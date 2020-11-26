 德驻华大使:德海军存在利于印太地区稳定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2020

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德驻华大使:德海军存在利于印太地区稳定

德国驻华大使葛策接受香港《南华早报》采访时在中德关系、中国人权、德国印太战略等等问题上表态。他强调，德国海军在当地的存在有助于印太地区稳定，目前尚未确定巡防舰的具体路线。

Israel Deutscher Botschafter Clemens von Goetze

2018年葛策接任柯慕贤成为德国驻华大使，他并无任何中国背景，此前曾任德国驻以色列大使

DW.COM

据澳大利亚《布里斯班时报》报道，德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔表示，根据德国应对中国在印太地区影响力的计划，德国将派遣军人同澳大利亚海军一起参与部署，另外德国还会派遣一艘巡洋舰在印度洋巡逻。

德国计划向印太地区派兵，寻求与澳大利亚这样价值观类似的国家合作，维护区域内国际秩序。但是在面对中国和美国问题的时候，德澳两国防长的表态有所不同。

本周一，新任德国驻华大使葛策在北京人民大会堂向中国国家主席习近平递交国书，从而正式接替了前任德国大使柯慕贤。葛策并无任何中国背景，此前三年里任德国驻以色列大使。

（德国之声中文网）德国驻华大使葛策（Clemens von Goetze）本周一（11月30日）接受香港《南华早报》采访时表示，40年来，德国与中国在不同领域建立了广泛而全面的关系。经济合作得到了迅猛发展。中国是德国最大的贸易伙伴。欧盟与中国建立了积极牢固的关系。他接着指出，德中今后的经济合作须建立在开放、公平竞争和互惠原则的基础上。在此基础上，德国非常愿意进一步深化这种关系。他说，德中关系并非事事相处融洽，两国有不同的政治制度和价值观。双方必须以公开的方式讨论这些政治分歧。

他表示，实施《香港国安法》后，北京进一步严重削弱 香港“一国两制 ”原则下的自治，以及对港人基本权利和自由的保护，违背了对国际社会做出的承诺。葛策指出，一直以来，德国与欧洲和国际伙伴一道关注香港和新疆问题。他说，德国在联大会议呼吁中国尊重人权，特别是新疆和西藏的宗教信徒和少数民族的权利。

今年9月，德国政府推出《印太政策指导方针》，希望能够加强与印太地区国家的合作，保障本国在该地区的利益。德国也是继法国之后第二个发布印太战略的欧盟国家。德国防长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）接受媒体采访时曾表示，将会在明年向印度洋派出海军，但是她没有特别说明，德军巡防舰是否会在存在领土主权争议的南中国海进行航行自由演习。

Deutschland Wilhelmshaven | Fregatte Hamburg der Bundeswehr

资料图片: 德国海军护卫舰/巡防舰“汉堡号"

葛策指出，《印太政策指导方针》是对该地区的一个全面的方针。在全球范围内，该地区不仅在经济方面越来越重要，而且在安全政策、数字化转型、基于规则的全球贸易秩序、气候变化和环境保护等全球问题上也越来越重要。

他说，德国与印太地区国家的军事合作并非新鲜事，德国海军在该地区的存在有助于该区域的稳定。德国海军过去和将来都将定期在印太地区进行巡航。他强调，国际水域的航行是自由的：“《联合国海洋法公约》对我们非常重要，其中包括仲裁法庭的有关决定。”他还透露，目前德国还没有确定巡防舰的具体路线。会有海军舰艇定期巡航，他们会走不同的路线。


文木/ 李鱼（《南华早报》等）

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