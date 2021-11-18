忧人才技术被挖 美芯片企业关闭上海设计部门

（德国之声中文网）美光科技周三（1月26日）对路透社证实，计划在今年年底前将上海的一个设计部门迁走。该公司表示，将结束上海设计中心的DRAM(动态随机存取存储器)芯片设计业务。预计这项工作到2022年12月将会完成。

公司补充说，上海设计中心的其它部门不受影响，今后将专注于开发NAND（闪存）和SSD（固态硬盘）技术。该公司主要生产服务于数据存储的记忆芯片，包括广泛用于数据中心、个人电脑和其它设备的DRAM芯片。

据《南华早报》报道，所涉及的上海相关部门的150名工程师将可申请到美国或印度的研发部门工作。美光在全球共有43000名雇员，在美国、日本、新加坡、台湾、中国、印度和德国都有设研发中心。

有分析人士认为，美光的这一举动有可能是为了阻止人才被挖以及技术外流的一个预防性措施。中国半导体行业企业家和投资人陈穰对《南华早报》称，在中国芯片设计公司以高薪和股权吸引科技人才的情况下，美光的撤离并不令人意外。他称美光在上海的规模约300人的团队已经失去了超过三分之一的人员。

中国科技公司纷纷以高薪和股权争夺人才

一名美光现职雇员对《南华早报》称，部门关门的消息公司内部上个月就已宣布，并称原因是一些员工和管理人员被中国大科技企业挖走，造成技术经验流失。此外美中之间在科技领域的竞争愈演愈烈也是原因之一。

美光官方否认这种说法，称公司不会放弃上海的设计中心：“中国将仍是美光和整个半导体工业的一个重要市场，我们将继续加大对人才的投入，加强中国境内的（研发和生产）基地。”除上海外，美光在西安还有一处DRAM测试和生产线。

半导体和芯片技术是美中科技战的一个核心领域。2018年，美国商务部指控台湾联华电子（UMC）和中国福建晋华集成电路有限公司合谋窃取美光的商业机密。福建晋华后来被华盛顿列入黑名单，并因无法再从外国供应商获得芯片制造设备而破产。联华电子则承认了对其指控并支付了6000万美元的罚款。

同一年，美光因涉嫌与其它外国DRAM供应商串通议价等垄断行为受到中国监管机构调查。此外美光还因涉嫌专利侵权在中国法院被起诉。

（路透社、南华早报）

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