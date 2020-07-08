德防长拒强硬批评中国 避谈庇护港人

(德国之声中文网) 在美国智库布鲁金斯学会(Brookings Institution)与欧盟合办的线上国防论坛上，主持人也是欧美中心资深研究员(Constanze Stelzenmueller)直接询问德国防长卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)，对中国的态度到底为何。

卡伦鲍尔表示，欧盟对中国的态度需要正视三个现实。第一，她认为中国展现了没有民主与自由却仍能运作良好的经济体，是世界仅有。第二，中国仍是世界各国在处理重要问题时的重要合作伙伴，例如气候变迁。第三，中国仍是欧盟重要的经济伙伴。

德国防长表示，他们理解中国试图利用国际组织去推进中国利益、而非维护多边利益，但是「我们必须找到一种方法，确保我们可以用我们的（经济）联繫，来证明我们的价值观」。

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卡伦鲍尔回应之后，主持人再度重申中国在地区的影响力，比如在新疆建设再教育营、开始限缩香港的自主权，主持人问防长，尤其德国这个月开始成为欧盟轮值主席国，是否应该更加正式的态度谴责中国？

德国防长卡伦鲍尔虽然再度重申人权的重要性，但是却也为德国用词不强烈的做法辩护。她说：「我们知道用强烈用语很简单，也给你自己的心裏感觉良好。但是我们也知道这样的做法会截断所有联络，妨碍后续可能产生的影响。」

她说：「虽然德国可能不是一直都是说话最大声的一个，但是在幕后跟中国讨论人权。」她拿德国在冷战时曾经用此方式协助中国异议人士为例，认为在国际组织展现立场对捍卫价值来说虽然重要，但是也要反思说出强烈用词究竟只是让自己感觉良好，还是真正对事情解决有帮助。

主持人随后更加直接询问，德国是否会像英国一样，给予香港的政治难民签证？但是卡伦鲍尔的回答却始终迴避正面回应，认为英国关心这项议题是有其历史脉络与身份，而现在英国不在欧盟体系裡面，欧盟需要「继续与欧盟密切协调」。

卡伦鲍尔最后也提到，现今欧盟仍然面临许多挑战，包括欧洲基于文化差异而产生的分歧、恐怖行动与反恐措施、因为气候变迁而恶化的难民问题等，都更直接的对欧盟的安全产生巨大的影响。

因应香港议题，有越来越多国家对中国的态度都转趋强硬，但德国即便已经从7月1日开始担任欧盟轮值主席以及联合国安理会主席，却仍然不愿意大声谴责中国，不只引来德国政界批评，也让香港人表示「失望」。在澳洲、加拿大、英国等国家都相继提出实际支持香港人的作法之际，德国不愿意加强对中态度，也因此让它的领导力受到质疑。