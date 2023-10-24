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德黑兰是伊朗的首都和最大城市。
德黑兰拥有逾千年的历史
时评人邓聿文认为，在以色列对哈马斯发动地面战后，真要让中国去约束伊朗不要攻击以色列，美中达成某种交易反而是有可能的。
伊朗和沙特阿拉伯上周宣布将恢复外交关系，全球舆论哗然。中国在其中的斡旋作用不容小觑。一位沙特官员最新表示，习近平去年12月与沙特王储接触，商讨让北京作为沙特和伊朗之间的“桥梁”，从而启动会谈、促成了上周外交和解。
据伊朗媒体报道，曾任该国国防部副部长的阿克巴利已经被处决。拥有伊朗与英国双重国籍的他此前被指控为英国从事间谍活动。英国以及美国方面都对这一处决表示谴责。
联合国人权理事会通过决议对伊朗人权状况进行调查。德黑兰则表示，西方「缺乏道德信誉」，没有资格批评伊朗。
德国总理肖尔茨对德黑兰发出严厉谴责，他质问说“是一个什么样的政府，竟然向自己的公民开枪？”这是对伊朗外长此前对柏林发出警告的回应。肖尔茨还对欧盟发出呼吁，希望对伊朗实施进一步制裁。
伊朗女孩阿米尼之死掀起抗议浪潮后，德黑兰政府多次切断该国网络。断网和言论审查在伊朗已是屡见不鲜的情况。如今伊朗有意汲取中国经验打造国家内网，筑起伊朗版的“防火长城”。
在伊朗当局以暴力压制不断高涨的抗议浪潮之时，在世界其它地方，人们走上街头声援伊朗民众的反抗，支持争取自由、人权的抗争。
在伊朗，持续多日的抗议活动有增无减。该国安全部队已接到指示，要重拳出击。伊朗议会议长表示，目前抗议活动的目的与此前有所不同，是要推翻政府。
两个受到西方严厉制裁的国家，开始接近，相互给力。普京在俄乌战争爆发后第一次出远门拜访伊朗，显示了这一动向。
正处严重经济危机中的伊朗选出一名新总统。迄今计票结果显示，保守派人士、司法总监莱西一如预期胜选。
美国国家情报总监办公室发布的《2021年度威胁评估》当中指出，中国和俄罗斯是美国国家安全的主要挑战，他们尤其在意中国在全球扩展自己的影响力。但报告认为，美国目前不会同中俄卷入军事冲突。
伊朗外交部发言人宣布，伊朗和中国周六午间签署25年合作协议。该协议包含“政治、战略和经济”等多个部分。目前，中国外长王毅正在伊朗访问。
美国情报官员周二称，俄罗斯总统普京授权了试图让特朗普在2020年大选中获益的行动。中国虽曾考虑过对美国大选施加影响，但后来放弃这样做。
伊朗扎里夫外长周五表示，若美国解除制裁，伊朗将“立刻逆转”在核计划方面的行动。对华盛顿提出考虑重启伊朗核谈判，扎里夫重申了德黑兰的立场。
拜登政府要求重回伊朗核协议前，德黑兰要先恢复遵守协议，限制核活动。但伊朗却表示，特朗普破坏协议再先，是美国要踏出复原的第一步。
据《纽约时报》报道，被美国认为是1998年美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆爆炸案幕后黑手的“基地”组织二号人物，今年8月在德黑兰被枪杀。伊朗方面则否认了这一消息。
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