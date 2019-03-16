 忧军事技术外泄中国 美军将领约谈谷歌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2019

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时政风云

忧军事技术外泄中国 美军将领约谈谷歌

美军参谋长联席会议主席邓福德计划下周会晤谷歌公司代表，谈论对于中国通过与美国企业合作来窃取技术的担忧。谷歌公司2017年在中国设立了人工智能研究中心，并且去年还在员工抗议的压力之下退出了与五角大楼的部分合作项目。

Google-Logo (picture-alliance/All Canada Photos/A. Maxim)

（德国之声中文网）华盛顿对于美国在华企业可能正在帮助中国获取美国军事技术的担忧日益增加，在这一背景下美国军方高层将于下周会见谷歌公司的代表。

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美军参谋长联席会议主席邓福德上将（Joseph Dunford）周三表示，类似谷歌在中国设立人工智能研究中心这样的举措，可能会使得中国军方有机会获取和利用美国的先进技术。

"这不是关于我和谷歌之间的问题"，邓福德在美国智库大西洋理事会（Atlantic Council）会议上讲话时指出，"这是关于审视我们在中国开设业务的第二层和第三层后果、中国的政府形式、以及这对美国维持其军事竞争优势的能力可能产生的影响。"

邓福德的这番表态也反映出美国政府圈内普遍存在的担忧，即美国企业只要在中国开展业务，它所掌握或使用的所有信息或数据都会自动被中国政府及军方获得。

提到美国在华企业被要求设立党支部，邓福德补充道："这会导致相关企业的知识产权被窃取，并且被提供给中国军方。"

上周，邓福德和美国代理国防部长沙纳汉（Patrick Shanahan）在一次参议院军事委员会听证会上都表达了类似的担忧。

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"对美国技术的系统性窃取"

邓福德在这次听证会上说："我们带着极大的忧虑关注着这些企业，它们在与中国合作的同时，也知道（中方）能够获得一些间接利益。……说实话，间接利益这个词都不能完全概括其性质，其实对于中国军方来说更应该说是一种直接利益。"

沙纳汉也指出，谷歌正在逐步退出与五角大楼的一些合作协议。

去年，在内部员工抗议的压力之下，谷歌公司宣布退出"行家项目"（Project Maven），该项目旨在利用智能算法识别出由无人机在冲突地区航拍的图像。员工抱怨谷歌公司参与这一项目就等同于帮助美国军方改善定点清除的技术。

沙纳汉对参议院的议员们表示，中国经济中价值5万亿美元的资产都是属于国有企业，"因此民用经济领域开发出来的技术就都被转移到军用领域。这是一个直接的管道。而且这中间不仅仅有技术转移，而且存在对美国技术的系统性窃取，这也促进了（中国）新兴技术领域的更快发展。"

因此，这位代理国防部长表示，美国军方有必要继续在人工智能领域大力投资，在2020年的国防预算草案中，这一部分的开支将会翻番。

美军参谋长联席会议没有透露邓福德将会在下周具体什么时间会见谷歌代表，也没有透露谁会参加这一会谈。

 

雨涵/叶宣（美联社）

 

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