德铁通讯线路遭人为破坏 北德客运一度瘫痪

（德国之声中文网）德铁公司发言人周六晚间表示：“由于铁路交通至关重要的通讯线路遭到人为破坏，造成了周六上午，德国北部铁路交通中断了三个小时。”

德国交通部长维辛（ Volker Wissing）也证实了通讯线路遭人为破坏的消息。这位自民党籍政治家表示：“铁道通讯线路在两处被蓄意割断。联邦警察署已就此事展开调查”。不过，维辛并没有就可能的作案动机发表评论。

此前就有消息称，用于车辆调动的GSM-R数码通讯系统发生了故障。该通讯系统对铁路运输的顺利进行至关重要。来自安全机构的消息称，截至目前，调查工作尚未掌握具体线索。但参与调查的官员表示，很多迹象显示，这是一起有计划的行动，因为只有切断两条通讯线路，才能造成铁路的大面积瘫痪。此外，作案手法相当具有专业性。一名调查人员称，作案人拥有数据网络方面的专业知识，并为此次破坏行动进行了缜密筹划。

绿党主席努里普尔呼吁尽快立法保护敏感基础设施

绿党主席努里普尔（ Omid Nouripour）对德新社表示：“周六对铁路专用通讯线路的袭击，造成了铁路交通和供应链的混乱，也在民众中引发了不安情绪。”他表示，这一事件充分说明，德国的重要基础设施都面临着被攻击的风险。他要求德国立即制定相关法律，以保障基础设施的安全。

北溪一号和二号输气管道遭到破坏后，德国境内已经开始了有关如何保护重要基础设施的讨论。德国刑事警察署此前也发出警告称，针对德国重要基础设施的破坏行动“有可能会在数量和质量方面进一步增多”。

（德新社，法新社，路透社)

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