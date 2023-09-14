 忧国家安全 柏林阻止中资收购德国卫星企业 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

忧国家安全 柏林阻止中资收购德国卫星企业

法新社从知情人士处获悉，德国政府近期以国家安全为由阻止了中国资本全资收购一家德国初创卫星企业。由于担心对中国经济的过度依赖，柏林近期一直在推动“去风险”措施，德国对华立场也越发强硬。

德国的卫星产业在地球观测、导航系统、卫星通信技术等方面均处于欧洲领先地位

德国的卫星产业在地球观测、导航系统、卫星通信技术等方面均处于欧洲领先地位

（德国之声中文网）此项交易案涉及的企业分别为德国初创企业KLEO Connect以及上海垣信卫星科技有限公司(SSST)。KLEO Connect想在近地轨道上建立自己的通信卫星网络，为偏远地区提供互联网服务，与亿万富翁马斯克(Elon Musk)的星链(Starlink)竞争。

俄乌战争已经凸显了互联网通信卫星的价值，Starlink卫星互联网服务现在成为了乌克兰军队的重要作战工具。

据《世界报》等德国媒体报道，上海垣信卫星科技有限公司已经持有KLEO Connect约53%的股份，并计划从德国企业EightyLeo手中收购另外的45%股份。但是德国联邦经济部在进行投资审核后判定，这笔股权交易案可能危及公共安全，因此喊停了交易。

KLEO Connect没有回应置评请求。德国经济部也拒绝发表评论。

《世界报》还指出，围绕KLEO Connect控制权的争夺由来已久，关键问题是该公司几年前在列支敦士登注册的卫星频谱。

中远集团收购汉堡港福地码头部分股权的交易案曾在德国引起巨大争议

中远集团收购汉堡港"福地"码头部分股权的交易案曾在德国引起巨大争议

这一案例也再次显现出德国对中国资本影响力日益扩大的担忧。就在去年，德国政府也以国家安全为由阻止了中国资本收购两家德国半导体厂商。中远集团收购汉堡港"福地"码头部分股权的交易案也引起了激烈的政治争论。尽管总理肖尔茨最终批准了股权交易案，但是交易规模则大幅削减。

  • Ursula von der Leyen / Rede 30.03.2023

    谁发明了 “去风险”？

    冯德莱恩智库演讲

    2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

  • New York Times

    谁发明了 “去风险”？

    对华关系新的关键词

    冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

  • China Aussenministerin Annalena Baerbock | Qin Gang

    谁发明了 “去风险”？

    依赖是个“好选择”？

    德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

  • China | PK Bundeskanzler Olaf Scholz und Li Keqiang in Peking

    谁发明了 “去风险”？

    肖尔茨是始作俑者？

    有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

  • Deutsche Börse Frankfurt

    谁发明了 “去风险”？

    金融术语

    “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

  • USA Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan

    谁发明了 “去风险”？

    沙利文：免受胁迫

    华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

  • Deutschland Diplomatie l West-Balkangipfel in Berlin l PK mit von der Leyen und Scholz

    谁发明了 “去风险”？

    跨大西洋共识

    德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

  • G7 Gipfel in Japan, Hiroshima | Gemeinsame Tagung mit Wolodymyr Selenskyj

    谁发明了 “去风险”？

    G7峰会余音

    5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

  • China Außenministerium in Peking

    谁发明了 “去风险”？

    北京：不要“鹦鹉学舌”

    对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

  • China | World Economic Forum Li Qiang

    谁发明了 “去风险”？

    李强斥“伪命题”

    中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

  • Symbolbild | EU - China

    谁发明了 “去风险”？

    走入欧盟对华战略

    共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

  • Petersberg Climate Dialogue | Berlin | 2023

    谁发明了 “去风险”？

    德国首份对华战略

    2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。


© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

中资入股汉堡港争论再起 "敏感设施"登录被有意拖延？

中资入股汉堡港福地码头引发的争议仍在延烧：有消息称，有关机构没有及时将这一码头列为应受保护的设施，而汉堡港运营方此前有关该码头不属于敏感设施的表述也同事实不符。

相关内容

+++ARCHIV+++December 2, 2016++++ FILE PHOTO: A general view shows a drill by North Korean Korean People's Army (KPA) artillery units on the front in this image released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang December 2, 2016. KCNA/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. SOUTH KOREA OUT. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS./File Photo

普京会见金正恩 双方交换的是什么？ 14.09.2023

俄罗斯总统普京和朝鲜最高领导人金正恩周三在俄罗斯东方航天发射场举行了会谈。双方没有对外公布会谈的内容和达成的协议。但是外界推测朝鲜会使用火炮弹药与俄罗斯交换粮食及高端军事技术。

13.09.2023+++ Russian President Vladimir Putin, right, and North Korea's leader Kim Jong Un shake hands during their meeting at the Vostochny cosmodrome outside the city of Tsiolkovsky, about 200 kilometers (125 miles) from the city of Blagoveshchensk in the far eastern Amur region, Russia, on Wednesday, Sept. 13, 2023. (Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

关系升级 普京应金正恩之邀将访朝鲜 14.09.2023

朝鲜官媒周四指出，俄罗斯总统普京已接受邀请，将会造访朝鲜。周三他与访俄的朝鲜领导人金正恩在俄罗斯东方航天发射场举行了会晤；克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，俄朝两国“正在不宜对外公布的敏感领域开展合作”。

Ein Techniker arbeitet an den Servern im ersten 5G «Standalone»-Standort von Vodafone in Frankfurt. In seinen 5G-Rechenzentrem setzt Vodafone auf Technik von Ericsson. (zu dpa: Kein Huawei: Netzbetreiber setzen beim 5G-Kernnetz auf Ericsson) +++ dpa-Bildfunk +++

欧洲通讯商:过快拆除华为会长期损害通信网 12.08.2023

欧盟要求各国在建设通信网络时更注重安全，直指华为等中国设备厂商。然而，包括沃达丰、德国铁路等华为客户近期密集发声，警告拆除已有华为会造成严重后果。

广告

媒体看中国

Russlands Präsident Putin und Nordkoreas Staatschef Kim treffen sich in der Amur-Region

德语媒体：朝俄峰会背后的中国影子

俄乌战争陷入胶着被动，俄罗斯总统普京奔赴远东会晤来访的朝鲜领导人金正恩。朝俄"兄弟友谊"迅速升温之际，德语媒体也很关心北京对这一事态发展的反应和影响。