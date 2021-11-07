 德铁获得新冠疫情救助金约21亿欧元 | 经济纵横 | DW | 07.11.2021

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经济纵横

德铁获得新冠疫情救助金约21亿欧元

新冠疫情给德铁公司造成的损失超过30亿欧元。该公司已获准得到大约21亿欧元的救助金，其中大部分资金将用于铁路基础设施建设。

ICE 4 Zug der Deutsche Bahn

新冠疫情给德铁公司造成的损失超过30亿欧元

（德国之声中文网）德国政府周一（11月1日）证实，德国铁路运营商德铁公司将获得大约21亿欧元的救助金。其中大部分资金将用于负责铁路基础设施的子公司DB-Netz。

德铁公司经历了18个月的新冠疫情带来灾难性损失。在此期间，乘客人数骤减。2020年，德铁的损失达到29亿欧元，今年上半年的损失为14亿欧元。该公司已经宣布，从2021年12月起大幅提高票价来弥补损失。

德国联邦交通部国务委员费勒曼(Enak Ferlemann)证实，关于这笔救助金的初步协议于7月份已经达成。在回复自民党（FDP）的信息询问时，费勒曼说，到10月中旬，DB-Netz已经收到5.37亿欧元救助金。

据费勒曼说，欧盟已经批准，在必要的情况下，对德国铁路的救助金总计可以达到37.7亿欧元。

德铁公司几乎完全垄断了德国的铁路经营，尤其是长途客运。其竞争对手Flixtrain和奥地利联邦铁路 （ÖBB）的运营只占极小部分。

这笔救助金也可望能对德铁的竞争对手在货运和物流方面有所帮助，因为这些业务也依赖于铁路基础设施的质量。

对于德铁的工人和工会来说，救助金来得不够及时。他们在8月举行了罢工抗议。罢工期间，德铁每天损失约1亿欧元，并导致数百万乘客滞留。

（德新社等）

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