德驻华使馆六四发帖又被删

每年六四周年前后，中国的网络审查机器就会开足马力，设法纪念的网民也不甘示弱。有人注意到，今年德国驻华大使馆发出的烛光悼念图被删，但这其实已经不是第一次出现这种情况。
（德国之声中文网）六四33周年之际，中国互联网一如既往地加大了审查力度。"自由微博"网站的热搜榜上，"六四"、"64"等常用敏感词一度名列榜首，"duty"一词紧随其后。该网站自称专门搜集被屏蔽或删除的新浪微博博文。
记者发现，在新浪微博搜索栏中输入"I think it's my duty"（我想，这是我的职责）或者"it's my duty"，显示的都是"未找到相关结果"。这句话来自一名1989年骑着自行车前往抗议现场的学生。在2019年英国广播公司BBC制作的一部六四纪录片里，这名学生被问道为什么这么做。他用英文回答道："为啥？我想这是我的职责（Why? I think it's my duty）。"
社交网路上的截图显示，虽然这种相对隐晦的文字也被删除，但是网民仍然会发挥创意接力发帖，包括使用大量的自行车图标。
在被中国封锁的推特网站上，中外网民则可以采用更直接的方式纪念六四。除了标志性的"坦克人"图片和当年的资料影像，个别时政漫画也广为流传。
推特用户YaxueCao发现，德国驻华大使馆于北京时间6月3日晚发表微博，内容仅为一张烛光图片，没有其他文字说明。然而此条微博在发出后，很快遭到删除。德国之声记者向该使馆工作人员书面求证的结果是："每年都发，十分钟之内被删。"
另据一份经"中国数字时代"网站刊登的审查指令，今年6月2日至6日期间是"封网"时段。该封网通址写道，"收到深圳&厦门监管下发通知，具体要求如下"：在封网时段对自定义功能限制和内容审查，包括所有游戏关闭所有用户自定义功能；论坛，社区禁止用户修改头像、昵称、个人简介等；所有游戏论坛、杜区，需自查是否有带蜡烛、坦克、89、64或能组合打出的表情包及素材（数字、礼物、图文、音视须），如有，请禁用。另外，在值班严审期间，"内容安全平台将统一调整策略，从严拦截敏感内容"，同时要确保端午假期各时段都有人值班，需在5至10分钟内响应监管指令或突发状况。
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中国间谍本应是德国情报机关的主要对手之一。不过，德广联的一项档案调查发现，德国当年曾和中国展开紧密情报合作，且在六四事件后仍未停止。德国联邦情报局以及德国总理府至今对德中情报合作讳莫如深。
旅居澳大利亚的中国漫画艺术家巴丢草在1989年六四惨案发生时只有2岁，在上大学前根本不了解这一历史性事件。美国汉学家林培瑞当年则在北京，体验到了独特的气氛。如今，他们都不断地呼吁大家关注六四。
2月16日，德国驻华大使馆就法学学者许志永被捕两周年在微博发帖，并转述德国联邦政府人权政策和人道援助事务专员有关"心系中国勇敢的律师和人权卫士，他们以和平的方式所作的努力应该得到的是认可"的表态。2020年2月15日，许志永被警方带走，之前他曾参加厦门律师聚会并发表给习近平的公开信《劝退书》。
六四33周年之际，香港维园遭到严厉封锁。时评人、六四记忆· 人权博物馆总策展人长平认为，八九六四是一座流动的纪念碑，香港当局的行为强化了人们对这场民主运动的记忆。