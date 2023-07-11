忧中国威胁 日本要与欧盟建立更紧密联系

（德国之声中文网）日本和欧盟正在努力增加贸易并更好地共享先进技术，日本首相岸田文雄预计将于7月13日出席在布鲁塞尔举行的欧盟-日本峰会时签署一系列前瞻性协议。

由于越来越担心中国对全球政治和贸易体系构成的挑战，欧日双方认为，加强合作至关重要。

北京与美国及其盟友（包括东京）之间在获取自然资源和尖端技术等许多领域的分歧也日益加深。

安全问题使这些担忧变得更加引人注目，这也将成为欧盟-日本峰会上的重要议题。

东京明治大学国际关系学教授伊藤吾（GoIto）说：“岸田访问中东和欧洲的主要目标是减少日本在贸易和自然资源方面对中国的依赖，同时让欧洲领导人相信北京对全球安全构成的威胁。”

“岸田将利用这次访问提醒欧洲领导人关注亚洲”

岸田文雄周二（7月11日）还将出席在立陶宛举行的北约峰会，会议期间无疑将讨论正在进行的乌克兰战争。

但岸田还将利用这个机会重申中国可能引发印太地区未来冲突的危险。伊藤教授告诉德国之声：“很明显，欧洲目前正关注乌克兰发生的事情，但岸田将利用这次访问提醒这些领导人，亚洲也正在发生许多事情，例如中国的扩张主义政策、中国夺取南海岛屿、中国与俄罗斯的联盟不断加强以及中国与朝鲜的关系。”

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



最近几周，日本和欧盟达成了多项协议，包括本月早些时候签署的一份关于共享稀有金属和矿物供需信息的谅解备忘录。这些材料对于电动汽车和风力涡轮机等一系列先进技术至关重要。

该协议还提议在稀土矿开采和精炼的研发以及改善此类资源的供应链方面进行合作。

中国稀有金属出口限制的影响

几天前，中国宣布对用于计算机芯片、光纤设备和夜视镜等产品的稀有金属镓和锗实施出口限制。到2022年，中国稀土矿产量约占全球稀土矿产量的70%，人们担心北京将限制出口以损害其经济或政治竞争对手的利益。天普大学东京校区当代亚洲研究所联合所长杜贾里克（RobertDujarric）表示：“我们看到这种隐含的威胁已经有一段时间了，而且这种情况还在持续。”

“美国和日本对中国高科技设备和半导体出口实施限制，因此这可以被视为对该政策的报复。”他说，“日本正在努力减少对中国的敞开以及由此带来的风险，因此与欧洲国家建立更密切的关系非常有意义。”

双方专门针对半导体签署了类似的谅解备忘录，包括建立快速共享信息的机制，以避免在发生自然灾害或政治问题时供应链中断。

根据协议，日本和欧盟将共同开发下一代芯片并培训未来的工程师。

双方还就加强数字领域合作达成协议，包括定期讨论人工智能规则。

7月4日在东京举行的会议上，双方强调随着第六代通信标准的开发，开放和安全的通信基础设施至关重要。

双方还一致认为，一条穿过北冰洋的新海底电缆将有利于日本和欧洲之间的数据交换。

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日本正在建立更加广泛的联盟

明治大学的伊藤教授表示，东京在与欧洲进行合作以及创造更多商贸机会时，其领导层的主要考虑因素仍然是中国。

“就像东京热衷于加入七国集团并努力与北约建立更紧密的关系一样，日本也将欧盟视为太平洋地区的合作伙伴。”他说，“岸田肯定会强调与欧洲国家建立更密切军事伙伴关系的重要性。”

岸田文雄首相将在布鲁塞尔会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。

这些领导人可能会承诺增加在太平洋举行多国军事演习的频率，并协助东南亚伙伴国家提高海上安全能力。

议程上的其他项目包括发展太空能力以及阻止网络攻击和虚假信息的联合措施。

天普大学的杜贾里克说：“日本将非常明确地表示赞成继续联合支持乌克兰，部分原因是日本希望现在支持欧洲和美国意味着，如果太平洋地区发生最糟糕的情况，冲突威胁到该地区的稳定，这些国家将向日本提供援助。”

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