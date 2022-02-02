必须去莱比锡一游的十个理由

昔日厂房区 今成艺术据点

莱比锡的普拉格维茨（Plagwitz）区是另一个潮人汇聚的地方。在老旧的厂房旁边，各种新式酒馆形成了鲜明对比。这里的艺术工作室和办公区域租金低廉，因此有不少艺术家和初创企业都落户于此。破旧厂房墙壁上的涂鸦画作也是独特风景。