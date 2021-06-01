（德国之声中文网）瑞安航空客机在白俄罗斯被迫降事件发生后，欧盟国家与俄罗斯之间的民航交通受到影响。由于得不到俄方许可，德国汉莎航空亦不得不暂时取消航班；柏林迅速作出反应，同样禁止俄罗斯航班。作为其结果，两国间多个旅游项目临时取消。

德国联邦交通部在柏林表示，汉莎航空的航班未得到俄主管部门的及时批准。鉴于此，只要莫斯科继续不颁发许可证，德国联邦航空局也不会给俄罗斯航空公司航班颁发许可证。周三，俄罗斯航空公司和S7航空公司的航班均受到这一决定影响。

德国联邦交通部还指出，俄罗斯此前已以新冠大流行瘟疫为由，单方面暂停实施2020年3月签署的双边定期航班协议，此后，两国间航班获批数量减少，部分以月度包机及互惠方式进行。

如今事情又有了转机。汉莎航空于6月2日晚间宣布，已从俄方获得对6月份全月的许可证。据塔斯社和俄新社报道，俄罗斯航空公司和S7航空公司也宣布将恢复飞德航班。当晚，德国联邦交通部确认了这一许可，并宣布，俄罗斯航空公司即刻起重获许可恢复入境德国。

（德新社，路透社，法新社）

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