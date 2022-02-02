 必须去莱比锡一游的十个理由 | 所有节目 | DW | 09.06.2022

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非常德国

必须去莱比锡一游的十个理由

今年6月9日到19日，巴赫音乐节在莱比锡举办。这位德国巴洛克音乐大师在莱比锡度过了他生命中的重要时光。除了巴赫，这里还有更多文化和城市生活亮点。为什么要去莱比锡走一走看一看？这里有十个理由。

  • Flash-Galerie EVENTS DEZEMBER SPANISCH

    巴赫音乐节

    2022年的莱比锡巴赫音乐节在6月9日至19日举办。堪称音乐之父的巴赫在莱比锡工作生活了将近30年，担任尼科莱教堂的乐长，直到1750年逝世。莱比锡曾把他喻为最伟大的儿子。

  • Kooperationspartner Bachfest Leipzig

    音乐之城：从古典到摇滚

    莱比锡是一座音乐之城，这里有著名的室内交响乐团，有托马斯教堂合唱团（Thomanerchor）。巴赫1723年到1750年之间也在这里生活。不过，莱比锡也是德国著名摇滚乐队“王子”（Die Prinzen）的诞生地。不管是古典音乐，还是流行音乐，莱比锡就是这么棒！

  • Leipzig boomt. Die Stadt wächst jährlich um mehr als 10.000 Einwohner. Vor allem junge Menschen zieht es hierher. Überall spürt man diese junge und kreative Atmosphäre. Zum Beispiel auf der Karl-Liebknecht-Straße, kurz KarLi genannt. Hier mischen sich Bars, ausgefallene Läden und abenteuerliche Fabriklofts.

    KarLi 潮人聚集地

    莱比锡是一座生机勃勃的城市。这里的居民正在以每年超过1万人的速度增长。这座城市尤其对年轻人充满吸引力，到处都能感受到青春和创造力。比如这条被当地人昵称为“KarLi”的卡尔·李卜克内西特大街（Karl-Liebknecht-Straße）就极具这一特色，各种酒吧、特色店铺林立，让人流连忘返。

  • Anziehungspunkt für junge Leute ist auch das Viertel Plagwitz mit der Karl-Heine-Straße. Hier merkt man besonders den unfertigen Charme der Stadt: Neben alten Fabriken haben neue Kneipen eröffnet. Günstige Ateliers und Büroräume ziehen Künstler und Start-ups an, Graffiti ziert unrenovierte Häuser.

    昔日厂房区 今成艺术据点

    莱比锡的普拉格维茨（Plagwitz）区是另一个潮人汇聚的地方。在老旧的厂房旁边，各种新式酒馆形成了鲜明对比。这里的艺术工作室和办公区域租金低廉，因此有不少艺术家和初创企业都落户于此。破旧厂房墙壁上的涂鸦画作也是独特风景。

  • Originelles Ambiente bietet Dr. Seltsam in Plagwitz. Tagsüber werden hier Fahrräder repariert, am Abend verwandelt sich der Laden in eine kleine Kneipe. Wer lieber schick ausgehen will, entscheidet sich für den Club L1. Elektro, Indierock und Co. werden vor allem im Süden und Westen der Stadt gespielt - in Locations wie der Distillery oder dem Conne Island.

    总有一家酒吧对你胃口

    比如普拉格维茨的这家名为“Dr. Seltsam”（奇怪博士）店铺就十分特别，这里白天的业务是修理自行车，夜幕降临之后就摇身一变成为小酒吧。当然如果你想精心打扮出去喝一杯，那么Club L1. Elektro就更适合你。如果是独立摇滚爱好者，在莱比锡城南和城西的一些酒吧肯定能让你high到天亮。

  • Die vielen Freiräume in der Stadt lassen Platz für neue Ideen. Typisch sind die alten Industriegebäude, die als Partylocations oder Veranstaltungsorte genutzt werden. Aber so manches Werksgelände - wie hier die Maschinenfabrik Leipzig - liegt noch immer verlassen da und fasziniert auf ganz eigene Art und Weise.

    破败之美

    这座城市有很多闲置的区域提供了足够的创造空间。最典型的例子就是破旧的厂房改造成派对场所或者活动中心。尽管如此，莱比锡还是有不少如图这样的旧厂房无人问津，却以其独特的方式吸引着人们的目光。

  • Ein renommiertes Beispiel für die Neugestaltung einer ehemaligen Fabrik ist die Baumwollspinnerei. Ateliers, Galerien, Ausstellungen machen sie zum Zentrum der Leipziger Kunstszene. Auch die Galerie Eigen + Art hat hier ihren Sitz. Sie hat die Neue Leipziger Schule, eine moderne Malereiströmung, international bekannt gemacht.

    要艺术不要棉花

    而“旧房新用”的最佳典范就是过去莱比锡棉纱厂的改造，现在这里的艺术画廊和各种展览已经成为莱比锡的文化地标。比如Eigen + Art画廊（图）就是其中之一，这家画廊使得“新莱比锡画派”作为一个现代艺术流派在全世界享有盛誉。

  • Leipzig ist bei Studenten sehr beliebt. Die Universität Leipzig wurde 1409 gegründet und ist damit die zweitälteste in Deutschland. Berühmtheiten wie Johann Wolfgang von Goethe und Richard Wagner haben hier studiert. Das zentral gelegene Hauptgebäude der Uni mit Kirche - seit 2012 in neuem Gewand - spült das studentische Leben mitten ins Herz der Stadt.

    传统与现代结合的大学

    莱比锡大学是很多年轻人向往的高等院校。这座大学始建于1409年，历史之悠久在德国仅次于海德堡大学。作家歌德和音乐家瓦格纳都曾在这里读书。大学主楼（图）在2012年新修了墙面，传统与现代相碰撞出惊人的魅力。

  • Alles ist mit dem Fahrrad erreichbar, auch die künstlich angelegten Seen in Leipzigs Umgebung. Davon gibt es einige. Beliebtester Treffpunkt ist der Cospudener See. Ursprünglich gähnte hier ein tiefes Braunkohle-Tagebauloch. Das wurde geflutet und zum Badesee umgestaltet. An seinem Ufer gibt es den längsten Sandstrand Sachsens, er ist einen Kilometer lang.

    从矿区到沙滩

    莱比锡的所有景点你都可以骑自行车轻松到达，包括位于市郊的人工湖。在几座人工湖中，最受欢迎的是考斯普德湖(Cospudener See)，这里曾经是一座褐煤矿。如今这座人工湖拥有萨克森州最长的沙滩，吸引着众多游人驻足。

  • Immer gut bevölkert sind im Sommer auch die Parks und Gärten in Leipzigs Innenstadt. Zum Beispiel der Lene-Voigt-Park (Bild) oder der Clara-Zetkin-Park. Volleyball spielen, grillen oder einfach in der Hängematte faulenzen - auch hier sieht man vor allem junge Leute.

    就这样静静坐一会儿

    在阳光明媚的夏日，莱比锡内城的公园总是人来人往。比如图中的琳恩福格特公园（Lene-Voigt-Park），还有克拉拉·蔡特勤公园（Clara-Zetkin-Park）。不管是打个排球，吃个烧烤，还是就这么静静坐一会儿，看看行人，都是一种享受。

  • Jedes Jahr an Pfingsten bieten Leipzigs Parks ein besonderes Spektakel. Beim Wave Gotik Treffen erobern tausende Anhänger der Schwarzen Szene“ die Stadt. Es ist das größte Gothic-Festival der Welt. Drei Tage Schaulaufen, Konzerte und Partys.

    哥特爱好者大聚会

    每年一到圣灵降临节，莱比锡的公园都会因为哥特音乐节而上演独特的景象。数以千计的“暗黑系”哥特爱好者都装扮一新，在这里“招摇过市”。音乐节为期三天，有走秀、音乐会和派对等各种活动。


  • Flash-Galerie EVENTS DEZEMBER SPANISCH

    巴赫音乐节

    2022年的莱比锡巴赫音乐节在6月9日至19日举办。堪称音乐之父的巴赫在莱比锡工作生活了将近30年，担任尼科莱教堂的乐长，直到1750年逝世。莱比锡曾把他喻为最伟大的儿子。

  • Kooperationspartner Bachfest Leipzig

    音乐之城：从古典到摇滚

    莱比锡是一座音乐之城，这里有著名的室内交响乐团，有托马斯教堂合唱团（Thomanerchor）。巴赫1723年到1750年之间也在这里生活。不过，莱比锡也是德国著名摇滚乐队“王子”（Die Prinzen）的诞生地。不管是古典音乐，还是流行音乐，莱比锡就是这么棒！

  • Leipzig boomt. Die Stadt wächst jährlich um mehr als 10.000 Einwohner. Vor allem junge Menschen zieht es hierher. Überall spürt man diese junge und kreative Atmosphäre. Zum Beispiel auf der Karl-Liebknecht-Straße, kurz KarLi genannt. Hier mischen sich Bars, ausgefallene Läden und abenteuerliche Fabriklofts.

    KarLi 潮人聚集地

    莱比锡是一座生机勃勃的城市。这里的居民正在以每年超过1万人的速度增长。这座城市尤其对年轻人充满吸引力，到处都能感受到青春和创造力。比如这条被当地人昵称为“KarLi”的卡尔·李卜克内西特大街（Karl-Liebknecht-Straße）就极具这一特色，各种酒吧、特色店铺林立，让人流连忘返。

  • Anziehungspunkt für junge Leute ist auch das Viertel Plagwitz mit der Karl-Heine-Straße. Hier merkt man besonders den unfertigen Charme der Stadt: Neben alten Fabriken haben neue Kneipen eröffnet. Günstige Ateliers und Büroräume ziehen Künstler und Start-ups an, Graffiti ziert unrenovierte Häuser.

    昔日厂房区 今成艺术据点

    莱比锡的普拉格维茨（Plagwitz）区是另一个潮人汇聚的地方。在老旧的厂房旁边，各种新式酒馆形成了鲜明对比。这里的艺术工作室和办公区域租金低廉，因此有不少艺术家和初创企业都落户于此。破旧厂房墙壁上的涂鸦画作也是独特风景。

  • Originelles Ambiente bietet Dr. Seltsam in Plagwitz. Tagsüber werden hier Fahrräder repariert, am Abend verwandelt sich der Laden in eine kleine Kneipe. Wer lieber schick ausgehen will, entscheidet sich für den Club L1. Elektro, Indierock und Co. werden vor allem im Süden und Westen der Stadt gespielt - in Locations wie der Distillery oder dem Conne Island.

    总有一家酒吧对你胃口

    比如普拉格维茨的这家名为“Dr. Seltsam”（奇怪博士）店铺就十分特别，这里白天的业务是修理自行车，夜幕降临之后就摇身一变成为小酒吧。当然如果你想精心打扮出去喝一杯，那么Club L1. Elektro就更适合你。如果是独立摇滚爱好者，在莱比锡城南和城西的一些酒吧肯定能让你high到天亮。

  • Die vielen Freiräume in der Stadt lassen Platz für neue Ideen. Typisch sind die alten Industriegebäude, die als Partylocations oder Veranstaltungsorte genutzt werden. Aber so manches Werksgelände - wie hier die Maschinenfabrik Leipzig - liegt noch immer verlassen da und fasziniert auf ganz eigene Art und Weise.

    破败之美

    这座城市有很多闲置的区域提供了足够的创造空间。最典型的例子就是破旧的厂房改造成派对场所或者活动中心。尽管如此，莱比锡还是有不少如图这样的旧厂房无人问津，却以其独特的方式吸引着人们的目光。

  • Ein renommiertes Beispiel für die Neugestaltung einer ehemaligen Fabrik ist die Baumwollspinnerei. Ateliers, Galerien, Ausstellungen machen sie zum Zentrum der Leipziger Kunstszene. Auch die Galerie Eigen + Art hat hier ihren Sitz. Sie hat die Neue Leipziger Schule, eine moderne Malereiströmung, international bekannt gemacht.

    要艺术不要棉花

    而“旧房新用”的最佳典范就是过去莱比锡棉纱厂的改造，现在这里的艺术画廊和各种展览已经成为莱比锡的文化地标。比如Eigen + Art画廊（图）就是其中之一，这家画廊使得“新莱比锡画派”作为一个现代艺术流派在全世界享有盛誉。

  • Leipzig ist bei Studenten sehr beliebt. Die Universität Leipzig wurde 1409 gegründet und ist damit die zweitälteste in Deutschland. Berühmtheiten wie Johann Wolfgang von Goethe und Richard Wagner haben hier studiert. Das zentral gelegene Hauptgebäude der Uni mit Kirche - seit 2012 in neuem Gewand - spült das studentische Leben mitten ins Herz der Stadt.

    传统与现代结合的大学

    莱比锡大学是很多年轻人向往的高等院校。这座大学始建于1409年，历史之悠久在德国仅次于海德堡大学。作家歌德和音乐家瓦格纳都曾在这里读书。大学主楼（图）在2012年新修了墙面，传统与现代相碰撞出惊人的魅力。

  • Alles ist mit dem Fahrrad erreichbar, auch die künstlich angelegten Seen in Leipzigs Umgebung. Davon gibt es einige. Beliebtester Treffpunkt ist der Cospudener See. Ursprünglich gähnte hier ein tiefes Braunkohle-Tagebauloch. Das wurde geflutet und zum Badesee umgestaltet. An seinem Ufer gibt es den längsten Sandstrand Sachsens, er ist einen Kilometer lang.

    从矿区到沙滩

    莱比锡的所有景点你都可以骑自行车轻松到达，包括位于市郊的人工湖。在几座人工湖中，最受欢迎的是考斯普德湖(Cospudener See)，这里曾经是一座褐煤矿。如今这座人工湖拥有萨克森州最长的沙滩，吸引着众多游人驻足。

  • Immer gut bevölkert sind im Sommer auch die Parks und Gärten in Leipzigs Innenstadt. Zum Beispiel der Lene-Voigt-Park (Bild) oder der Clara-Zetkin-Park. Volleyball spielen, grillen oder einfach in der Hängematte faulenzen - auch hier sieht man vor allem junge Leute.

    就这样静静坐一会儿

    在阳光明媚的夏日，莱比锡内城的公园总是人来人往。比如图中的琳恩福格特公园（Lene-Voigt-Park），还有克拉拉·蔡特勤公园（Clara-Zetkin-Park）。不管是打个排球，吃个烧烤，还是就这么静静坐一会儿，看看行人，都是一种享受。

  • Jedes Jahr an Pfingsten bieten Leipzigs Parks ein besonderes Spektakel. Beim Wave Gotik Treffen erobern tausende Anhänger der Schwarzen Szene“ die Stadt. Es ist das größte Gothic-Festival der Welt. Drei Tage Schaulaufen, Konzerte und Partys.

    哥特爱好者大聚会

    每年一到圣灵降临节，莱比锡的公园都会因为哥特音乐节而上演独特的景象。数以千计的“暗黑系”哥特爱好者都装扮一新，在这里“招摇过市”。音乐节为期三天，有走秀、音乐会和派对等各种活动。


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