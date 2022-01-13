忧中国政府监控 倡议组织吁冬奥选手避谈人权

(德国之声中文网) 根据多家媒体报导，人权观察周二 (1月18日) 举办了一场线上研讨会，会中讲者警告下个月要参加北京冬奥的运动员，为了他们自己的安全，在中国比赛时尽量避免评论中国的人权问题。

国际运动员倡议组织「全球运动员」（Global Athlete）秘书长柯勒 (Rob Koehler) 在会中表示：「虽然要求运动员在北京冬奥期间保持沈默是荒谬的举动，但我们认为运动员能够得到的保护真的不多，所以我们呼吁运动员在奥运比赛期间不要发声，等到回国後再表态。」

全球的人权组织长期以来一直批评国际奥委会（IOC）将2022冬季奥运的主办权授予中国，理由是中国政府对维吾尔人和其他穆斯林少数民族进行迫害。美国政府曾公开表示中国的作法是「种族灭绝」的行为，但中国否认了有关其侵犯人权的指控。

根据《奥林匹克宪章》第50条的规定，在任何奥林匹克场地丶场馆或其他区域，都不允许有任何形式的示威或政治丶宗教或种族宣传。人权观察的中国研究员王亚秋在周二的研讨会中表示：「中国法律对可以用来起诉人们言论自由的罪行规定得非常模糊。人们可以被指控为寻衅滋事。中国政府可以用各种各样的罪行对和平的批判进行指控。」

代表美国参加2014年和2018年冬季奥运会的越野滑雪运动员霍夫曼 (Noah Hoffman) 说，美国代表队告诉其运动员，为了自身安全，别在中国讨论人权问题。

他说：「运动员有一个很棒的舞台和能力来发表意见，或成为社会的领导者。但美国队却不让运动员在奥运前就某些问题进行提问。这让我感到不安。但我对冬奥运动员的建议是保持沉默，因为这将威胁到他们自己的安全，这对运动员来说不是一个合理的要求。」

冬奥软件有资安风险

18日，包含德国之声在内的多个国际媒体根据加拿大研究机构公民实验室（Citizen Lab）的一份网络安全报告发现，中国官方要求冬奥运动员安装的手机应用软件「冬奥通」内的加密手段并不完善，可能导致奥运选手丶记者及体育官员成为骇客入侵丶隐私泄露及监控行为的对象。

「全球运动员」秘书长柯勒表示，各界都知道中国政府如何进行监控。他说：「有一些国家已经出来要求运动员不要携带自己的电信设备，而这是有原因的。任何有理智的人听到这些事情都会有担忧。」

人权观察的中国部主任理查森 (Sophie Richardson) 则提到，中国在2008年的北京夏季奥运会时，便出动了当时被视为是高科技的监控系统，但与现代的「奥威尔式监控」相比，仍微不足道。

她说：「中国当局现在在全国各地使用的工具包含人工智能和预测性警务丶大数据资料库丶对社交媒体平台的广泛监控，让人们无法参与某些类型的对话。任何前往该国参加比赛的人，包含记者丶运动员丶教练，都需要意识到这种监控可能会影响他们。」

国际奥委会在回复路透社时说，该机构在任何时候都「承认并维护《奥林匹克宪章》的基本原则和《道德准则》中规定的人权」。北京冬奥即将於2月4日展开，但包括美国丶英国丶日本和澳大利亚在内的一些民主国家已经宣布对冬奥会进行外交抵制，因为它们对中国的人权状况感到担忧。

(路透社、卫报)

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