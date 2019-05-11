 德黑兰：美国向中东增兵“威胁世界和平” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.05.2019

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时政风云

德黑兰：美国向中东增兵“威胁世界和平”

无论是特朗普还是五角大楼都强调，美国无意与伊朗发生军事冲突。但是华盛顿最新的增兵行动还是引起了德黑兰的强硬回应。

US Soldaten im Irak (picture-alliance/dpa/S.Zaklin)

美国向中东增派士兵1500人

（德国之声中文网）在美伊关系紧张的背景下，美国总统特朗普周五表示，将会向中东地区增派1500名美军士兵，承担防御任务。

"我们想要在中东地区获保护，"他说，"我们将派遣一支相对小规模的、防御性的部队。"特朗普还表示，他不认为伊朗目前想打仗，"我更不认为他们想和我们打仗"，同时补充说，"但不能让他们拥有核武器"。

五角大楼：我们并不寻求敌对行动

自特朗普重启对伊朗的制裁以来，德黑兰与华盛顿之间的口水战和紧张情绪不断升级。本月早些时候，美国加强了对中东的军事部署，向其军事基地增派了轰炸机、爱国者导弹防御系统和"林肯号"航母。

美国情报部门警告说，伊朗及受伊朗支持的团体可能会对美国在中东地区的利益构成威胁。

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路透社和易索普举行的一项民调显示，半数以上美国人相信“今后几年内”，美国会同伊朗发生战争。不足40%的受访者认同特朗普总统处理危机的方式。 (22.05.2019)

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五角大楼表示，鉴于伊朗发动袭击的威胁增加，美国将加强对中东的军事部署。德黑兰方面则表示，“美国不可靠”，不会与华盛顿进行谈判，并会部分退出核协议。而德黑兰的强硬立场也得到了该国不少民众的支持。 (11.05.2019)

五角大楼表示，增派士兵是针对伊朗政府近来的一系列所作所为。美国指控伊朗对阿联酋油轮实施破坏行动。受伊朗支持的也门胡塞反叛武装还发动了针对沙特油田的无人机袭击。另外，巴格达"绿区"美国大使馆也在近日遭火箭弹袭击。

不过，五角大楼同时表示，"我们再次强调，我们不是寻求针对伊朗的敌对行动"。

一名俄罗斯议员周五警告称，莫斯科可能会在下次联合国安理会会议上质疑美国军事部署一事。

伊朗：美军增加了"对世界和平的威胁"

据伊朗官媒报道，对于美国向中东增派1500名士兵，伊朗外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周六表示，这是对"世界和平的威胁"。

"美国在我们地区增加部署是非常危险的，对世界和平与安全构成威胁，必须予以应对"，刚结束对巴基斯坦访问的扎里夫对伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA ）说。"美国人用这种说法为其敌对政策辩护，造成波斯湾的紧张局势。"

本周二，伊拉克总理迈赫迪（Adel Abdul Mahdi）宣布，派遣代表团前往美国和伊朗，以试图缓和美伊之间的紧张关系，这两个国家都是巴格达的关键盟友。

德黑兰表示，如果其国家权利没有得到尊重，拒绝"在任何情况下"与华盛顿举行会谈。

王凡/文山（法新社，路透社）

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