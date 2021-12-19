忧俄军动向 北约危机部队提升战备级别

（德国之声中文网）乌克兰冲突无缓和迹象。一边是俄罗斯总统普京发出更强硬声调，一边是北约对俄军在俄乌边境地区强化部署做出反应。德国《世界报》报道说，北约快速反应部队已提升战备级别。报道称，“北约高戒备联合特遣部队”现应能在５天内进入危机地区。迄今，其相关期限是７天。

根据该报道，该快速反应部队中的特种部队或后勤单位也已进入高戒备状态，以能在发生危机时快速部署。此举旨在应对乌克兰冲突升级，并加强对北约东部盟国的保护。这些国家越来越感觉受到俄乌边境最新事态发展的威胁。

一位北约发言人没有对新决定置评，但指出，北约已“明示”，俄方的任何进一步侵略行为都将带来“成本和后果”。

北约拥有一支快速反应部队 (NRF) ，为可快速部署的多国部队，规模4万人。高戒备联合特遣部队为其中的一部分，具备最快速反应能力。该部队目前由土耳其负责。《世界报》称，该部队现有规模为6400人。

普京抬高声调

与此同时，俄罗斯总统普京威胁要对西方的“不友好”行为做出“军事技术性”反应。他在莫斯科称，若西方不放弃其“明显的侵略立场”，“我们将采取适当的军事技术性回应措施”。他在对军队和国防部高级官员的一次讲话中强调，俄罗斯将“对不友好行为做出强硬反应”。

普京在讲话中称，俄方不希望发生“武装冲突”或“流血事件”，而是希望“以政治和外交方式”解决问题。与此同时，他指责美国对乌克兰提供支持，其中包括军事培训和25亿美元。他警告说，事情正发生在“我们家门口”。

数周来，普京频繁责指控美国和北约加剧俄边境地区的紧张局势。他的表态加剧了外界对俄军计划入侵乌克兰的担忧。目前，俄罗斯在与这个邻国的边境地带已部署数万军队。

G7国家和欧盟强调，一旦俄罗斯有侵略行为，将要“严重后果”。西方担心，普京可能会以所谓的挑衅为借口，对乌克兰发动大规模攻击。莫斯科则否认有入侵乌克兰打算，并反过来指责基辅和北约有意挑衅。新近，普京要求美国和西方联盟提供书面安全保证，北约不会继续东扩、在前苏联加盟共和国建立军事基地。

克里姆林宫称，普京在与德国新总理肖尔茨（ Olaf Scholz ）的首次电话交谈中也提供了有关这些要求的“详细信息”，敦促就这一安全保障“认真谈判”。俄政府发言人称，肖尔茨在电话中表达了“对局势的担忧”，并强调了“缓和局势的紧迫性”。

保加利亚反对驻扎北约军队

北约联盟内部对局势评估显然存在分歧。保加利亚国防部长亚内夫（Stefan Janew）就暂时拒绝在其国家驻扎北约军队。他称，目前没有状况证明在保加利亚领土上驻扎北约军队的决定是合理的，无理由将俄军视为对联盟和相关安全区的直接威胁。

他证实了北约内部关于某些选项的讨论，包括在濒临黑海的保加利亚和罗马尼亚驻扎北约部队。 出于历史及文化原因，保加利亚的大多数国民被认为对俄罗斯友好。

（德新社，路透社，法新社）

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