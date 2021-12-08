忧中国惩罚 澳广告商拒展示批评北京冬奥艺术品

(德国之声中文网) 澳大利亚籍的华裔艺术家巴丢草与澳大利亚活动人士柏乐志 (Drew Pavlou) 近日原计划在澳大利亚布里斯班公开展示一系列批评北京冬奥的艺术作品，却遭当地的广告牌公司以担心商业利益受损以及害怕受到网络攻击为由拒绝。

巴丢草告诉德国之声，他的这一系列作品主要是将中国政府过去几年被国际社会视为人权侵犯的行为以及北京冬奥的一些运动项目做结合，希望藉此让人们关注中国政府的人权记录。而柏乐志自从去年在昆士兰大学举办一场声援香港「反送中」的示威活动後，便开始关注中国的人权议题，他目前正在为参选澳大利亚的参议院做准备。

柏乐志向德国之声表示，他希望在自己的竞选广告中，加入一些批评中国政府的讯息，所以他向巴丢草提议在布里斯班当地的广告看板上发表这系列作品，巴丢草也同意了这个邀约，希望藉此传达澳大利亚华人的声音。

巴丢草说：「这组作品不仅仅是关注人权议题，也是与奥运本身有关。布里斯班是2032年夏季奥运的举办城市，所以在这里展示这些作品，让人们关注中国政府的人权记录，将是非常有意义的。」

柏乐志则说，当谈到艺术家运用言论自由来反抗中国政府时，巴丢草算是一个代表性的人物，所以当他希望在自己的竞选中传达一些类似的理念时，他便希望可以与巴丢草合作。

「澳大利亚所有广告公司不刊登『反中国』广告」

不过，巴丢草表示上周末柏乐志向他告知，原本与他们达成协议要协助展示作品的广告公司，突然决定退出这些协议，称由於他们广告牌的原料都从中国而来，所以担心若展示他们眼中「反中国」的艺术作品，会让他们受到中国政府的报复，损害他们的商业利益。

巴丢草说：「那间广告公司说，他们为此所损失的金额，会比我们能付给他们的金额还多。此外，他们也有网络安全相关的疑虑，因为他们认为，若中国政府发现他们公司在协助展示这系列的作品，他们公司可能成为网络骚扰或网络攻击的对象。」

柏乐志14日在推特上分享了他与广告公司代表的通话录音。在对话中，广告公司代表向柏乐志表明，即便他与巴丢草打算花的预算是10万澳币而非3000澳币，对广告公司来说，这些金额都还是不值他们刊登艺术作品可能承担的商业风险。

该名代表说：「昆士兰最大的广告牌公司GOA的总经理已向我们公司的总经理表示，他很担心当地广告业刊登含有『反中国』讯息的艺术作品。这些人都会去中国的工厂购买广告牌与其他材料，所以若刊登这个艺术作品的消息透过社交媒体或其他管道传播出去，相关风险对我们来说是不值得承担的。」

该代表还告诉柏乐志，他担心若中国政府或亲中人士对於这些公司刊登巴丢草的艺术作品感到不满，这些公司可能会遭受黑客攻击。当柏乐志追问他们是否确实无法在布里斯班的广告牌上刊登批评中国共产党的内容时，该名代表说：「没错，你将无法刊登相关内容。」

他接着说：「你可以记住我的话，你们将无法向澳大利亚的任何广告牌公司预订广告牌来刊登含有反华信息的内容。我问过我们总经理若内容是反北京冬奥的话呢？他也告诉我：『绝对不行。』」

专家：境外势力恶性影响澳大利亚选举

对於自己批判北京冬奥的作品被广告牌业者视为传播「反中国」讯息，巴丢草向德国之声表示，他不认为自己的艺术作品应该被概括为「反中国」，因为他的作品强调的是「中国政府」的罪行或问题，而他也表示，自己实际上也曾运用艺术捍卫受到种族主义侵害的中国人。

不过，他说广告公司这样的认知也反映了澳大利亚社会中，仍有部分人无法清楚分辨「反中国政府」与「反中国」之间的不同。他说：「这种说法某种程度上，符合中国政府的论述，因为任何对中国政府的批评，都会被称作是『反中国』或『歧视中国人』。」

巴丢草认为，澳大利亚人不该只关心短期的收益或损失，而是聚焦企业长期发展所需的安全与自由的市场环境。他说：「看看像马云这样的中国商人和其他成功人士，他们认为自己已经从所谓的中国奇迹中积累了巨大的财富，但最终，无论你有多成功，在中国的钱都买不到安全和自由。这就是任何试图在中国赚钱的企业必须面对的风险。」

柏乐志则告诉德国之声，这个事件显示中国对於澳大利亚的干预已到了一个「可怕的程度」，因为这起事件反映的是，澳大利亚境内所有广告牌公司都有可能拒绝在竞选期间，刊登任何批评中国政府的广告。他说：「如果中国政府有权力影响竞选期间澳大利亚广告牌上的内容，我认为澳大利亚面对的中国影响问题已经到了一个非常糟糕的地步。」

人权观察的澳大利亚研究员麦克尼尔（Sophie McNeill）在推特上表示，在澳大利亚出现这种扼杀言论自由的行为令人震惊。澳大利亚坎培拉大学法学院的教授巴赫曼 (Sascha-Dominik Dov Bachmann) 则警告，若柏乐志提供的录音档内容属实，这可能成为一个境外势力恶性影响澳大利亚选举的惊人案例。

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