德驻华使馆六四发帖又被删

(德国之声中文网)六四33周年之际,中国互联网一如既往地加大了审查力度。"自由微博"网站的热搜榜上,"六四"、"64"等常用敏感词一度名列榜首,"duty"一词紧随其后。该网站自称专门搜集被屏蔽或删除的新浪微博博文。

记者发现,在新浪微博搜索栏中输入"I think it's my duty"(我想,这是我的职责)或者"it's my duty",显示的都是"未找到相关结果"。这句话来自一名1989年骑着自行车前往抗议现场的学生。在2019年英国广播公司BBC制作的一部六四纪录片里,这名学生被问道为什么这么做。他用英文回答道:"为啥?我想这是我的职责(Why? I think it's my duty)。"

社交网路上的截图显示,虽然这种相对隐晦的文字也被删除,但是网民仍然会发挥创意接力发帖,包括使用大量的自行车图标。

"每年都发,十分钟之内被删"

在被中国封锁的推特网站上,中外网民则可以采用更直接的方式纪念六四。除了标志性的"坦克人"图片和当年的资料影像,个别时政漫画也广为流传。

推特用户YaxueCao发现,德国驻华大使馆于北京时间6月3日晚发表微博,内容仅为一张烛光图片,没有其他文字说明。然而此条微博在发出后,很快遭到删除。德国之声记者向该使馆工作人员书面求证的结果是:"每年都发,十分钟之内被删。"

另据一份经"中国数字时代"网站刊登的审查指令,今年6月2日至6日期间是"封网"时段。该封网通址写道,"收到深圳&厦门监管下发通知,具体要求如下":在封网时段对自定义功能限制和内容审查,包括所有游戏关闭所有用户自定义功能;论坛,社区禁止用户修改头像、昵称、个人简介等;所有游戏论坛、杜区,需自查是否有带蜡烛、坦克、89、64或能组合打出的表情包及素材(数字、礼物、图文、音视须),如有,请禁用。另外,在值班严审期间,"内容安全平台将统一调整策略,从严拦截敏感内容",同时要确保端午假期各时段都有人值班,需在5至10分钟内响应监管指令或突发状况。

六四、天安门—不能忘却的记忆 民主女神 天安门晨曦下,抗议者用塑料泡沫和石膏材质在金属支架上树立起一座高约10米的民主女神像,女神所处位置正对天安门城楼上的毛泽东像。在6月4日清晨,士兵动用坦克和武装车辆推倒了这座塑像。

六四、天安门—不能忘却的记忆 唱歌的女警 在中国政府六四镇压之前,局势已经趋于紧张,但市民们经常会向士兵和警察送东西。有时候,入城部队会与示威者一起高唱爱国歌曲。图中这位女警在天安门广场上引吭高歌,而几天之后,军队进驻,民主运动遭到武力镇压。

六四、天安门—不能忘却的记忆 挣扎 1989年6月3日,六四镇压一天之前,人民大会堂附近,一位妇女被夹在了民主派示威者和军队中间。当天午夜,第38军向手无寸铁的民众开火,最终夺取了被示威者占领数周的天安门广场。

六四、天安门—不能忘却的记忆 缴获的武器 镇压之前一天,数千名示威者围绕在一辆公共汽车周围,一张摆在车顶的桌子上摆放着缴获的武器。在政府宣布戒严之后,士兵和示威民众之间曾一度关系微妙。示威者有时向士兵送上礼物慰问,而部队也曾暂时退却。

六四、天安门—不能忘却的记忆 为民主而抗争 6月3日深夜,一辆装甲运兵车刚刚冲破了示威者搭建的路障,便在人民大会党门前被示威者团团围住。与此同时,不远处的戒严部队士兵正在准备对示威者开火。

六四、天安门—不能忘却的记忆 燃烧着的运兵车 6月3日晚间,示威者在天安门长安街上点火焚烧一辆装甲运兵车。这是摄影师威德内尔(Jeff Widener)当晚拍摄的最后一幅照片,此后不久他便被示威者掷出的砖头意外击中。虽然遭受剧烈脑震荡,但由于手中相机的外壳抵消了大部分冲击力,威德内尔逃过一劫,没有生命危险。

六四、天安门—不能忘却的记忆 镇压 6月4日,学生领导的民主运动遭血腥镇压之后第一天,一辆装载着士兵的卡车在北京宾馆门前的长安街上巡逻。当天,一辆类似卡车上的士兵向北京宾馆大堂内站立的旅游者开枪。

六四、天安门—不能忘却的记忆 “坦克人” 6月4日,一个拿着购物袋的孤身男子站在长安街的正中间,试图阻挡坦克编队的去路。二十五年之后,此人的最终命运依然不为人所知。这一场景成为了天安门民主运动最具象征意义的图像之一。

六四、天安门—不能忘却的记忆 死去的英雄 6月5日,一群民众在长安街上展示一张据称摄于当地一处太平间的图片,画面上的死者据称都是38军士兵在抢占天安门广场过程中枪杀的示威者。死者身上巨大的创口显示士兵动用了达姆弹。大赦国际组织认为,至少300名平民被杀。

六四、天安门—不能忘却的记忆 清扫 军队镇压民主运动后,两位妇女正在打扫广场,她们身后是一辆已经被烧毁的公共汽车。抗议运动中多辆汽车和军车被烧毁,一些士兵因此身亡或受伤。

六四、天安门—不能忘却的记忆 保卫毛泽东 镇压之后几天,天安门城楼前始终有士兵和坦克守护。

1989年5月下旬,美联社摄影记者威德内尔(左)和华人摄影师刘香成在紫禁城前留影纪念。当时可能他们都没有想到,几天之后中国政府便动用武力镇压了天安门民主运动。



