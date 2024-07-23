必须发出信号——欧盟两项重要会议将不在匈牙利举行

欧盟外交政策负责人博雷利本周一表示，为谴责匈牙利在乌克兰问题上有争议的单独行动，下一次欧盟外交部长和国防部长的非正式会议将在布鲁塞尔举行，而不是在匈牙利首都布达佩斯。

（德国之声中文网）"我们必须发出一个信号，即便是一个象征性的信号，那就是违反欧盟的外交政策，必须承担一些后果"，欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）本周一（7月21日）在布鲁塞尔外交部长会议后向记者这样表示。他宣布，下一次欧盟外交部长和国防部长的非正式将在布鲁塞尔举行，而不是在布达佩斯。"但是，我拒绝抵制这个词，会议将会举行，匈牙利也会参加"，博雷利补充道。他同时指出，匈牙利受欧盟条约第24.3条的约束。根据该条款，所有成员国必须"本着忠诚和相互团结的精神，积极、毫无保留地支持欧盟的外交政策"。

匈牙利现为欧盟主席国，为期半年。欧盟非正式外长会议和防长会议是欧盟唯一不由欧盟轮值主席国召集，而是由欧盟首席外交官召集的部长级会议。按照原计划，这两次会议本将于8月28至30日在匈牙利首都布达佩斯举行。

欧盟25个国支持谴责欧尔班

博雷尔表示，之所以做出这个决定，是因为除斯洛伐克和匈牙利外，欧盟其他25个国家都支持谴责匈牙利总理欧尔班的倡议。

匈牙利过去几周指责欧盟通过维持对乌克兰的军事和财政支持，推行"支持战争政策"。匈牙利7月1日接任欧盟轮值主席国后，总理欧尔班接连访问了乌克兰、俄罗斯、阿塞拜疆、中国和美国，会晤了乌克兰总统泽连斯基、俄罗斯总统普京、中国国家主席习近平和美国前总统特朗普。欧尔班称此行是"和平使命"，旨在促成结束俄罗斯在乌克兰的战争。但欧盟许多领导人对欧尔班的这一系列访问感到愤怒，表示事先并未获悉欧尔班的出访计划，且欧尔班在与普京和习近平的会晤中并未代表欧盟行事。欧盟外交政策负责人博雷利表示，欧尔班的行为只能代表匈牙利，无法代表欧盟的立场。7月15日，欧委会发言人埃里克·马默尔 (Eric Mamer)表示，欧委会主席和其他高级官员将抵制匈牙利主办的会议，意味着欧盟将派高级公务员出席匈牙利主办的非正式会议，而不是由欧委会主席冯德莱恩这样的高级官员出席。

匈牙利总理欧尔班7月5日抵达莫斯科会见普京总统 图像来源: Vivien Cher Benko/Hungarian PM's Press Office/MTI via AP/picture alliance

匈牙利回应

对本周一宣布的欧盟非正式外长会议和防长会议将改变地点的决定，匈牙利迅速予以批评。匈牙利外交部长彼得·西雅尔多说，"他们做出了多么出色的回应。我不想伤害任何人的感情，但我感觉就像在幼儿园一样。"

斯洛伐克本周一声援了匈牙利。该国内政部长马图斯·苏塔伊·埃斯托克周一在布达佩斯出席欧盟内政部长非正式会议时对记者表示："我们全力支持匈牙利和和平倡议。"

（综合报道）

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