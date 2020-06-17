忧中印冲突扩大 德国外长表态介入

(德国之声中文网) 德国外长马斯周三(6月17日)接受德国之声专访表示，就中印边境冲突表示担忧，并正在与中印两国进行对话。

他说:「这是两个大国，如果真的导致军事升级，我无法想象会产生什么样的冲突。因此，我们正努力在各个层面对双方施加影响力，以缓和局势。」

他也说:「整个国际社会不同国家都期望，印度和中国不要陷入不仅影响两国，而且影响整个地区的冲突。这就是为什么我们正在尽最大努力影响双方，发出明确的信息，希望这场冲突得到控制，不会进一步升级，特别是不会出现军事升级。」

「反华情绪可能将印度推向美国」

德国政治与科学基金会的南亚问题专家瓦格纳说，中印双方已就边界问题签署过5个协议，但都还未能从根本上化解争端的实质，「双方都致力于，在争议地区活动时，尽量避开对方，否则就会陷入高度紧张。」

瓦格纳猜测，中方可能要做出更大些的让步。「中国不希望印度因为这个事件继续增强反华情绪。目前，印度民间已有中国抵制印度产品以及投资者的抱怨。现在20名士兵死亡，印度国内反华声浪会进一步增强。而反华情绪会将印度推向美国一边。」

瓦格纳认为，在目前的情况下，「中国会尽一切力量阻止印度进一步向美国靠拢」。印方会要求中国军队撤回到5月5日之前的区域，瓦格纳说，「20名士兵是谈判的砝码，虽然印度没有军事实力迫使中国就范，但有着道德力量的支持。如果中国拒不接受印方的要求，印度可能将改变其对华政策。」

直到目前，印度对华政策的大方向是「不与中国为敌」，美国所谓的「印太战略」迄今还只是一个设想，尚未演变成一个军事联盟，没有举行过军事演习。它也未能将印度发展成可靠、积极的成员。瓦格纳说:「但印太战略可以发展成为一个（军事）联盟。这正是问题的关键。」

中印态度依旧强硬

周三（6月17日），中国外长王毅同印度外长苏杰生就冲突进行了电话沟通。王毅要求「印方对此开展彻底调查，严惩肇事责任人，严格管束一线部队，立即停止一切挑衅性举动，确保此类事件不得再发生」。

王毅将责任归在印方，表示其一线边防部队「公然打破双方军长级会晤达成的共识，在加勒万河谷现地局势已经趋缓情况下，再次跨越实控线蓄意挑衅，甚至暴力攻击中方前往现地交涉的官兵，进而引发激烈肢体冲突，造成人员伤亡」。

印度总理莫迪泽表态称，印度不会再领土完整问题上做出任何让步，「士兵们在中国边境的牺牲不会白费......无论在什么情况下，印度都有能力做出相应的回答。」。莫迪在周三主持各邦首席部长会议时发表全国电视演说，作出此回应。

邹宗翰/杨威廉/李鱼 (综合报导)