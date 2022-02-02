必须去莱比锡一游的十个理由

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今年6月9日到19日，巴赫音乐节在莱比锡举办。这位德国巴洛克音乐大师在莱比锡度过了他生命中的重要时光。除了巴赫，这里还有更多文化和城市生活亮点。为什么要去莱比锡走一走看一看？这里有十个理由。
2022年的莱比锡巴赫音乐节在6月9日至19日举办。堪称音乐之父的巴赫在莱比锡工作生活了将近30年，担任尼科莱教堂的乐长，直到1750年逝世。莱比锡曾把他喻为最伟大的儿子。
莱比锡是一座音乐之城，这里有著名的室内交响乐团，有托马斯教堂合唱团（Thomanerchor）。巴赫1723年到1750年之间也在这里生活。不过，莱比锡也是德国著名摇滚乐队“王子”（Die Prinzen）的诞生地。不管是古典音乐，还是流行音乐，莱比锡就是这么棒！
莱比锡是一座生机勃勃的城市。这里的居民正在以每年超过1万人的速度增长。这座城市尤其对年轻人充满吸引力，到处都能感受到青春和创造力。比如这条被当地人昵称为“KarLi”的卡尔·李卜克内西特大街（Karl-Liebknecht-Straße）就极具这一特色，各种酒吧、特色店铺林立，让人流连忘返。
莱比锡的普拉格维茨（Plagwitz）区是另一个潮人汇聚的地方。在老旧的厂房旁边，各种新式酒馆形成了鲜明对比。这里的艺术工作室和办公区域租金低廉，因此有不少艺术家和初创企业都落户于此。破旧厂房墙壁上的涂鸦画作也是独特风景。
比如普拉格维茨的这家名为“Dr. Seltsam”（奇怪博士）店铺就十分特别，这里白天的业务是修理自行车，夜幕降临之后就摇身一变成为小酒吧。当然如果你想精心打扮出去喝一杯，那么Club L1. Elektro就更适合你。如果是独立摇滚爱好者，在莱比锡城南和城西的一些酒吧肯定能让你high到天亮。
这座城市有很多闲置的区域提供了足够的创造空间。最典型的例子就是破旧的厂房改造成派对场所或者活动中心。尽管如此，莱比锡还是有不少如图这样的旧厂房无人问津，却以其独特的方式吸引着人们的目光。
而“旧房新用”的最佳典范就是过去莱比锡棉纱厂的改造，现在这里的艺术画廊和各种展览已经成为莱比锡的文化地标。比如Eigen + Art画廊（图）就是其中之一，这家画廊使得“新莱比锡画派”作为一个现代艺术流派在全世界享有盛誉。
莱比锡大学是很多年轻人向往的高等院校。这座大学始建于1409年，历史之悠久在德国仅次于海德堡大学。作家歌德和音乐家瓦格纳都曾在这里读书。大学主楼（图）在2012年新修了墙面，传统与现代相碰撞出惊人的魅力。
莱比锡的所有景点你都可以骑自行车轻松到达，包括位于市郊的人工湖。在几座人工湖中，最受欢迎的是考斯普德湖(Cospudener See)，这里曾经是一座褐煤矿。如今这座人工湖拥有萨克森州最长的沙滩，吸引着众多游人驻足。
在阳光明媚的夏日，莱比锡内城的公园总是人来人往。比如图中的琳恩福格特公园（Lene-Voigt-Park），还有克拉拉·蔡特勤公园（Clara-Zetkin-Park）。不管是打个排球，吃个烧烤，还是就这么静静坐一会儿，看看行人，都是一种享受。
每年一到圣灵降临节，莱比锡的公园都会因为哥特音乐节而上演独特的景象。数以千计的“暗黑系”哥特爱好者都装扮一新，在这里“招摇过市”。音乐节为期三天，有走秀、音乐会和派对等各种活动。
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