全世界第一例心脏移植手术是在1967年进行的。如今，心脏移植已经不再是新鲜事，全球每年会进行数千起这样的手术。移植的健康心脏来自于他人的遗体捐献，而接受移植的人，则必须终生服用药物，防止自身免疫系统排斥这颗来自他人的心脏。