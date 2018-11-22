“德铁晚点围巾” 拍出7550欧元高价

（德国之声中文网）这个周一（1月15日），这条红粉灰三色、1.5米长的围巾在Ebay上拍出了好价钱。有45人参加了竞拍，共给出了134个报价。之所以如此火爆，是因为这条围巾记录了编织者2018年乘坐德铁的晚点情况。

编织这条围巾的是一名生活在慕尼黑地区的德国阿姨，她也乘坐火车上下班，每天都会织上两行。当她的火车晚点少于5分钟时，她用灰色的线织；当晚点在5分钟到30分钟之间时，用粉红色的线织；当晚点大于30分钟或者她要乘坐的两趟火车都晚点时，她用红色线的织。

她的女儿萨拉·韦伯（Sara Weber）是一名记者，韦伯将围巾的图片发在推特上得到了极大反响，以至于韦伯和妈妈决定把围巾放在网上拍卖，并将把拍卖所得捐给在德国各地火车站为人们提供帮助的慈善机构"车站使命团"（）。

周一，韦伯发推特表示，围巾以7550欧元的价格拍出。"我妈妈很高兴，我也是。我们完全没想到会发生这样的事"，她写道。

据德国《周日图片报》1月13日报道，德铁已经宣布任命一名"准点专员"，来解决其火车持续延误问题。

德铁在去年8月承认，存在严重晚点问题，称2018年在德国，每四趟列车中就有一趟晚点，超过三分之一高铁（ICE）晚点。