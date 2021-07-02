忧国安法效力 多个香港民间组织宣布解散

(德国之声中文网) 在《香港国安法》生效满一年後的几天，香港便传出有多个公民社会团体因担忧国安法的效力，宣布解散，其中包含2014年成立的进步教师同盟与由多名律师组成的法政汇思。

进步教师同盟在香港教育界被视为改革派，该组织长期主张「坚守独立自主，追求民主公义」，并曾参与2014年香港教协监事会换届选举，最终取得六个席次。组织中的成员包含曾在政改座谈会举起「我有权选特首」牌子的中学教师吴美兰丶2012年曾在反国民教育科活动中绝食的退休教师韩连山与从事教师专业发展的戚本盛。

在2019年的「反送中」示威期间，进步教师同盟曾多次与其他教育界的团体发声明，要求港府撤回逃犯条例的修订，以及成立独立调查委员会等诉求。该组织4日在其官方脸书页面上，发文宣布即时停止运作，目前该组织的脸书页面也已不存在。

另一方面，由多名法律界人士於2015年成立的法政汇思，在一两个月前便已解散，多名成员4日在接受《立场新闻》询问时，也确认了相关消息。目前，该组织的脸书专页与网站已无法进入。

法政汇思成立以来，都是以捍卫法治丶司法独立丶及为民主丶人权丶自由丶公义等核心理念来发声，过去曾发表过《香港法治报告》，并针对「一国两制」被严重威胁发声。

根据《立场新闻》报导，过去十天内，已有八个在香港的民间组织宣布解散，包含「沙田区政」丶民主派政党「新民主同盟」丶医生工会「前线医生联盟」丶医学组织「杏林觉醒」与香港零时政府。其中，香港零时政府的创办人黄浩华向媒体指出，香港时势改变，连非政治的项目都难以开展不如解散。

七一刺警案2人被捕

另一方面，在一名男子7月1日在铜锣湾以刀子袭击一名执勤警察後，全案由香港警务处辖下的国安处主导调查，并於周日 (7月4日) 逮捕两名被指涉在网络上「煽惑他人」仿效杀警及向警署纵火的男女。

香港警务处长萧泽颐向媒体表示，周末有很多人在网上鼓动丶煽动他人袭警丶杀警丶向警察建筑物纵火，除了目前已被逮捕的两人外，港警会继续调查是否有其他人也犯了同样罪行，不排除未来有更多人会因此被捕。

港警「网络安全及科技罪案调查科」科技罪案组警司谭威信4日表示，目前没有证据显示这一男一女之间有直接关联，案件仍处於调查阶段。港警声称，不变透露涉案的社交网络平台以及相关言论的具体字眼，只说相关言论是「非常严重罪行」。

多家港媒报导称，港警国安处留意到7月1日案发後，网路上不断有人鼓吹以不同方式悼念杀人未遂的嫌犯，并有家长带着幼童进行悼念，认为这样的举动「意图美化丶浪漫化丶英雄化甚至合理化凶手企图谋杀的冷血行为」。

(综合报导)

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