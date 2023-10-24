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德黑兰

德黑兰是伊朗的首都和最大城市。

德黑兰拥有逾千年的历史

客座评论：以哈战争若扩大 中国会约束伊朗吗？

客座评论：以哈战争若扩大 中国会约束伊朗吗？ 24.10.2023

时评人邓聿文认为，在以色列对哈马斯发动地面战后，真要让中国去约束伊朗不要攻击以色列，美中达成某种交易反而是有可能的。
沙特官员：习近平亲自斡旋促成了沙特与伊朗的协定

沙特官员：习近平亲自斡旋促成了沙特与伊朗的协定 15.03.2023

伊朗和沙特阿拉伯上周宣布将恢复外交关系，全球舆论哗然。中国在其中的斡旋作用不容小觑。一位沙特官员最新表示，习近平去年12月与沙特王储接触，商讨让北京作为沙特和伊朗之间的“桥梁”，从而启动会谈、促成了上周外交和解。
英国伊朗双重国籍者遭德黑兰处死

英国伊朗双重国籍者遭德黑兰处死 14.01.2023

据伊朗媒体报道，曾任该国国防部副部长的阿克巴利已经被处决。拥有伊朗与英国双重国籍的他此前被指控为英国从事间谍活动。英国以及美国方面都对这一处决表示谴责。

联合国人权理事会通过谴责伊朗决议 中国投反对票

联合国人权理事会通过谴责伊朗决议 中国投反对票 25.11.2022

联合国人权理事会通过决议对伊朗人权状况进行调查。德黑兰则表示，西方「缺乏道德信誉」，没有资格批评伊朗。

德总理怒怼伊朗“什么样的政府竟向自己公民开枪？”

德总理怒怼伊朗“什么样的政府竟向自己公民开枪？” 12.11.2022

德国总理肖尔茨对德黑兰发出严厉谴责，他质问说“是一个什么样的政府，竟然向自己的公民开枪？”这是对伊朗外长此前对柏林发出警告的回应。肖尔茨还对欧盟发出呼吁，希望对伊朗实施进一步制裁。

德黑兰将打造伊朗版“防火长城”？ 01.11.2022

伊朗女孩阿米尼之死掀起抗议浪潮后，德黑兰政府多次切断该国网络。断网和言论审查在伊朗已是屡见不鲜的情况。如今伊朗有意汲取中国经验打造国家内网，筑起伊朗版的“防火长城”。

全球各地声援伊朗民众抗议

全球各地声援伊朗民众抗议 04.10.2022

在伊朗当局以暴力压制不断高涨的抗议浪潮之时，在世界其它地方，人们走上街头声援伊朗民众的反抗，支持争取自由、人权的抗争。
伊朗议会议长对国家稳定感到担忧

伊朗议会议长对国家稳定感到担忧 03.10.2022

在伊朗，持续多日的抗议活动有增无减。该国安全部队已接到指示，要重拳出击。伊朗议会议长表示，目前抗议活动的目的与此前有所不同，是要推翻政府。
普京在德黑兰寻找新朋友

普京在德黑兰寻找新朋友 19.07.2022

两个受到西方严厉制裁的国家，开始接近，相互给力。普京在俄乌战争爆发后第一次出远门拜访伊朗，显示了这一动向。
伊朗大选：强硬派莱西将成为新总统

伊朗大选：强硬派莱西将成为新总统 19.06.2021

正处严重经济危机中的伊朗选出一名新总统。迄今计票结果显示，保守派人士、司法总监莱西一如预期胜选。

美发布情报报告 中国居美国安全威胁之首

美发布情报报告 中国居美国安全威胁之首 14.04.2021

美国国家情报总监办公室发布的《2021年度威胁评估》当中指出，中国和俄罗斯是美国国家安全的主要挑战，他们尤其在意中国在全球扩展自己的影响力。但报告认为，美国目前不会同中俄卷入军事冲突。
德黑兰：中伊周六签署25年合作协议

德黑兰：中伊周六签署25年合作协议 27.03.2021

伊朗外交部发言人宣布，伊朗和中国周六午间签署25年合作协议。该协议包含“政治、战略和经济”等多个部分。目前，中国外长王毅正在伊朗访问。
美情报官员：普京授权干预美大选 中国未有行动

美情报官员：普京授权干预美大选 中国未有行动 17.03.2021

美国情报官员周二称，俄罗斯总统普京授权了试图让特朗普在2020年大选中获益的行动。中国虽曾考虑过对美国大选施加影响，但后来放弃这样做。
伊朗喊话美国：若解除制裁 德黑兰将扭转核行动

伊朗喊话美国：若解除制裁 德黑兰将扭转核行动 19.02.2021

伊朗扎里夫外长周五表示，若美国解除制裁，伊朗将“立刻逆转”在核计划方面的行动。对华盛顿提出考虑重启伊朗核谈判，扎里夫重申了德黑兰的立场。
重修旧好? 伊朗要求美国主动

重修旧好? 伊朗要求美国主动 29.01.2021

拜登政府要求重回伊朗核协议前，德黑兰要先恢复遵守协议，限制核活动。但伊朗却表示，特朗普破坏协议再先，是美国要踏出复原的第一步。
美媒：基地组织二号人物在伊朗被秘密枪杀

美媒："基地"组织二号人物在伊朗被秘密枪杀 14.11.2020

据《纽约时报》报道，被美国认为是1998年美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆爆炸案幕后黑手的“基地”组织二号人物，今年8月在德黑兰被枪杀。伊朗方面则否认了这一消息。

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