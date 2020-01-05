德黑兰拿核协议要胁　美伊衝突一触即发

(德国之声中文网) 伊朗国家电视台周日 (1月5日)表示，政府宣布不再遵守2015年核协议（JCPOA）规定的任何限制。在德国、法国和英国的介入下，虽然德黑兰将继续与联合国核监督机构（IAEA）合作，但不再完全遵照核协议的的限制。

包括德国在内的6个国家2015年共同达成了具有里程碑意义的核协议，不过伊朗现在强调，不再针对铀浓缩能力设限。

美国总统特朗普2018年单方面退出了核协议，并对德黑兰实施制裁，使该协议濒临瓦解。伊朗政府发言人说，如果美国取消目前的制裁措施，周日的决定还有可能逆转。

中国驻美使馆发出安全警告

根据《南华早报》，中国驻美大使馆周日发布声明说：「中国大使馆建议并提醒在美的中国公民，在进入公共场所之前，应密切注意安全状况，保持警惕并采取安全预防措施，谨慎行事。」

声明中表示，任何担心或遇到可能威胁的人都应联系使馆或其当地领事馆，或拨打中国外交部的24小时紧急热线。

北京日前也呼吁「美方保持冷静克制，避免紧张局势进一步升级」。 中国外交部发言人耿爽说，北京对该地区日益紧张的局势"高度关注"，并反对在国际关系中使用武力。他在周五的新闻发布会上说：「(中方)主张各方应切实遵守《联合国宪章》宗旨和原则以及国际关系基本准则。」

联合国秘书长古特雷斯的发言人周五说：「世界无法承受海湾地区的另一场战争。」

英法德介入调解

此前，伊朗曾被英国、德国和法国指控违反协议中不得加强铀浓缩计划的条款。这3个国家，也称为E3集团，呼吁伊朗不要采取任何暴力行动，并敦促这个伊斯兰共和国重新遵守核协议中的条款。柏林表示，E3的各自领导人周日都同意要协助避免衝突升级。

德国总理默克尔与法国总统马克龙，英国首相约翰逊通电话讨论此事。德国发言人表示：「总理，法国总统和英国首相同意，共同努力缓解该地区的紧张局势。」

德国外长马斯表示希望与欧盟其他部长举行危机会议。他在一份声明中说：「作为欧洲人，我们已经尝试并测试了各方沟通的弹性管道。在这种情况下我们必须充分利用这些管道。」他也说：「不应该因为最近局势升级而影响伊拉克的稳定与统一。」

马克龙和约翰逊都在周日表示会与盟国的团结以对，呼吁伊朗避免采取任何可能导致军事升级的行动。约翰逊说，苏莱曼尼是破坏该地区稳定的主因，导致数千名无辜平民和西方人员丧生。他强调，不会为了他的死而表示遗憾。但他仍呼吁要缓解紧张局势。

马克龙在周日的声明中也表达了类似的观点。他说：「我们与各方保持密切联系，以缓解紧张局势。」周六，法国官员敦促伊朗坚持核协议。

2015年核协议有哪些条款

2015年，根据伊朗与P5 + 1，美国、英国、法国、中国、俄罗斯和德国间谈判达成的协议，德黑兰同意停止核计划，以换来国际取消严厉制裁和解冻数十亿美元的制裁、与不再冻结伊朗资产。

该协议允许伊朗为研究和医学目的保留少量的核相关活动和铀库存。但是，该数量远低于迅速发展核武器的任何门槛。实际上，伊朗被允许继续进行和平核研究。自2015年以来，伊朗有几度被怀疑违反协议。2018年，特朗普主导美国退出核协议，使其情况更加复杂。

夏立民/杨威廉（美联社、路透社）