 德黑兰：中伊周六签署25年合作协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德黑兰：中伊周六签署25年合作协议

伊朗外交部发言人宣布，伊朗和中国周六午间签署25年合作协议。该协议包含“政治、战略和经济”等多个部分。目前，中国外长王毅正在伊朗访问。

Iran China | Mohammad Javad Zarif und Wang Yi

伊朗外长扎里夫与到访的中国外长王毅

（德国之声中文网）中国国务委员、外交部长王毅周五（3月26日）抵达伊朗进行访问。伊朗国家通讯社报道称，两国将签署一项为期25年的合作协议。

伊朗外交部发言人哈蒂布扎德（Said Khatibzadeh）随后证实了这一消息，表示签字仪式将在周六午间举行。他说："我们认为这份文件对于深化伊中关系将非常有效。"

哈蒂布扎德还回顾说，该协议最初是由中国国家主席习近平2016年1月访问德黑兰时提出的。当时，习近平与伊朗总统鲁哈尼同意，为了"运输、港口、能源、工业和服务领域的互相投资"建立路线图。

据路透社报道，该协议的最终细节尚未公布，预计包括中国对伊朗能源和基础设施等关键领域进行投资。据法新社报道，中伊25年合作协议是"一带一路"倡议的一部分。

去年7月初，伊朗外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）就对该国议会表示，中伊两国正就一项"为期25年的战略协议"进行谈判。当时，BBC获取了一份18页的文本草案，草案中提到中国将获得可持续购买伊朗石油的权利，并将成为伊朗经济领域的主要投资者和安全与政治领域的主要伙伴。《纽约时报》也获得波斯文版本的协议并做出详细报道，称协议内容包括价值数十亿的经济合作以及紧密的军事合作项目。

延伸阅读：中国将成伊朗的救命稻草？

DW.COM

对北京而言，伊朗冲突亦事关重大。不过，德国之声专栏作者Frank Sieren认为，从长期看，特朗普的战术只会正中北京下怀。

需要面对新冠和国际社会双重压力的北京政府，在政治环境最艰难的时候也不忘布局中东。开拓新领域，缔结新联盟。中东地区政治板块的位移，德国媒体不是没有察觉。

伊朗最高领导人哈梅内伊 (Ayatollah Ali Khamenei)公开表态支持与中国建立双边战略伙伴关系。在伊朗的原油出口受到美国制裁的严重限制下，伊朗原油出口的大市场中国变成更重要的合作伙伴。

在美国制裁下，近年来伊朗经济举步维艰。伊朗希望通过中国投资以及对华出口缓解经济压力。中国也是伊朗的最大贸易伙伴。对于中国而言，伊朗不仅是一个销售市场，也是重要的石油供应商。

在退出伊朗核协议后，美国开始对伊朗实施石油制裁，要求各国停止从伊朗进口石油，遏制对伊朗至关重要的石油收入。如果哪个国家违反规定，美国将对其实施制裁。

周四，中国商务部表示，北京将努力维护伊朗核协议以及中伊关系的合法利益。此前，路透社曾报道称，尽管中国海关数据显示今年一、二月份没有进口伊朗石油，但伊朗近几个月"间接"向中国运送的石油数量达到创纪录的水平，均标记为来自其他国家的供应。

在中国外长王毅访问伊朗前，他刚刚与俄罗斯外长拉夫罗夫在广西桂林会面。法新社在报道中指出，目前中、俄、伊三国政府都面临与华盛顿的外交紧张。中国和俄罗斯是2015年伊朗核协议的缔约方，该协议因为美国2018年单方面退出而陷入困境。而中俄均对特朗普政府对伊朗实施单方面制裁持批评态度，并支持重振协议的努力。

王凡/任琛（路透社，法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Symbolbild Hackerangriff

美情报官员：普京授权干预美大选 中国未有行动 17.03.2021

美国情报官员周二称，俄罗斯总统普京授权了试图让特朗普在2020年大选中获益的行动。中国虽曾考虑过对美国大选施加影响，但后来放弃这样做。

Kombo-Bild Tony Blinken, Jake Sullivan, Yang Jiechi, Wang Yi

德语媒体：火药味十足的初次会晤 19.03.2021

拜登就任总统以来的首次中美高级别会晤刚刚揭幕，就演变成了一场针锋相对的激烈争执。这也是当前中美关系现状的真实写照。

Iran Isafahan Ignazio Cassis

瑞士首发对中战略文件 北京批「贴恶意标签」 22.03.2021

瑞士上周五发布首份《中国战略》文件，强调瑞士必须制定明确且有一致性的对中政策。瑞士外长强调，将更严格审视中国人权问题，而北京则批评瑞士此举是对中国贴上恶意标签。

广告

媒体看中国

Weltspiegel | 26.03.2021 | EU Gipfel mit US Präsident Biden | Tableau

德语媒体：中国让西方团结一心共同抵抗

《新苏黎世报》发表评论指出，骄傲地展示自信的中国正在逼迫欧洲表态，而这种做法刚好将欧洲推向盟友美国的怀抱。《南德意志报》撰文指出，在可见的未来中国将替代北美成为全球最大的运动用品市场，新近在中国掀起的对西方服装品牌的抵制可能会带来严重影响。  