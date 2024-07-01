忧中美贸易战 中国7月大豆进口将攀新高

由于担心特朗普再次入主白宫会导致中美贸易战升温，今年7月中国的大豆进口量可能创下历史新高。目前全球大豆价格走低，不少进口商准备趁机囤货。美国曾是中国最大的大豆进口来源国，而现在的外贸商则从巴西大量进口。

（德国之声中文网）连续几星期以来，作为全球最主要大豆进口国的中国都在增加大豆进口量。荷兰合作银行驻悉尼分析师皮斯托亚(Vitor Pistoia)对路透社表示，中国的大豆进口商正在采购更多大豆，“他们正试图尽力保护自己，避开美国大选后的新一轮贸易战所造成的关税上涨之影响。”

不过，鉴于特朗普上一次出任总统后，美国大豆的国际市场份额暴跌，贸易战升温对中国大豆买家的冲击可能较为有限。

特朗普2018年发动对中国的贸易战后，北京很快就出台了反制措施，来自美国的大豆被加征了25%的关税，许多企业因此寻求来自巴西等地的替代品。受此影响，美国对中国的大豆出口量从2017年的3290万吨暴跌至2018年的1660万吨。

尽管美中两国在2020年1月签署了第一阶段贸易协定，北京承诺购买包括大豆在内的更多美国农产品，并且逐步回调关税。但是此时大量廉价的巴西大豆已经在中国市场挤占了美国大豆的份额。

到了2023年，巴西大豆已经占中国大豆进口总量的70%，远远超过美国的24%。

拉美地区农业咨询公司Safras & Mercado的分析师罗克(Luiz Fernando Roque)对路透社指出，巴西雷亚尔兑美元的汇率走低也刺激了巴西大豆的出口。罗克认为，特朗普二度入主白宫的预测暂时未对巴西市场产生影响，但其胜选的可能性越来越高，“考虑到他第一任期内已经发生的事情，这给中国带去风险。”

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根据美国农业部的估算，2024/2025年度的全球大豆产量将达到4.22亿吨，有望创下历史新高 图像来源: Megan Jelinger/REUTERS

全球市场供应充足

路透社援引两名在新加坡的外贸商以及两名在中国的分析师指出，中国买家已经购买了今年7月的1200万吨~1300万吨的大豆期货。而去年同期中国进口大豆量为973万吨。在此之前，中国的月度大豆进口纪录出现在2023年5月，为1202万吨。

一名不愿具名的外贸商表示：“仅从中国需求方面来分析，如果不用担心贸易战，中国7月的大豆进口量应该在1000万吨左右。”

其他贸易商也表示，目前的中国现货市场上，大豆压榨的利润甚至是负值。目前，油料加工中心山东日照的油籽压榨商每吨大豆压榨业务几乎要亏损200元人民币。但接下来几个月动物饲料需求将较为充分，因此大豆压榨业务的利润有望回升。

大豆压榨通常用于制造豆粕和豆油。前者富含蛋白质，常被用做动物饲料；后者则用于烹饪。

全球市场上大豆价格走低也促使中国买家加大进口力度。由于预期全球供应充足，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货价格7月1日跌至2020年以来的最低水平。根据美国农业部的估算，2024/2025年度的全球大豆产量将达到4.22亿吨，有望创下历史新高。2023/2024年度的大豆产量则为3.96亿吨。

（路透社等）

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