 忧台海局势升温 美密切监控辽宁号 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

忧台海局势升温 美密切监控辽宁号

美国国务卿布林肯11日重申，美国对中国向台湾发动的侵略行动感到担忧，并警告任何以武力改变现状的行为都是「严重错误」。与此同时，美国海军也密切监控中国航母行踪。

China Rüstungsexport l Der chinesische Flugzeugträger Liaoning

美国海军11日也公布一张照片，显示美国导弹驱逐舰「马斯廷号」(USS Mustin) 密切监控中国的航空母舰「辽宁号」。

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）11日在接受美国全国广播公司 (NBC) 的节目「会见记者」访问时表示，美国对中国对台湾发动的侵略行动感到担忧，并警告说，如果任何一国试图以武力改变西太平洋的现状都是一个「严重的错误」。

他说：「我们所看到的，也是我们真正关注的是，北京政府针对台湾的侵略行动越来越多，这也加剧了台湾海峡的紧张局势。」布林肯说，根据《台湾关系法》，美国长期承诺确保台湾有能力自卫，并维持西太平洋的和平与安全。

当被问及美国是否会对中国在台湾的行动作出军事回应时，布林肯拒绝针对一个假设作出评论。他说：「我只能告诉你，我们对台湾能够自卫有一个严肃的承诺。我们对西太平洋的和平与安全有严肃的承诺。我们支持这些承诺。而在这种情况下，任何人试图用武力改变现状都是一个严重的错误。」

过去几个月来，台湾一直表示中国空军多次在该岛附近执行任务，中国则持续声称台湾是中国领土的一部份。白宫9日表示，正在密切关注中国在台湾海峡增加的军事活动，并称北京的行动可能会破坏稳定。

USA Außenminister Antony Blinken

美国国务卿布林肯11日警告说，如果任何一国试图以武力改变西太平洋的现状都是一个「严重的错误」。

此外，美国国务院9日也发布了新的方针，使美国官员能够更自由地与台湾官员会面。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）说，新的方针是在国会授权审查后制定的，并重申该方针将为整个行政部门有效执行美国的「一个中国政策」提供明确性。

美舰长翘脚观察辽宁号

另一方面，美国海军11日也公布一张照片，显示美国导弹驱逐舰「马斯廷号」(USS Mustin) 密切监控中国的航空母舰「辽宁号」。香港《南华早报》报导，该照片是4月5日在南海某处拍摄的，照片中「马斯廷号」的舰长布里格斯(Robert J Briggs)指挥官和他的副指挥官斯利(Richard D Slye)正在观察几千米之外的辽宁号。

部分专家告诉《南华早报》，美国军方正在对中国海军进行一场「认知作战」。前海军官校军事学科部的教官吕礼诗告诉《南华早报》：「照片中，布里格斯翘脚看着几千米外的辽宁号，显得非常放松，而他的副手也坐在他的身边，这显示他们没有把解放军的行为放在心上。这张照片肯定是美国的『认知作战』，显示美国不把解放军视为直接威胁。」

DW.COM

在中国不断在台湾海峡进行军事挑衅之际，美国正寻求深化对台关系。美国国务院公布新版对台交往准则，放宽与台湾的往来。未来美国官员将能造访台湾驻美代表处、双橡园。台湾政府回应称，此举开启了台美关系的新篇章。

台湾国防部宣布今年4月底和7月中旬将举行年度“汉光演习”。出于对疫情管控的考虑，这场以解放军作为假想敌的军演已经连续两年未邀请美军参与。同一天，台湾外长吴钊燮也对外表示，如果中国大陆来袭，台湾必将奋战到底。

美国驻澳大利亚一名高级外交官表示，美澳正在研讨“各种可能性”，以应对台湾问题引发军事冲突的风险。

中国军事专家周晨鸣则向《南华早报》表示，这张照片表明，美国军舰在监看辽宁号的行踪时，保持一个「非常安全的距离」。他说：「双方都明白，中美航母打击群之间有很大的差距。」

总部设在加拿大的《汉和防务评论》的总编辑平可夫 (Andrei Chang) 则认为，这张照片是美国海军对中国解放军发出「警告」，强调美国彻底了解辽宁号的情况。

总部设在北京的《南海战略态势感知计划》称，美军已经增加在东海和南海的飞机和军舰部署。它还说，美国海军「马斯廷号」号已于4月3日被派往长江口附近海域，并从4月4日起一直跟踪辽宁号在东海和南海的活动。

此外，部分报导也指出，日本防卫省11日派出一艘驱逐舰和两架巡逻机，在辽宁号打击群经过冲绳和宫古岛之间海域时进行监视。

William Yang/邹宗翰 (路透社、南华早报) 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

USA Sprecher des Außenministeriums Ned Price

中国加大施压南海与台湾 美国发出警告 08.04.2021

中美在南海与台湾议题上的交锋日益剑拔驽张，有关发言火药味也越来越重，这个区域的和平是否会受到影响?

China Flugzeugträger The Liaoning | Start J-15-Kampfflugzeuge

中国航母去太平洋 美国航母进南海 06.04.2021

日本防卫省监测到中国航母“辽宁号”以实战化编队穿过宫古水道前出太平洋，中国海军发言人回应称，航母编队是在台湾周边海域例行训练。与此同时，美国海军“罗斯福号”航母战斗群也进入到南中国海进行“例行活动”。

Symbolbild USA China Beziehungen

强化反制北京能力 美再推抗中法案 09.04.2021

美国参议院的参议员7日揭晓了一项对抗中国影响力的草案内容，希望藉由推广人权丶提高印太地区军事预算与打击假讯息来增强美国反制中国的能力。

广告

媒体看中国

China Olymische Winterspiele 2022 Peking

墙外文摘：如何把北京冬奥会当筹码？

有评论认为，世界可以借助一场备受瞩目的奥运会的影响力，来突出强调侵犯人权的行为，这是显而易见的事实，美国应该善加利用。还有评论指出，人类已经走出丛林社会，繁荣和发展不需要靠压迫和战争。  