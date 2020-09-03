德高官：北京对蒙古族人发起"文化战"

（德国之声中文网）内蒙古强化汉语遭到当地反弹引起德国政坛的关注。德国基民盟/基社盟议会党团指责北京侵犯少数族裔发动 "文化战"，侵犯他们的权利。德国联邦议院人权政策发言人布朗德（Michael Brand)周五（9月4日）在柏林表示："内蒙古发生的骚乱再次让我们感到震惊。"这位基民盟政治人物还指出："藏人、维吾尔族人，现在蒙古族人遭到文化灭绝，现在是时候把共产党对民族、宗教和文化少数群体的强硬路线提上国际议程了。"

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本周新学期开始前夕，中国内蒙古自治区官方出台新政，要求当地以蒙古语授课的学校改用国家统编教材，用汉语授课，取代蒙古语教科书。蒙古语学校中小学学生的语文课将改用普通话教学。明年，政治与道德课程也将转为普通话教学，2022年开始历史课也将用普通话教学。许多蒙古族人担心随着时间的推移，新规会让他们的母语渐渐消失。反对新教育政策的居民举行了抗议。法新社看到的视频片段显示，数百名家长在某间学校门外抗议，还有学生高喊捍卫蒙古语的口号。

当局对参加示威的家长们进行严厉打压。德新社报道，警察周五继续根据监控视频中的画面寻找参加示威的人，与此同时，警方发出通告悬赏通缉多人。安全人员在街上增强巡逻。

作为少数民族，蒙古族人可以选择去蒙古族或汉族为主的学校。新政推出之后，蒙古古族语文政治历史都不在用蒙古语，而改用汉语教学。为了表达不满，很多家长在返校日并没有让孩子去上学。数千人走上街头表达抗议。

德新社报道，有目击者指出，当局加强了安保措施和警力，在道路上设立检查站，有时还会切断通信连接，并指参加抗议活动的人涉嫌"寻衅滋事案 "。

中国当局的做法在德国也遭到了批评。德国联邦议院人权委员会主席延森（Gyde Jensen，自民党）表示："当局的新政策实际上取消了少数民族蒙古族人选择可以将孩子送到蒙古学校的权利。"

联邦议院人权政策发言人布朗德指出，中国领导层不仅在地区以及国际上采取越来越咄咄逼人的态度，北京还希望外界听从其主张。中国本土正在经历政治、民族和宗教清洗："这让人想起了可怕的文革。与之前不同的是，中国现在已经成为经济、军事和政治上的决定性大国之一。"

他指出，北京政权对内蒙古、新疆、西藏民众，8000万基督徒，甚至对国外的异见人士的所作所为是极权的、侵略性的。危及国内、区域和国际的稳定。内蒙古事件毫无疑问地表明，如果不采取国际行动，如果世界不作出明确的反应，人权以及经济、稳定与和平会受到更大的风险。

这位联邦议院发出呼吁，国际社会应该关注到这些警告信号："最重要的是，不能向中国这样的极权超级大国屈服，中国也签署了的国际公约必须得到遵守。"

北京为内蒙古政策做出辩护，认为其保护了少数民族的权利。根据中国外交部网站，外交部发言人华春莹在周四（9月3日）的例行新闻发布会上表示，国家通用语言文字是一个国家主权的象征，学习和使用国家通用语言文字是每个公民的权利和义务。

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