忧台海局势升温 美密切监控辽宁号

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）11日在接受美国全国广播公司 (NBC) 的节目「会见记者」访问时表示，美国对中国对台湾发动的侵略行动感到担忧，并警告说，如果任何一国试图以武力改变西太平洋的现状都是一个「严重的错误」。

他说：「我们所看到的，也是我们真正关注的是，北京政府针对台湾的侵略行动越来越多，这也加剧了台湾海峡的紧张局势。」布林肯说，根据《台湾关系法》，美国长期承诺确保台湾有能力自卫，并维持西太平洋的和平与安全。

当被问及美国是否会对中国在台湾的行动作出军事回应时，布林肯拒绝针对一个假设作出评论。他说：「我只能告诉你，我们对台湾能够自卫有一个严肃的承诺。我们对西太平洋的和平与安全有严肃的承诺。我们支持这些承诺。而在这种情况下，任何人试图用武力改变现状都是一个严重的错误。」

过去几个月来，台湾一直表示中国空军多次在该岛附近执行任务，中国则持续声称台湾是中国领土的一部份。白宫9日表示，正在密切关注中国在台湾海峡增加的军事活动，并称北京的行动可能会破坏稳定。

此外，美国国务院9日也发布了新的方针，使美国官员能够更自由地与台湾官员会面。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）说，新的方针是在国会授权审查后制定的，并重申该方针将为整个行政部门有效执行美国的「一个中国政策」提供明确性。

美舰长翘脚观察辽宁号

另一方面，美国海军11日也公布一张照片，显示美国导弹驱逐舰「马斯廷号」(USS Mustin) 密切监控中国的航空母舰「辽宁号」。香港《南华早报》报导，该照片是4月5日在南海某处拍摄的，照片中「马斯廷号」的舰长布里格斯(Robert J Briggs)指挥官和他的副指挥官斯利(Richard D Slye)正在观察几千米之外的辽宁号。

部分专家告诉《南华早报》，美国军方正在对中国海军进行一场「认知作战」。前海军官校军事学科部的教官吕礼诗告诉《南华早报》：「照片中，布里格斯翘脚看着几千米外的辽宁号，显得非常放松，而他的副手也坐在他的身边，这显示他们没有把解放军的行为放在心上。这张照片肯定是美国的『认知作战』，显示美国不把解放军视为直接威胁。」

中国军事专家周晨鸣则向《南华早报》表示，这张照片表明，美国军舰在监看辽宁号的行踪时，保持一个「非常安全的距离」。他说：「双方都明白，中美航母打击群之间有很大的差距。」

总部设在加拿大的《汉和防务评论》的总编辑平可夫 (Andrei Chang) 则认为，这张照片是美国海军对中国解放军发出「警告」，强调美国彻底了解辽宁号的情况。

总部设在北京的《南海战略态势感知计划》称，美军已经增加在东海和南海的飞机和军舰部署。它还说，美国海军「马斯廷号」号已于4月3日被派往长江口附近海域，并从4月4日起一直跟踪辽宁号在东海和南海的活动。

此外，部分报导也指出，日本防卫省11日派出一艘驱逐舰和两架巡逻机，在辽宁号打击群经过冲绳和宫古岛之间海域时进行监视。

William Yang/邹宗翰 (路透社、南华早报)

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