心忧IS维吾尔战士渗透 中国为塔吉克警方建基地

（德国之声中文网）法新社援引塔吉克一名议会发言人的话报道说，塔吉克议会下院已批准由中方在哥诺-巴达卡珊省的伊什卡希姆区（Ishkashim）建立基地的计划。这位没有透露姓名的发言人通过电话向法新社表示，"所有建设都是由中方出资。建成后，基地将移交给塔吉克（警方）。"他说，中国将为该基地提供850万美元的援助。

美国之音报道说，该军事基地涉及10多处建筑物，包括营房宿舍、办公大楼、食堂、瞭望塔，以及蓄水站等各种辅助设施，总面积达3550平方米。中国将负责项目的设计、材料及施工，提供基地办公大楼和其他建筑物中的电脑、家具等各种办公和生活设备。

据法新社报道，在被问及有关该基地的报道时，中国外交部表示，"我们可以保证，中国在中亚没有任何军事基地。"中国外交部网站消息称，外交部发言人汪文斌10月28日在例行记者会被问及有关中国正在塔吉克境内与阿富汗接壤的地区建造新安全基地的报道时表示，我不掌握你提到的情况。

中塔已有一处联合野战营地？

塔吉克人口950万，曾得到了中国和美国的财政援助，用于建设和加强其边境哨所。它还拥有一个俄罗斯军事基地。该基地是该国有史以来最大的外国军事基地。

和其他中亚国家与阿富汗新政权建立了工作联系不同，塔吉克一直抨击阿塔并回避与其直接谈判。在阿富汗，塔吉克族是第二大民族。塔吉克领导人拉赫蒙（Emomali Rakhmon）呼吁塔利班要让不同的民族有更大的代表权。他还称，"恐怖组织 "分布在塔吉克斯坦与阿富汗之间1300多公里的边界上。塔利班则警告塔吉克不要干预其内部事务。俄罗斯媒体报道，塔利班已经与以阿富汗北部为基地，并谋求推翻拉赫蒙的塔吉克民兵组织达成协议。

此前早有报告称，中国在塔吉克东部与新疆交界的地方已有一处中塔联合野战营地。《华盛顿邮报》2019年曾报道，该报一名记者看到了该军事基地，发现建筑物上有中国的标志。他还遇到了一群佩戴新疆地区某部队标记的中国士兵或准军事人员。他们证实已在该地区驻扎了三到四年的时间。中国和塔吉克方面都否认了这个营地的存在。

据美国资助建立的自由欧洲电台/自由电台（RFE/RL）10月27日报道，根据中国驻杜尚别大使馆发给塔吉克外交部的一份公报，为换取中国的军事援助，塔吉克政府已将该国现有的一个军事基地的全部控制权移交给北京。

中国担心IS的维吾尔战士渗透

法新社认为，中塔加强合作，凸显了中国对阿富汗安全局势的高度关注。

塔利班接管阿富汗后，中国表示希望与其建立友好关系，但同时希望塔利班打击来自恐怖组织"伊斯兰国"（IS）的维吾尔族战士，担心他们可能从叙利亚前往阿富汗，并从那里渗透到塔吉克，继而进一步渗透到新疆。

10月25日，中国外长王毅会见了阿富汗塔利班临时政府代理副总理巴拉达尔，中方报道称，王毅指出，中方从不干涉阿内政，王毅还表示，希望并相信阿塔会彻底同"东伊运"等一切恐怖组织划清界限，采取有效措施坚决予以打击。

《法兰克福汇报》指出，俄罗斯传统上将塔吉克这个前苏联共和国视为其在中亚的"前院"，并将中国视为在那里的对手。中国资助在塔吉克建基地表明，北京担心"伊斯兰国"（IS)的维吾尔族战士会对中国在中亚的设施进行攻击。IS和所谓的巴基斯坦塔利班都在其宣传中对中国的维吾尔少数民族表示同情，并对北京发出威胁。阿富汗塔利班中估计有数百名维吾尔族战士。中国还担心，来自阿富汗的毒品贩运会破坏中国西部边境的稳定。

塔利班今年8月中旬夺取阿富汗政权后，中国和塔吉克在8月18日至19日期间在杜尚别举行了为期两天的"反恐协作-2021"联合反恐演习。新华社报道说，中国公安部和塔吉克内务部决定通过举行联合演习进一步提升双方反恐力量协同作战战备水平，增强反恐实战技能，展示中塔双方反恐决心，有力震慑对两国和本地区安全构成威胁的恐怖势力。

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