忧中国迫害维吾尔人 英澳考虑退出北京冬奥

(德国之声中文网) 英国与澳大利亚近日都表示，将考虑是否因中国政府在新疆迫害维吾尔人，而考虑退出2022北京冬季奥运。根据英国卫报报导，英国外相拉布 (Dominic Raab) 10月6日表示，如果越来越多证据显示中国确实在新疆迫害维吾尔人的话，英国可能不会参加2022年在北京举行的冬季奥运。

拉布在出席英国外交事务专责委员会的会议时说：「通常来说，我的直觉是把体育跟外交、政治分开，但有时实际情况不允许我们采取这样的思考方式。我们必须考虑在现实情况下，英国应该采取什麽样的行动。」

拉布指控中国在新疆对维吾尔人做出各种侵害人权的事，包含强迫维吾尔女子绝育。拉布还说，英国政府会非常小心的考虑是否让英国皇室成员在北京冬奥露脸。他也提到正在考虑对在新疆参与迫害维吾尔人的官员进行经济制裁。他强调，中国的行为让英国对於新疆的人权情况更担忧。

不过，拉布并未在英国外交事务专责委员会面前以「种族灭绝」形容中国的行为。他强调，要能合法将一个政府的行为视为种族灭绝，除了需要有证据显示该政府正在迫害一个少数民族，政府还必须显现出完全歼灭该少数民族的意图。

拉布说，当中国迫害维吾尔人的证据增加、国际社会提高对新疆的关注之后，各国应更谨慎思考如何应对:「中国正在大规模关押维吾尔人丶虐待维吾尔人以及强迫他们绝育，而我们不该对这些行为视而不见。」

澳大利亚议会讨论是否退出北京冬奥

澳大利亚广播公司报导，澳大利亚数名国会议员呼吁澳大利亚运动员应该杯葛北京冬奥，一个原因是他们认为运动员参与北京冬奥相当于被动参与中国政府大外宣，另一个原因是人身安全可能遭受威胁。

澳大利亚自由党的国会议员阿贝茨 (Eric Abetz) 向澳广表示，国际社会应该基於中国政府迫害维吾尔人丶镇压香港的民主自由以及持续在南海进行军事行动而考虑退出北京冬奥。他告诉澳广：「现在是时候所有热爱自由的国家向中国政府表示『够了』。」他批评让中国主办奥运是不合情理的决定，澳大利亚应该领导国际社会一同杯葛北京冬奥。

另一方面，澳广独家报导指出，澳大利亚联邦议会预计11月开始讨论一项关於澳大利亚是否退出北京冬奥的议案。该议案是由塔斯马尼亚州议员兰比 (Jacqui Lambie) 与南澳参议员帕特里克（Rex Patrick）共同提出，提议澳洲政府与澳大利亚奥会一起宣布不会参与北京冬奥。

帕特里克向澳广表示，他担忧澳大利亚运动员与媒体代表到北京参与冬奥时的人身安全。他说：「运动员至少必须清楚了解目前在中国发生的事。目前，澳大利亚政府的旅游警示建议任何澳大利亚公民都不要到中国旅游，因为他们可能面临被突然关押的风险。」

虽然澳大利亚议员提出相关议案，但澳大利亚奥会拒绝呼吁运动员杯葛北京冬奥。澳大利亚奥会的发言人向澳广表示：「所有参与与举办奥运的国家对於他国的政治与社会架构，都会有非常多的意见，而他们有发表这些意见的权利。但是奥运的角色，并非主导任何主权国家的议题。」

澳大利亚奥会重申，奥运的角色是让全球各国一同参与一场和平的竞赛，并确保奥运的精神能贯彻整项赛事。他们告诉澳广：「这个世界永远都会有不同的政治与社会观点，但是运动员应该有权利在秉持『互相理解』精神的前提下，参与运动赛事。」

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