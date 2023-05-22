德韩为什么要分享军事情报？

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨5月21日只在韩国停留了几个小时，不过，此次访问以及与韩国总统尹锡悦的会谈已促成了一系列协议的产生，最引人注目的是关于德韩共享军事情报和简化两国国防工业供应链的协议。

这次双边峰会前，肖尔茨刚在日本广岛参加了G7峰会。两场峰会都尤其关注了正在发生的乌克兰安全危机和东北亚地区一触即发的紧张局势。中国再次成为最重要的话题。

分析人士指出，肖尔茨和尹锡悦之间的防务合作只是各国之间类似合作的最新例子。所有这些合作都可以看作是对中国影响力的一种反击。

德国总理肖尔茨5月21日访问韩国并和韩国总统尹锡悦会晤

北京的所作所为--从单方面占领南海有争议的岛屿并将其军事化，到与日本在东海岛屿问题上对抗，以及与印度在边界领土上的冲突--这些都可以反过来作为新联盟和协议出现的一个理由。

近年来，德国一直在加强在印太的角色。2021年，一艘德国军舰穿越该地区，并与其他国家的海军进行了一系列演习，最近，德国也派出战机参加了联合演习。

韩国与北约的关系将进一步加强

在与尹锡悦会晤前，肖尔茨参观了韩朝边境非军事区（板门店）。在重重设防的边界上，肖尔茨说，平壤不断发展核武器和远程导弹，显示朝鲜半岛的局势依然存在危险，朝鲜仍然是 "对该地区和平与安全的威胁"。

在随后的会谈中，两位领导人就分享和保护军事机密的协议达成了一致，并建立了机制，让军事供应链具有更大弹性。

美国特洛伊大学首尔校区的国际关系教授平克斯顿（Dan Pinkston）指出，"北京的扩张主义政策 "是那些与中国不结盟的国家加强彼此合作的一个原因。

"我预测会出现更多这样的合作。"平克斯顿告诉德国之声。他说，"韩国军队可以预见将与北约和其他有着共同安全关切的国家一起举行军事演习。这些演习对于确保武器弹药部件配套，确保供应链得到保障至关重要"。

乌克兰战争深深震撼了韩国

除了德国海空军与韩国军队举行演习外，首尔还在向欧洲出口先进的武器系统。去年，韩国与北约成员国波兰签署了估计价值高达150亿欧元（162亿美元）的大规模的国防协议，包括出售近1000辆K2主战坦克，648枚自行榴弹炮和48架FA050战斗机。

韩国希望，与德国这样的欧洲大国建立更紧密的联盟可以增强其在印太地区对潜在对手的威慑力。

前韩国外交官和高级情报官员罗钟一（Rah Jong-yil）说："很明显，韩国正在寻求与西方国家更紧密、更多的接触，而这显然可以归因乌克兰战争的爆发，这对韩国是一个很大的打击。"他说，"在该地区，中国当然是最大的担忧，但我们也必须密切关注朝鲜和俄罗斯。"

中国也在找盟友

在首尔在西方寻找亲密盟友的同时，中国似乎也在展开自己的外交攻势。

"最近几个月，北京一直在与中东和中亚的一些国家接触，希望建立自己的联盟，因此双方都在建立伙伴关系并致力于改善自身利益，"罗钟一说 。

在广岛G7峰会召开的同时，北京在西安市与五个中亚国家--哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦--举行了峰会。 中国最近还充当了中东的和平调解人，并因促成沙特阿拉伯和伊朗消除多年的敌意而受到赞誉。

对于中国试图提高其在亚洲本已非常强大的影响力，首尔当然不会忽视。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “台湾问题也是一个全球性问题” 韩国总统尹锡悦4月19日在接受路透社专访谈到台湾海峡局势说，韩国和国际社会站在一起，反对试图以武力改变台海现状。他还说:“台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，也和朝鲜问题一样，是一个全球性问题。”次日中国外交部召见韩国驻华大使提出严正交涉，称尹锡悦的言论“完全不可接受”。韩国外交部同日也召见中国驻韩大使，就中方评论韩国总统涉台发言表达抗议。两国关系再度蒙上阴影。建交30年来，中韩关系经历了怎样的发展？

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 90年代才建交 1992年8月24日，中华人民共和国与大韩民国正式建立大使级外交关系，结束了两国长期互不承认和相互隔绝的历史。图为韩国外长李相玉（前左）和中国外长钱其琛在北京签署、交换建交联合公报。之前一天，韩国宣布与中华民国断交，使台湾失去了亚洲最后一个邦交国。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 韩国总统首访 1992年9月，时任韩国总统卢泰愚（1995年资料图片）在两国建交数周后便出访中国，会见了中共中央总书记江泽民、国家主席杨尚昆、国务院总理李鹏等人。双方签署了《中韩贸易协定》、《中韩投资保护协定》等一系列合作协议。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 从全面合作到战略伙伴 上世纪90年代末到2000年代初，韩国总统金大中在任期间，中韩关系被提升为 “面向21世纪的全面合作伙伴关系”。 2008年5月，时任韩国总统李明博访华时，两国关系被再次提升为“战略合作伙伴关系”。图为中国总理温家宝2010年5月访问韩国时受到李明博的欢迎。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 你来我往 上世纪末以来，韩中之间的商贸、文化、人员交往日趋密切。2021年数据显示，韩国在中国的留学生为5万多人，中国在韩国的留学生超过2万，各自在对方国家外国留学生中人数均居第一位。中国成为韩国企业投资的热门选择。韩国流行文化在中国拥有大量爱好者。韩国也一度成为中国人青睐的旅游目的地。图为首尔景福宫前的中国游客（2014年）。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “蜜月期” 朴槿惠（图：2016年在杭州参加G20 峰会）任韩国总统期间也多次访问北京，2014年习近平也曾访问韩国，中韩两国关系被认为i进入“蜜月期”，两国经济、文化领域的交往进一步密切。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 萨德事件 鉴于朝鲜发展核武能力对韩国构成的安全威胁，2016年，韩国政府决定部署美国的萨德反导弹系统（THAAD）。由于其雷达有探测到中方的潜在能力，被中国认为会对其国土安全造成影响。在反对无效后，北京对韩采取多项反制措施，包括对禁制韩国媒体及艺人演出、旅游封锁等。这些措施也导致中韩关系迅速冷却。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 殃及韩国企业 由于部署萨德系统的地皮，是首尔政府向韩国乐天集团置换而来，该零售业巨头成为中国官方和民间报复的目标。一时间出现消费者抵制乐天、示威抗议，甚至供货商断供，数十家乐天超市被“勒令停业”。此外，三星手机、启亚汽车等韩国品牌的销量也暴跌。中国旅行社纷纷下架韩国游，让韩国旅游业受到冲击。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “三不一限”共识 2017年11月，中韩达成共识，韩方表明不考虑追加新的萨德系统；对既有的萨德系统在使用上进行必要的限制；不加入美国反导体系；不发展韩美日三方军事同盟及无意损害中方安全利益。2017年时任总统文在寅访问中国以后，两国关系开始趋于缓和。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 机遇还是威胁 中国是韩国最大的贸易伙伴、出口市场和进口来源国，韩国则是中国第三大贸易伙伴国。在韩国最大单一收入来源半导体出口中，对华出口超过四成。2022年8月韩国《中央日报》的一份问卷调查显示，19.3%的受访者认为中国的崛起是一种“机会”，而75.4%的受访者认为这是一种“威胁”。图为抗议文在寅政府与朝鲜亲善政策的韩国民众打出反中标语（2018年4月，首尔）。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 靠向哪一边 现任韩国总统尹锡悦（右）2022年5月上任后表现出更积极向美国靠拢的路线，表示将加速萨德系统的部署建设。韩国2022年5月正式加入美国牵头的“印太经济框架”(IPEF)，并于8月宣布加入美国主导、包括日本、韩国和台湾的“芯片四方联盟”，其目的除强化供应链，也包括对中国的技术出口管制。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 韩国的“安全关切” 种种迹象表明，韩国正在力图减少经济上对中国的依赖性。在2022年中韩建交30周年之际，吉林大学国际关系研究所副所长孙兴杰在《明报》撰文称，目前中韩需要拓展合作领域，在安全议题上沟通协调，“补齐安全合作短板”。图为韩国星洲郡部署的萨德导弹防御系统（2017年9月资料图）。



"朝鲜就在韩国的边境另一侧，是最尖锐和直接的军事威胁，"平克斯顿说。"但更重要的情况是，台湾海峡、南中国海、人权和全球治理问题都事关中国，这将是未来的挑战。"

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