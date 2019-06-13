 德防长要求在叙设置国际安全区 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.10.2019

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时政风云

德防长要求在叙设置国际安全区

德国国防部长克朗普-卡伦鲍尔希望切实采取行动而非仅仅动嘴。在接受德国之声的一次采访中，这位基民盟人士呼吁在叙利亚北部设置国际安全区。不过她并未说明德国士兵是否也将被派遣去那里。

Annegret Kramp-Karrenbauer im Interview zu Sicherheitszone in Syrien (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

克朗普-卡伦鲍尔：北叙的局势"直接涉及欧洲的安全利益

（德国之声中文网）克朗普-卡伦鲍尔防长（Annegret Kramp-Karrenbauer）对德国之声表示，她建议，在叙利亚北部地区设置一个国际控制的安全地带，让土耳其和俄罗斯也参与其中。

这位部长强调，德国应在考虑到俄罗斯和土耳其的前提下，与法英两国共同研究这一建议，"我们可能应考虑，为这一进程而任命一名特使"。她表示，可以通过召开国际会议确认这一进程。她称，"这将是北约欧洲人作出的一个强有力的政治及外交回答"。克朗普-卡伦鲍尔未提及北约伙伴国--美国。

联邦德国政府称土耳其在北叙利亚的进军违反国际法。克朗普-卡伦鲍尔指出，北叙的局势"直接涉及欧洲的安全利益，也直接涉及德国的安全利益"。

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"需有一个强大的欧洲动议"

根据克朗普-卡伦鲍尔的计划，这个安全区的目标应该是，重新启动自土耳其进军北叙以来中止的对伊斯兰恐怖主义的斗争。这位德国防长指出，"我认为，为此需有一个强大的欧洲动议。"

  • Over the past years, US troops have supported Kurdish fighters as they battled radical Islamic State (IS) militants to take back control of large areas of northern Syria. In what was seen as a surprising turnaround, US President Donald Trump announced in early October that he was withdrawing US troops from the region's border with Turkey. This pullback left a vacuum for others to act and react.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    美军撤退

    过去几年中，美军为库尔德人武装提供支持，协助后者抗击“伊斯兰国”恐怖组织，并且成功控制了叙利亚北部的大片区域。10月初，美国总统特朗普突然宣布美军将撤离与土耳其接壤的地区。这一突然之举，搅乱了叙利亚北部的格局。

  • Trump's troop withdrawal was a de-facto go-ahead for Turkey to launch an offensive into northeast Syria. The region is home to a largely autonomous Kurdish population and Kurdish militants known as the YPG, who are tied to an outlawed Kurdish party in Turkey. Turkey, who has faced a Kurdish insurgency, sees the Syrian Kurds as a threat to its security, hence the military action.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    土军出击

    美军撤离相当于送给土耳其一张出兵许可。叙利亚北部有着大量的库尔德人，现在出于实质上的自治状态。库尔德武装“人民保护军”(YPG)与土耳其境内的“库尔德工人党”有着密切联系，后者被土耳其认为是煽动分裂的恐怖组织。因此，土耳其认为YPG对其国家安全造成了威胁，需要跨境打击。

  • The YPG was one of the US' main allies in the fight to drive out IS from north Syria, but since October it has been fighting the Turkish forces that crossed into Syria. The YPG lacks strong air capabilities and defenses, putting it at a decided disadvantage in comparison to the Turkish army.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    抗击土军

    YPG曾是美军在该地区打击“伊斯兰国”恐怖组织的重要盟友，现在他们直面土耳其大军压境。YPG武装人员缺少防空力量，更无空中力量，在面对装备精良的土耳其军队时，处于绝对劣势。

  • The YPG is the largest component of the Syrian Democratic Forces (SDF), which also includes Arab and Christian militias. The SDF, which fought IS, controls northeastern Syria and feels betrayed by the US pullback. It is now fighting Turkish troops and their allies. It has warned that the Turkish offensive could distract from making sure IS fighters do not renew their strength in Syria.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    遭到背叛

    YPG是“叙利亚民主力量”(SDF)中最大的一支，除此之外还有阿拉伯、基督徒等团体的民兵武装，目前控制着叙利亚东北部国土。SDF在打击“伊斯兰国”的战斗中作出了重要贡献，现在他们则觉得遭到了美国的背叛。SDF警告，土耳其的攻势会让“伊斯兰国”恐怖分子在该地区死灰复燃。

  • The relationship between Syrian President Bashar Assad's troops and the SDF is a tricky one that shifts between cooperation, live-and-let-live and skirmishes, depending on the current situation. After Turkey launched its offensive, the Kurds struck a deal with the government that saw Syrian troops mobilized to fight the Turkish forces, allowing them to enter a region they had ceded to the SDF.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    默契交易

    多年来，阿萨德政府军与SDF之间的关系十分微妙，既有合作，也有冲突，还有默契。在土耳其发动越境军事行动之后，库尔德人与政府军达成了一项交易，让后者开进北部地区，抗击土军。

  • Russia has consistently backed the government of Syrian President Assad (L, with Putin in 2018) and assisted its forces. After US troops pulled out of the Kurdish areas, Russia moved its troops in to act as a buffer for Syrian government forces advancing towards the Turkish army. Moscow wants Syria to remain united and has accused the US of creating parallel structures in the Kurdish region.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    普京偷笑？

    俄罗斯一直是阿萨德政权的重要盟友。在眼下的乱局中，俄罗斯俨然成了阿萨德政权与土耳其之间的中间人，俄军也迅速开进，成为了叙利亚政府军与土耳其军队之间的缓冲。俄罗斯此前指责美国在北部扶持库尔德人是在分裂叙利亚。

  • Turkey also has allies among Syrian fighters. The Syrian National Army (SNA), also known as the Free Syrian Army, is a Syrian rebel group that has fought against the SDF and Assad's government. Backed by Turkey, SNA fighters took part in previous Turkish offensives against Kurdish militias inside Syria. Currently, thousands of SNA fighters are fighting the YPG alongside Turkish forces.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    土军盟友

    土耳其在叙利亚境内也有盟友：叙利亚国民军(SNA)。这个武装组织脱胎于前些年的叙利亚反对派武装“自由叙利亚军”，他们既与阿萨德政府军为敌，也打击库尔德人为主的SDF。在土耳其的协助下，SNA武装人员现在也在攻击库尔德人武装。

  • One possible future actor is IS. While it was essentially defeated in March 2019, tens of thousands of its fighters and their families remain in prisons or guarded camps in the Kurdish area of the country. Nearly a thousand alone have already escaped from a camp that was caught in the fighting between Kurdish militias and Turkish forces. Should the situation grow more unstable, IS could regroup.

    叙利亚北部的棋手和棋子

    死灰复燃?

    恐怖组织“伊斯兰国”有可能再次走向前台。本来，他们已经在今年3月被基本击溃，数万武装人员以及他们的家属被看押在库尔德控制区的俘虏营里。土军发动对库尔德武装的袭击后，估计已经有近千名“伊斯兰国”成员逃离了俘虏营。如果局势进一步混乱，“伊斯兰国”很有可能在该地区重新组织起武装力量。

    作者: Uta Steinwehr, Cristina Burack


此前，德国总理默克尔已建议与法英土举行共同会议。克朗普-卡伦鲍尔要求，德法双边国防委员会应会同英国一起拟定细节。

"它是一种事实，我们必须正视"

同时，这位部长也希望让土耳其和俄罗斯积极参与这一计划。她强调指出，"俄罗斯是在叙利亚的最重要玩家之一。不论你喜欢与否，它是一种事实，我们必须正视"。

她希望能为相关谈判以及与各方的双边谈判利用德国目前的联合国安理会非常任理事国身份。她指出，否则，作为欧洲人，以及作为北约，现在便只能袖手旁观，看着土耳其和俄罗斯可能的会谈的结果。

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不排除联邦国防军参与

德国联邦国防军是否、以及如何参与她所建议的安全区，对这一问题，这位国防部长未置可否。她只表示，"德国如何政治应对这一问题、它可能会对联邦国防军意味着什么，这是须由联邦议院决定的问题。"

这位基民盟主席确信，她的建议在本党内部可稳获支持。她透露，她在先已向默克尔总理陈述了自己的这一建议。考虑到执政伙伴社民党，她指出，政府内部肯定会有讨论。不过，她强调，"你可不能只是说，欧洲不能只当看客"，你也应该提出自己的建议，推动讨论。

社民党籍的马斯外长领导的外交部已表示，防长的建议尚有商榷的必要。

 

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叙利亚北部的棋手和棋子

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