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德黑兰

德黑兰是伊朗的首都和最大城市。

德黑兰拥有逾千年的历史

Tehran, IRAN: TO GO WITH AFP STORY IRAN-JUSTICE-PRISON-SOCIT BY PIERRE CELERIER Iranian women inmates sit at their cell in the infamous Evin jail, north of Tehran, 13 June 2006. AFP PHOTO/ATTA KENARE (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

爆发新冠疫情的伊朗女子监狱 18.07.2021

德黑兰埃温监狱最近发生的新冠感染病例，也从一个侧面展示了伊朗监狱中恶劣的卫生防疫条件以及政治犯的悲惨处境。
Ebrahim Raisi, a candidate in Iran's presidential elections, casts his vote at a polling station in Tehran, Iran Friday, June 18, 2021. Iran began voting Friday in a presidential election tipped in the favor of a hard-line protege of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, fueling public apathy and sparking calls for a boycott in the Islamic Republic. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

伊朗大选：强硬派莱西将成为新总统 19.06.2021

正处严重经济危机中的伊朗选出一名新总统。迄今计票结果显示，保守派人士、司法总监莱西一如预期胜选。

National Flag of the Peoples Republic of China Wind

美发布情报报告 中国居美国安全威胁之首 14.04.2021

美国国家情报总监办公室发布的《2021年度威胁评估》当中指出，中国和俄罗斯是美国国家安全的主要挑战，他们尤其在意中国在全球扩展自己的影响力。但报告认为，美国目前不会同中俄卷入军事冲突。
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Iran China, Mohammad Javad Zarif und Wang Yi via Shahram Islami

德黑兰：中伊周六签署25年合作协议 27.03.2021

伊朗外交部发言人宣布，伊朗和中国周六午间签署25年合作协议。该协议包含“政治、战略和经济”等多个部分。目前，中国外长王毅正在伊朗访问。
(FILES) In this file photo taken on August 04, 2020, Prince, a member of the hacking group Red Hacker Alliance who refused to give his real name, uses his computer at their office in Dongguan, China's southern Guangdong province. - As the number of online devices surges and super-fast 5G connections roll out, record numbers of companies are offering up to seven-figure rewards to ethical hackers who can successfully attack their cybersecurity systems. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP) (Photo by NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty Images)

美情报官员：普京授权干预美大选 中国未有行动 17.03.2021

美国情报官员周二称，俄罗斯总统普京授权了试图让特朗普在2020年大选中获益的行动。中国虽曾考虑过对美国大选施加影响，但后来放弃这样做。
MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 26, 2021: Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif gives a press conference following a meeting with his Russian counterpart Sergei Lavrov at the Reception House. Russian Ministry of Foreign Affairs/TASS

伊朗喊话美国：若解除制裁 德黑兰将扭转核行动 19.02.2021

伊朗扎里夫外长周五表示，若美国解除制裁，伊朗将“立刻逆转”在核计划方面的行动。对华盛顿提出考虑重启伊朗核谈判，扎里夫重申了德黑兰的立场。
21.07.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JULY 21, 2020: Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif takes part in a press conference following a meeting with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov at the Russian Foreign Ministry's Reception House in Spiridonovka Street. Russian Foreign Ministry Press Office/TASS Foto: Tass/TASS/dpa |

重修旧好? 伊朗要求美国主动 29.01.2021

拜登政府要求重回伊朗核协议前，德黑兰要先恢复遵守协议，限制核活动。但伊朗却表示，特朗普破坏协议再先，是美国要踏出复原的第一步。
This undated handout photo obtained from the FBI on November 13, 2020 shows Abdullah Ahmed Abdullah, who was on the FBI's list of most wanted terrorists and has been secretly killed in Iran in August. - Al-Qaeda's second-in-command, indicted in the US for the 1998 bombings of its embassies in Tanzania and Kenya, was secretly killed in Iran in August, The New York Times reported November 13. Abdullah Ahmed Abdullah, who was on the FBI's list of most wanted terrorists, was shot and killed in Tehran by two Israeli operatives on a motorcycle at the behest of the United States, intelligence officials confirmed to the Times. (Photo by Handout / FBI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /FBI - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

美媒："基地"组织二号人物在伊朗被秘密枪杀 14.11.2020

据《纽约时报》报道，被美国认为是1998年美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆爆炸案幕后黑手的“基地”组织二号人物，今年8月在德黑兰被枪杀。伊朗方面则否认了这一消息。

Die US-amerikanische Flagge links und die Flagge der Volksrepublik China auf dem Dach des Kongresszentrum in Davos. Grafisch im Bild integriert US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping. Flaggen der USA und China auf dem Kongresszentrum in Davos, Schweiz. Davos Graubünden Schweiz *** The US American flag on the left and the flag of the Peoples Republic of China on the roof of the Congress Center in Davos Graphic in the picture integrates US President Donald Trump and the Chinese President Xi Jinping Flags of the USA and China on the Congress Center in Davos, Switzerland Davos Grisons Switzerland

客座评论：美中摆出全面决战架势 16.07.2020

在过去几天，美国在香港、新疆、南中国海和台湾议题上向中国发起了一连串挑战，中国也宣布了一些反制措施。但政论家邓聿文认为，北京政府中国对美国开始决战的真正信号却是从中东海湾发出。
22.1.2016 *** TEHRAN, Jan. 22, 2016 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping (front, L) is welcomed by Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif (front, R) in Tehran, Iran, Jan. 22, 2016. Xi Jinping arrived in Tehran Friday night for a state visit to Iran. (Xinhua/Rao Aimin) (yxb Copyright: picture alliance/ZUMA Press/R. Aimin

伊朗与中国谈25年战略协议 德黑兰:非秘密 06.07.2020

伊朗最高领导人哈梅内伊 (Ayatollah Ali Khamenei)公开表态支持与中国建立双边战略伙伴关系。在伊朗的原油出口受到美国制裁的严重限制下，伊朗原油出口的大市场中国变成更重要的合作伙伴。
Leere Straßen in Teheran wegen Corona-Epidemie Stichworte: Iran, Hauptstadt, Teheran, Tehran, Corona, Coronavirus, Corona-Epidemie, leere Straßen Rechteeinräumung: Lizenz: frei Quelle der Bilder: isna

伊朗新年将至 德黑兰或有三四成居民感染新冠？ 10.03.2020

伊朗是中国以外新冠病毒疫情最严重的的国家之一。不仅措施不利，而且有关感染和死亡者的数字也相互矛盾。伊朗指责美国是引发疫情的罪魁祸首。
QOM, IRAN - FEBRUARY 25: A child wears a respiratory mask after deaths and new confirmed cases revealed from the coronavirus in Qom, Iran on February 25, 2020. Stringer / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

新冠疫情与伊中关系 07.03.2020

北京和德黑兰政府之间关系密切。新冠病毒也因此进入了伊朗。该病毒反映了一种关系相互矛盾的一面。这种紧密关系给伊朗带来的不仅仅是好处。
In this Wednesday, Jan. 8, 2020 photo, rescue workers search the scene where a Ukrainian plane crashed in Shahedshahr, southwest of the capital Tehran, Iran. Iran on Saturday acknowledged that its armed forces unintentionally shot down the Ukrainian jetliner that crashed earlier this week, killing all 176 aboard, after the government had repeatedly denied Western accusations that it was responsible. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) |

民眾抗議不歇 伊朗否认掩饰坠机事件 逮捕数人 14.01.2020

伊朗当局称，飞机坠机是“不可原谅的错误”，并誓言追究肇事者的责任。目前已经有多人被捕。与此同时，有视频显示，伊朗警察向德黑兰的示威者发射催泪弹和子弹。警方则否认对示威者开枪。
Debris of a plane belonging to Ukraine International Airlines, that crashed after taking off from Iran's Imam Khomeini airport, is seen on the outskirts of Tehran, Iran January 8, 2020. Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

伊朗坦承击落客机 归咎「人为因素」 11.01.2020

在连日否认击落乌克兰客机后，伊朗周六发布声明，表示该国军方「意外」击落该客机。 然而，伊朗在声明中强调，一切皆因「人为因素」而导致坠机。
Iranische Fateh-110 Boden-Boden-Rakete |

评论：伊朗有节制的反击 09.01.2020

德黑兰对美国“清除”伊朗苏莱曼尼将军作出令人惊讶的有节制反应。德国之声评论员Matthias von Hein认为，由此，在短期内打开了一扇外交时间窗户，前提是，双方相向而行。
PARAND, IRAN - JANUARY 08: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRANIAN RED CRESCENT / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Search and rescue works are conducted at site after a Boeing 737 plane belonging to a Ukrainian airline crashed near Imam Khomeini Airport in Iran just after takeoff with 180 passengers on board in Parand, Iran on January 08, 2020. Iranian Red Crescent / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

乌克兰客机坠毁伊朗 无人生还 08.01.2020

周三（1月8日）早晨，乌克兰国际航空公司一架波音737客机在伊朗首都德黑兰霍梅尼机场升空后不久即起火坠落，机上176人全部遇难。
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