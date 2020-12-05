忧中国成「赢家」特朗普威胁否决国防授权法

(德国之声中文网) 美国总统特朗普(Donald Trump)周日(12月13日)誓言要否决2021年财政年度的《国防授权法案》。他的理由是，该法案可能使中国受益。不过他没有进一步说明原因为何。

他在推特上写道：「我们新国防法案的最大赢家是中国! 我将否决！」

他之前就曾威胁要拒绝这项年度法案，但此法案在共和党领导的参议院以84比13通过，在民主党控制的众议院则是以335对78通过，就算特朗普可以否决，两院票数也将超过三分之二 「超级多数」门槛，足以推翻特朗普的否决票。

这项法案预算达7405亿美元（约6102亿欧元），涵盖了美国军方2021年的预算，包括为军人加薪。

特朗普为何反对？

特朗普反对该法案的原因有几个，其中包括一项规定，即要求美军重新命名纪念南北战争期间来自亲奴隶制州的邦联领导人的基地。

这位美国总统还希望立法者加入一些与军事和国防无关的条款，以锁定社交媒体公司。具体来说，特朗普希望该法案废除一项保护社交媒体巨头不为第三方内容承担责任的法律。

国会已经连续通过近60年这项国防法案还包括一项条款可以阻止特朗普从德国基地撤出数千名美军的计划，也包含在土耳其购买俄罗斯S-400防空导弹系统时对其实施强制制裁。

邹宗翰/张慈 (美联社、法新社)

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