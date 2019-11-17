德防长担忧中俄对西巴尔干影响增加

（德国之声中文网）在对科索沃的访问中，德国防长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）指出，该地区面临着新的挑战。她说："我们知道，整个地区受到中国以及俄罗斯的特别关注......我们感到，俄罗斯和中国对该地区的影响力在增强。"

北约驻科索沃部队目前总共有约3500名士兵，其中包括70名德国士兵。德国国防军近20年以来一直参加该使命，1999年驻当地的德国士兵数量达到峰值，有6500人。

克兰普-卡伦鲍尔表示，北约驻科索沃部队和北约对该地区的政治进步和未来的稳定做出了贡献，让科索沃得以贯彻自己的选择，朝着欧盟和北约的方向发展。

前南斯拉夫解体前，科索沃是塞尔维亚的一个自治省分。前塞尔维亚总统米洛舍维奇取消科索沃的自治权激起了由前科索沃总统易卜拉欣·鲁戈瓦领导的非暴力抵抗运动，以及之后的科索沃解放军（UCK）的武装起义。在塞尔维亚武装大规模杀害、驱逐平民之后，北约于1999年3月轰炸塞尔维亚，迫使贝尔格莱德方面从科索沃撤出行政机构和军队。从1999年到2008年，科索沃由联合国科索沃临时行政当局特派团管理。

2008年，科索沃宣布独立。如今，科索沃主要居民为阿族，但塞尔维亚迄今未能接受失去这个前南部省份。俄罗斯、中国和5个欧盟国家拒绝承认科索沃独立。欧盟虽然致力于塞尔维亚和科索沃之间实现关系正常化，但收效甚微。

克兰普-卡伦鲍尔在视察北约驻科索沃部队营地电影城（Film City)时表示，过去20年里，驻科索沃部队的使命是一个巨大的胜利，为该地区带来了和平和稳定，也让科索沃能够作为一个独立的国家决定自己的政治未来。

本周一，克兰普-卡伦鲍尔将继续前往阿富汗，看望驻当地的约1200名德国士兵。

乐然/凝炼（德新社）