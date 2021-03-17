德黑兰：中伊周六签署25年合作协议

（德国之声中文网）中国国务委员、外交部长王毅周五（3月26日）抵达伊朗进行访问。伊朗国家通讯社报道称，两国将签署一项为期25年的合作协议。

伊朗外交部发言人哈蒂布扎德（Said Khatibzadeh）随后证实了这一消息，表示签字仪式将在周六午间举行。他说："我们认为这份文件对于深化伊中关系将非常有效。"

哈蒂布扎德还回顾说，该协议最初是由中国国家主席习近平2016年1月访问德黑兰时提出的。当时，习近平与伊朗总统鲁哈尼同意，为了"运输、港口、能源、工业和服务领域的互相投资"建立路线图。

据路透社报道，该协议的最终细节尚未公布，预计包括中国对伊朗能源和基础设施等关键领域进行投资。据法新社报道，中伊25年合作协议是"一带一路"倡议的一部分。

去年7月初，伊朗外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）就对该国议会表示，中伊两国正就一项"为期25年的战略协议"进行谈判。当时，BBC获取了一份18页的文本草案，草案中提到中国将获得可持续购买伊朗石油的权利，并将成为伊朗经济领域的主要投资者和安全与政治领域的主要伙伴。《纽约时报》也获得波斯文版本的协议并做出详细报道，称协议内容包括价值数十亿的经济合作以及紧密的军事合作项目。

延伸阅读：中国将成伊朗的救命稻草？

在美国制裁下，近年来伊朗经济举步维艰。伊朗希望通过中国投资以及对华出口缓解经济压力。中国也是伊朗的最大贸易伙伴。对于中国而言，伊朗不仅是一个销售市场，也是重要的石油供应商。

在退出伊朗核协议后，美国开始对伊朗实施石油制裁，要求各国停止从伊朗进口石油，遏制对伊朗至关重要的石油收入。如果哪个国家违反规定，美国将对其实施制裁。

周四，中国商务部表示，北京将努力维护伊朗核协议以及中伊关系的合法利益。此前，路透社曾报道称，尽管中国海关数据显示今年一、二月份没有进口伊朗石油，但伊朗近几个月"间接"向中国运送的石油数量达到创纪录的水平，均标记为来自其他国家的供应。

在中国外长王毅访问伊朗前，他刚刚与俄罗斯外长拉夫罗夫在广西桂林会面。法新社在报道中指出，目前中、俄、伊三国政府都面临与华盛顿的外交紧张。中国和俄罗斯是2015年伊朗核协议的缔约方，该协议因为美国2018年单方面退出而陷入困境。而中俄均对特朗普政府对伊朗实施单方面制裁持批评态度，并支持重振协议的努力。

王凡/任琛（路透社，法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。