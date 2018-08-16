德黑兰为中国在伊朗水域捕鱼做辩护

（德国之声中文网）2017年10月中国农业部在其网页上发布了如下新闻：中国山东省的5艘渔船开始了远洋航行，预计当年11月抵达伊朗阿巴斯港口。该港地处波斯湾和安曼湾之间。

这个新闻稿提到这些渔船的技术标准以及此次远洋航行的任务，如它们的电力发动机功率为1750千瓦，船体长50米，装载量为722吨。此次出行的任务是为中国市场打捞剑旗鱼和鱿鱼。

这则消息的末尾明确提到此行的政治含义，"山东省首次派遣远海渔船前往伊朗水域，由此山东省渔业离开近海，在'一带一路'的召唤下，开启同其他国家的有效合作。"

当地渔民深感不安

伊朗渔民团体对这项合作感到忧虑，不过，这一消息直到现在才浮出水面。海外伊朗人创办的"伊朗新闻专线"（Iran News Wire）日前写道，"外国渔船出现在属于伊朗的波斯湾北部， 并引发当地渔民不满，在这之后，中国同伊朗签署相关租赁合作事件才得以曝光。

该报道还称，德黑兰政府先是说，那些船只不仅是伊朗的，而且也得到伊朗渔业部门的捕捞许可。"但不久后便显示，中国人捕捞所有在浅海的鱼，几乎都捕光了。""伊朗新闻专线"是一个对政府持批评意见的新闻网站，他们的报道无法证实。

过去数周里，大概因为渔民的抗议难以平息，德黑兰政府不得不就中国渔船在伊朗海域作业做出官方表态。

伊朗港口与经济特区副总裁哈桑扎德哈（ Mohammad-Ali Hassanzadeh）表示，"中国同我们的渔业机构签署了一项长期协定。他们的渔船拥有我们所不具备的技术，即能够在200米的深处打鱼。"

这里说的是深海拖网打鱼。根据绿色和平组织的消息，深海拖网打鱼是目前同海底撒网打鱼一道堪称两种最重要的公海打鱼方式。一网可以打捞最多500吨鱼，其中包括大量不该打捞的鱼类。这也是这种捕鱼方式受到严厉批评的原因之一。

伊朗渔民组织代表卡库拉吉（Shapour Kakoulaki）则表达了同哈桑扎德哈不同的观点。他对伊朗新闻社说，"不应有外国船只在伊朗水域作业，不论它来自中国、印尼或者其它什么地方，因为这同伊朗伊斯兰共和国的军事与安全规定背道而驰。"卡库拉吉同时证实，一名中国籍人士在伊朗注册了一家公司，据合同显示，该公司拥有的80艘渔船将在伊朗南部水域捕鱼。

伊朗外长：许多人已先行一步

伊朗外长扎里夫为与中国之间的交易作辩护

伊朗外长扎里夫（Mohamed Dschawad Sarif）今年8月接受电视采访时，并不直接地谈到这个议题，"世界上其它国家都允许别人使用自家的水域，前提是，本国渔民不具备这样的能力。虽然我不是这个行业的专家，但这种利用水域的方式并非罕见。同原油不一样，人们这里拥有的是生物源。如果这个生物园不利用的话，它就白白浪费了抑或枯竭。如果自己没有能力利用它，应该允许外人利用，这里牵涉的是捕鱼，许多人已先行一步。"

换言之，中国在伊朗水域捕鱼有助于伊朗渔业的续性发展，不过，环保组织以及伊朗渔民希望德黑兰政府对这一说法作进一步的解释。