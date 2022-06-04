 德驻华使馆六四发帖又被删 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.06.2022

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新闻广角

德驻华使馆六四发帖又被删

每年六四周年前后，中国的网络审查机器就会开足马力，设法纪念的网民也不甘示弱。有人注意到，今年德国驻华大使馆发出的烛光悼念图被删，但这其实已经不是第一次出现这种情况。

Sina Weibo China Internet

（德国之声中文网）六四33周年之际，中国互联网一如既往地加大了审查力度。"自由微博"网站的热搜榜上，"六四"、"64"等常用敏感词一度名列榜首，"duty"一词紧随其后。该网站自称专门搜集被屏蔽或删除的新浪微博博文。

记者发现，在新浪微博搜索栏中输入"I think it's my duty"（我想，这是我的职责）或者"it's my duty"，显示的都是"未找到相关结果"。这句话来自一名1989年骑着自行车前往抗议现场的学生。在2019年英国广播公司BBC制作的一部六四纪录片里，这名学生被问道为什么这么做。他用英文回答道："为啥？我想这是我的职责（Why? I think it's my duty）。"

社交网路上的截图显示，虽然这种相对隐晦的文字也被删除，但是网民仍然会发挥创意接力发帖，包括使用大量的自行车图标。

"每年都发，十分钟之内被删"

在被中国封锁的推特网站上，中外网民则可以采用更直接的方式纪念六四。除了标志性的"坦克人"图片和当年的资料影像，个别时政漫画也广为流传。

推特用户YaxueCao发现，德国驻华大使馆于北京时间6月3日晚发表微博，内容仅为一张烛光图片，没有其他文字说明。然而此条微博在发出后，很快遭到删除。德国之声记者向该使馆工作人员书面求证的结果是："每年都发，十分钟之内被删。"

另据一份经"中国数字时代"网站刊登的审查指令，今年6月2日至6日期间是"封网"时段。该封网通址写道，"收到深圳&厦门监管下发通知，具体要求如下"：在封网时段对自定义功能限制和内容审查，包括所有游戏关闭所有用户自定义功能；论坛，社区禁止用户修改头像、昵称、个人简介等；所有游戏论坛、杜区，需自查是否有带蜡烛、坦克、89、64或能组合打出的表情包及素材（数字、礼物、图文、音视须），如有，请禁用。另外，在值班严审期间，"内容安全平台将统一调整策略，从严拦截敏感内容"，同时要确保端午假期各时段都有人值班，需在5至10分钟内响应监管指令或突发状况。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    民主女神

    天安门晨曦下，抗议者用塑料泡沫和石膏材质在金属支架上树立起一座高约10米的民主女神像，女神所处位置正对天安门城楼上的毛泽东像。在6月4日清晨，士兵动用坦克和武装车辆推倒了这座塑像。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    唱歌的女警

    在中国政府六四镇压之前，局势已经趋于紧张，但市民们经常会向士兵和警察送东西。有时候，入城部队会与示威者一起高唱爱国歌曲。图中这位女警在天安门广场上引吭高歌，而几天之后，军队进驻，民主运动遭到武力镇压。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    挣扎

    1989年6月3日，六四镇压一天之前，人民大会堂附近，一位妇女被夹在了民主派示威者和军队中间。当天午夜，第38军向手无寸铁的民众开火，最终夺取了被示威者占领数周的天安门广场。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    缴获的武器

    镇压之前一天，数千名示威者围绕在一辆公共汽车周围，一张摆在车顶的桌子上摆放着缴获的武器。在政府宣布戒严之后，士兵和示威民众之间曾一度关系微妙。示威者有时向士兵送上礼物慰问，而部队也曾暂时退却。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    为民主而抗争

    6月3日深夜，一辆装甲运兵车刚刚冲破了示威者搭建的路障，便在人民大会党门前被示威者团团围住。与此同时，不远处的戒严部队士兵正在准备对示威者开火。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    燃烧着的运兵车

    6月3日晚间，示威者在天安门长安街上点火焚烧一辆装甲运兵车。这是摄影师威德内尔（Jeff Widener）当晚拍摄的最后一幅照片，此后不久他便被示威者掷出的砖头意外击中。虽然遭受剧烈脑震荡，但由于手中相机的外壳抵消了大部分冲击力，威德内尔逃过一劫，没有生命危险。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    镇压

    6月4日，学生领导的民主运动遭血腥镇压之后第一天，一辆装载着士兵的卡车在北京宾馆门前的长安街上巡逻。当天，一辆类似卡车上的士兵向北京宾馆大堂内站立的旅游者开枪。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    “坦克人”

    6月4日，一个拿着购物袋的孤身男子站在长安街的正中间，试图阻挡坦克编队的去路。二十五年之后，此人的最终命运依然不为人所知。这一场景成为了天安门民主运动最具象征意义的图像之一。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    死去的英雄

    6月5日，一群民众在长安街上展示一张据称摄于当地一处太平间的图片，画面上的死者据称都是38军士兵在抢占天安门广场过程中枪杀的示威者。死者身上巨大的创口显示士兵动用了达姆弹。大赦国际组织认为，至少300名平民被杀。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    清扫

    军队镇压民主运动后，两位妇女正在打扫广场，她们身后是一辆已经被烧毁的公共汽车。抗议运动中多辆汽车和军车被烧毁，一些士兵因此身亡或受伤。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    保卫毛泽东

    镇压之后几天，天安门城楼前始终有士兵和坦克守护。

  • 六四、天安门—不能忘却的记忆

    兄弟并肩

    1989年5月下旬，美联社摄影记者威德内尔（左）和华人摄影师刘香成在紫禁城前留影纪念。当时可能他们都没有想到，几天之后中国政府便动用武力镇压了天安门民主运动。

    作者: Jeff Widener/石涛


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