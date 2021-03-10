德防长：和盟友一道在印太宣示存在

（德国之声中文网）德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）3月11日在推特上写道：“我们困扰地听到来自中国的军事威慑腔调，甚至是‘备战’呼吁。我认为，我们应该在可能的地方与中国合作，在必要的地方予以反对。”

月9日，中国国家主席习近平在出席人大四次会议解放军和武警部队代表团全体会议时表示，“全军要统筹好建设和备战关系，做好随时应对各种复杂困难局面的准备，坚决维护国家主权、安全、发展利益，为全面建设社会主义现代化国家提供坚强支撑。“ 近日，中国政府对外还公布了2021年国防支出预算较去年增长6.8%​，达13795.44亿元人民币的消息。西方专家认为，北京接下来首先将继续加大对台湾的压力。此外，中国还将继续通过一带一路等项目在非洲和欧洲扩大影响力。

德国“巴伐利亚”号护卫舰将穿越南中国海

在2019年7月就任国防部长后不久，克兰普-卡伦鲍尔就表示，德国在印太地区的伙伴，尤其是澳大利亚、日本和韩国，还有印度，都越来越多地感觉受到中国权力主张的挤压。据德国编辑部网络报道，克兰普-卡伦鲍尔在接受该媒体采访时指出，”随着全球互联互通，全球责任也随着而来。印太地区是当今世界战略意义最重要的地区。有关自由、和平和繁荣的重要决定在这里做出。德国也直接受此影响。”这位德国防长还表示，德国希望发出明确的团结信号，和德国的盟友一道宣示在该地区的存在。”

德国外交部去年9月推出印太指导方针。今年3月初，德国国防部宣布，“巴伐利亚”号护卫舰（Frigate Bayern）今夏将从威廉港起航前往远东，返航途中将穿越南中国海。这将是2002年以来首艘德国军舰穿越南中国海。

美国芬恩号（USS John Finn）勃克级驱逐舰3月10日穿越台湾海峡

德国科学与政治基金会安全政策专家马库斯·凯姆（Markus Kaim）向德国编辑部网络表示，德国防长的这一决定是向中国发出的政治信号，也是联盟团结的象征，尤其向美国新总统展示团结。美国第七舰队3月10日宣布，一艘驱逐舰当日例行穿越台湾海峡，此举旨在“显示美国致力于自由和开放的印太”。这已是拜登就任后美国第七舰队舰只第三次穿越台海的行动。

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