德防长会李尚福 2024将再向印太派船

（德国之声中文网）德国国防部长皮斯托里乌斯在新加坡安全会议"香格里拉对话"上，呼吁欧洲与亚洲加强合作。"当受到挑战时，我们必须捍卫我们以规则为基础的国际秩序"，皮斯托里乌斯周日在发言中表示。他强调欧洲与亚洲国家的相互依赖，称俄罗斯在乌克兰的侵略战争也对亚洲产生影响。

皮斯托里乌斯说，俄罗斯"对乌克兰主权毫无顾忌的侵犯"使得以规则为基础的国际秩序深受压力。对国际法的无视"威胁到世界秩序的整体"。这位德国国防部长警告说："如果俄罗斯赢了，那么对全世界修正主义势力发出的信号就是，侵略、在未受挑衅的情况下就动用军事武力是可以接受的，并且能够获得成功。"

与此同时，鉴于印太地区的意义不断增加，该地区紧张情势的加剧甚至是武装冲突对欧洲和德国也不会毫无后果。皮斯托里乌斯说："因此，德国感到有责任，为印太地区的和平与安全作出贡献。"德国希望未来几年来加强相关的努力。

皮斯托里乌斯说："我们所有人共同面对的全球挑战是多种多样的。没有人能独自成功，--如果我们相互敌对，那么肯定无法取得成功。"皮斯托里乌斯补充说，当利益与立场不同，"分歧可能演变为严重的对抗时"，交流与合作会更为重要。

这是较长时间以来，德国国防部长首次参加这一亚太安全会议。皮斯托里乌斯周六在香格里拉对话之际与中国国防部长李尚福举行了会晤。

德国2024年将向印太再派两艘舰只

周日，皮斯托里乌斯还表示，2024年，德国将向印太地区派遣两艘战舰。路透社报道说，据德国国防部发布的一份发言稿，皮斯托里乌表示，2021年德国政府向印太派出一艘护卫舰。2024年，德国将派出一艘护卫舰和一艘供给船只前往该地区。他补充说，派遣行动并不针对任何国家。"正相反：此举旨在保护以规则为基础的国际秩序，我们都签署了，也都从中受益，--无论是在地中海，孟加拉湾，还是南中国海。"2021年，一艘德国战舰航入南中国海，为近20年的首次。

呼吁中国停止招募德国退役飞行员

周六，这位社民党籍的德国国防部长在与李尚福会晤后，呼吁中国停止招募德国联邦军退役飞行员为中国战斗机飞行员提供培训。据法新社报道，皮斯托里乌斯表示，李尚福未与否认，但从其视角淡化了这一事件的重要性。皮斯托里乌斯与李尚福进行了一个多小时的会谈，双方就各自立场作出了"清晰表述"。就中国与台湾的紧张局势，皮斯托里乌斯说："目前来看，形势激化不符合任何一方的利益。"他表示，与北京保持对话至关重要。

（法新社、路透社）

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