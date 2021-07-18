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德黑兰是伊朗的首都和最大城市。
德黑兰拥有逾千年的历史
德黑兰埃温监狱最近发生的新冠感染病例，也从一个侧面展示了伊朗监狱中恶劣的卫生防疫条件以及政治犯的悲惨处境。
正处严重经济危机中的伊朗选出一名新总统。迄今计票结果显示，保守派人士、司法总监莱西一如预期胜选。
美国国家情报总监办公室发布的《2021年度威胁评估》当中指出，中国和俄罗斯是美国国家安全的主要挑战，他们尤其在意中国在全球扩展自己的影响力。但报告认为，美国目前不会同中俄卷入军事冲突。
伊朗外交部发言人宣布，伊朗和中国周六午间签署25年合作协议。该协议包含“政治、战略和经济”等多个部分。目前，中国外长王毅正在伊朗访问。
美国情报官员周二称，俄罗斯总统普京授权了试图让特朗普在2020年大选中获益的行动。中国虽曾考虑过对美国大选施加影响，但后来放弃这样做。
伊朗扎里夫外长周五表示，若美国解除制裁，伊朗将“立刻逆转”在核计划方面的行动。对华盛顿提出考虑重启伊朗核谈判，扎里夫重申了德黑兰的立场。
拜登政府要求重回伊朗核协议前，德黑兰要先恢复遵守协议，限制核活动。但伊朗却表示，特朗普破坏协议再先，是美国要踏出复原的第一步。
据《纽约时报》报道，被美国认为是1998年美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆爆炸案幕后黑手的“基地”组织二号人物，今年8月在德黑兰被枪杀。伊朗方面则否认了这一消息。
在过去几天，美国在香港、新疆、南中国海和台湾议题上向中国发起了一连串挑战，中国也宣布了一些反制措施。但政论家邓聿文认为，北京政府中国对美国开始决战的真正信号却是从中东海湾发出。
伊朗最高领导人哈梅内伊 (Ayatollah Ali Khamenei)公开表态支持与中国建立双边战略伙伴关系。在伊朗的原油出口受到美国制裁的严重限制下，伊朗原油出口的大市场中国变成更重要的合作伙伴。
伊朗是中国以外新冠病毒疫情最严重的的国家之一。不仅措施不利，而且有关感染和死亡者的数字也相互矛盾。伊朗指责美国是引发疫情的罪魁祸首。
北京和德黑兰政府之间关系密切。新冠病毒也因此进入了伊朗。该病毒反映了一种关系相互矛盾的一面。这种紧密关系给伊朗带来的不仅仅是好处。
伊朗当局称，飞机坠机是“不可原谅的错误”，并誓言追究肇事者的责任。目前已经有多人被捕。与此同时，有视频显示，伊朗警察向德黑兰的示威者发射催泪弹和子弹。警方则否认对示威者开枪。
在连日否认击落乌克兰客机后，伊朗周六发布声明，表示该国军方「意外」击落该客机。 然而，伊朗在声明中强调，一切皆因「人为因素」而导致坠机。
德黑兰对美国“清除”伊朗苏莱曼尼将军作出令人惊讶的有节制反应。德国之声评论员Matthias von Hein认为，由此，在短期内打开了一扇外交时间窗户，前提是，双方相向而行。
周三（1月8日）早晨，乌克兰国际航空公司一架波音737客机在伊朗首都德黑兰霍梅尼机场升空后不久即起火坠落，机上176人全部遇难。
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