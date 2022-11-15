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德黑兰是伊朗的首都和最大城市。
德黑兰拥有逾千年的历史
参与镇压抗议活动的伊朗革命卫队核心成员等官员及实体面临欧盟新一轮制裁。德国多次表示支持伊朗示威者，并呼吁德黑兰结束其暴力镇压。恢复2015年伊朗核协议的前景目前难以预测。
德国总理肖尔茨对德黑兰发出严厉谴责，他质问说“是一个什么样的政府，竟然向自己的公民开枪？”这是对伊朗外长此前对柏林发出警告的回应。肖尔茨还对欧盟发出呼吁，希望对伊朗实施进一步制裁。
伊朗女孩阿米尼之死掀起抗议浪潮后，德黑兰政府多次切断该国网络。断网和言论审查在伊朗已是屡见不鲜的情况。如今伊朗有意汲取中国经验打造国家内网，筑起伊朗版的“防火长城”。
伊朗的民众抗议运动仍在持续。有约一千人因参加示威活动在德黑兰受到起诉。德国总理肖尔茨和外长贝尔博克均表示，考虑对伊朗进一步制裁。
在伊朗当局以暴力压制不断高涨的抗议浪潮之时，在世界其它地方，人们走上街头声援伊朗民众的反抗，支持争取自由、人权的抗争。
在伊朗，持续多日的抗议活动有增无减。该国安全部队已接到指示，要重拳出击。伊朗议会议长表示，目前抗议活动的目的与此前有所不同，是要推翻政府。
尽管伊朗官方采取了严厉的镇压手段，但是阿米尼去世引发的席卷伊朗全国的抗议活动依旧持续不断，对德黑兰当局构成严重挑战。人权组织称，至少有83人在抗议中死亡。
伊朗姑娘阿米尼去世引发的席卷伊朗全国的抗议活动持续不断，德黑兰官方称已逮捕了1200多人。该国一名议员要求政府对抗议活动采取更强硬的态度并称，所有摘下头巾抗议阿米尼之死的女性都是“暴徒”和“妓女”。
两个受到西方严厉制裁的国家，开始接近，相互给力。普京在俄乌战争爆发后第一次出远门拜访伊朗，显示了这一动向。
拥有伊朗和英国双重国籍的扎加里-拉特克利夫和阿舒里周三获释，被允许离开伊朗。伊朗媒体称，德黑兰是在英国偿还了一笔4亿美元历史债务之后才放人的。不过两国政府并未承认两件事情之间有直接联系。
德黑兰埃温监狱最近发生的新冠感染病例，也从一个侧面展示了伊朗监狱中恶劣的卫生防疫条件以及政治犯的悲惨处境。
正处严重经济危机中的伊朗选出一名新总统。迄今计票结果显示，保守派人士、司法总监莱西一如预期胜选。
美国国家情报总监办公室发布的《2021年度威胁评估》当中指出，中国和俄罗斯是美国国家安全的主要挑战，他们尤其在意中国在全球扩展自己的影响力。但报告认为，美国目前不会同中俄卷入军事冲突。
伊朗外交部发言人宣布，伊朗和中国周六午间签署25年合作协议。该协议包含“政治、战略和经济”等多个部分。目前，中国外长王毅正在伊朗访问。
美国情报官员周二称，俄罗斯总统普京授权了试图让特朗普在2020年大选中获益的行动。中国虽曾考虑过对美国大选施加影响，但后来放弃这样做。
伊朗扎里夫外长周五表示，若美国解除制裁，伊朗将“立刻逆转”在核计划方面的行动。对华盛顿提出考虑重启伊朗核谈判，扎里夫重申了德黑兰的立场。
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