德驻华使馆就许志永被抓两周年发微博

（德国之声中文网）2月16日，德国驻华大使馆在微博发帖，引述了德国联邦政府人权政策和人道援助事务专员路易斯·阿姆茨贝格对许志永被捕两周年的表态。德国驻华大使馆在微博个人主页上写道：

"作为一名法学学者和人权卫士，许志永多年来一直致力于中国的公民权利和法治，两年前，他作为一次人权卫士会面的参与者被捕，此后一直被关押，还受到某些不人道的对待。联邦政府人权政策和人道援助事务专员路易斯·阿姆茨贝格（Luise Armtsberg)2月15日就人权卫士许志永被捕两周年表示：今天是许志永被捕两周年日，我心系中国哪些勇敢的律师和人权卫士。他们以和平的方式所作的努力应该得到的是认可， 而不是惩罚。"

该帖目前所处的状态为"当前内容正在审核中"。至北京时间2月17日晚10点，该贴获得522次点赞，显示的122条评论中不少为攻击德国及许志永，以及指责德国干涉中国内政的言论，也有网友写道：小心你号没了[微笑]；哈哈哈哈哈哈哈哈驻华使馆也会过不了审吗同情你一秒；夹总封号也要看人的，洋人的号还是得注意点；夹总不敢封号，顶多限流而已；你也有被夹的一天！？

长期致力于公民权利

许志永1973年3月2日生于河南省民权县，1990年就读于兰州大学法律系，获法学学士学位。1999年，就读于北京大学法学院，2002年获法学博士学位。之后在北京邮电大学文法学院担任讲师。

许志永是中国新公民运动的主要创始人和标志性人物

2003年，孙志刚在广州收容站被殴打致死的事件发生后，许志永与另外两名法学博士俞江、滕彪联名上书全国人大常委会，要求对《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》进行违宪审查，废除收容遣送制度，对废止该办法起到推动作用。同年10月，许志永、滕彪等人创办公益性民间组织"阳光宪政社会科学研究中心"。2003年11月，许志永当选为北京海淀区人大代表，2006年获得连任。2004年，他与范亚峰、滕彪、秋风、王怡等法律学者共同起草完成《完善我国宪法人权保护条款的建议》。2005年，"阳光宪政社会科学研究中心"改名为"北京公盟咨询有限责任公司"（简称公盟），关注打工子弟学校的生存状况和法律保障等问题，致力于推动北京律协的民主选举，倡导公民以非暴力的方式维护自己的权益，要求要求官员公布财产，惩治腐败等等。2009年7月，公盟被取缔，许志永被指控"涉嫌偷税"并被正式逮捕，之后又取保候审，获得暂时自由。

2012年11月15日，许志永发出《致习近平先生的公开信：一个公民对国家命运的思考》，11月24日，他被北京国保人员带走。2013年2月他又因在北京地铁站口发放传单，呼吁聚众表达要求教育权平等的呼声而遭到北京国保传讯。2014年1月26日，北京市第一中级人民法院以"聚众扰乱公共场所秩序罪"为名，判处许志永有期徒刑四年。

许志永2014年被判四年有期徒刑

厦门聚会与致习近平《劝退书》

出狱后，许志永继续投身公民活动。2019年12月初，许志永、丁家喜、常玮平等公民和律师在厦门聚会，讨论时政和中国未来，分享推动公民社会的经验。12月26日，当局对参与和涉及此次私人聚会的人士展开抓捕，先后有二十多名公民及律师被失踪、被传唤或被拘留，被指涉嫌"煽动颠覆国家政权"（后改为颠覆国家政权）和"寻衅滋事"。2020年1月，许志永发表给习近平的公开信《劝退书》。2月15日，他在广州被警方带走，并于同年6月20日被正式逮捕。

2021年1月。许志永和中国维权律师丁家喜被捕后首次在看守所会见律师。许志永未婚妻李翘楚向德国之声表示，许志永在与律师会面过程中提到被剥夺睡眠，此外伙食量很少，每餐只给一颗馒头。他还提到了被剥夺合法通信权，并强调他在看守所期间从未收到来自外界或家人讯息。

临沂市检察院告知许志永其律师，该案属机密案件。李翘楚本人在接受媒体采访后也被被当局以"煽动颠覆国家政权罪"正式逮捕。

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