 忧危害国安 美FCC撤销中国联通营运授权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.01.2022

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忧危害国安 美FCC撤销中国联通营运授权

美国联邦通信委员会 (FCC)以国安为由，投票撤销中国联通在美国营运授权，并要求该公司在命令发布後60天内，停止在美国的国内与国际电信服务。该公司称这个决定没有任何正当理由。

Netzneutralität USA Jessica Rosenworcel

美国联邦通信委员会主席罗森沃塞尔 (Jessica Rosenworcel) 说，自批准中国联通 (美洲) 营运有限公司在美国营运以来，有越来越多的证据表明，中国的国有电信运营商对美国的电信网络安全构成了威胁。

(德国之声中文网) 美国联邦通信委员会（FCC）周四 (1月27日) 以国家安全为由，投票撤销对中国联通 (美洲) 营运有限公司在美国运营的授权。最後投票结果为4比0。这是美国监管机构禁止中国电信运营商进入美国的最新举措。

该命令要求中国联通(美洲) 营运有限公司在该命令发布后60天内停止在美国的国内丶州际和国际电信服务。路透社针对投票结果请求中国大使馆的回覆，但中方并未回覆采访询问。

中国联通的一名律师发表声明说，美国联邦通信委员会的决定「没有任何正当理由，也没有按规定进行适当的审查」。该律师还补充说，中国联通将积极保护公司和客户的权利和利益。

美国联邦通信委员会则说，中国联通 (美洲) 营运有限公司最终由中国政府拥有和控制，提供移动虚拟网络运营商服务丶国际专用租赁电路丶以太网专线服务，以及IP转移丶云和转售服务。

美国联邦通信委员会主席罗森沃塞尔 (Jessica Rosenworcel) 说，自批准中国联通 (美洲) 营运有限公司在美国营运以来，美国国家安全形势已经发生变化，而且有越来越多的证据表明，中国的国有电信运营商对美国的电信网络安全构成了威胁。

联邦通信委员会说，中国联通提供的答复是不完整丶有误导性且不正确的。罗森沃塞尔补充道，去年FCC发布了有史以来的第一份对国家安全构成不可接受风险的通信设备和服务清单。这个月，她写信给美国商务部丶联邦调查局丶国家情报总监办公室和其他机构，来藉此更新该清单。

联邦通信委员会委员斯塔克斯 (Geoffrey Starks) 说，中国联通可以继续向美国消费者提供数据中心服务，尽管期经营授权已被撤销。他说，联邦通信委员会和国会应该研究这个问题，并确定该委员会是否需要更广泛的权力来解决这些安全问题。

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中国电信是中国第二大电信运营商，在美国已经运营20年。周一，中国电信呼吁美国监管单位不要撤销其营运许可。

美国联邦通信委员会自去年3月开始努力撤销对中国联通丶太平洋网络公司和其全资子公司ComNet的授权。当时，中国外交部发言人赵立坚表示，中方对此坚决反对，并敦促美国遵守市场经济原则，停止将国家安全概念泛化丶将经济问题政治化的错误做法，停止滥用国家力量无理打压中国企业，为中国企业在美投资经营提供公平丶公正丶非歧视的环境。

去年10月，美国联邦通信委员会撤销了对中国联通 (美洲) 营运有限公司的美国授权，称该公司「受中国政府的剥削丶影响和控制」。中方未能赢得对该决定的上诉。此前，美国联邦通信委员会2019年以国家安全风险为由，拒绝了中国移动有限公司提供美国电信服务的投标。

(路透社等)

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