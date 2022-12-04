伊朗一议员称摘下头巾的妇女等同于“妓女”

伊朗姑娘阿米尼去世引发的席卷伊朗全国的抗议活动持续不断，德黑兰官方称已逮捕了1200多人。该国一名议员要求政府对抗议活动采取更强硬的态度并称，所有摘下头巾抗议阿米尼之死的女性都是“暴徒”和“妓女”。