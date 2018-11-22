“德铁晚点围巾” 拍出7550欧元高价

（德国之声中文网）这个周一（1月15日），这条红粉灰三色、1.5米长的围巾在Ebay上拍出了好价钱。有45人参加了竞拍，共给出了134个报价。之所以如此火爆，是因为这条围巾记录了编织者2018年乘坐德铁的晚点情况。
编织这条围巾的是一名生活在慕尼黑地区的德国阿姨，她也乘坐火车上下班，每天都会织上两行。当她的火车晚点少于5分钟时，她用灰色的线织；当晚点在5分钟到30分钟之间时，用粉红色的线织；当晚点大于30分钟或者她要乘坐的两趟火车都晚点时，她用红色线的织。
她的女儿萨拉·韦伯（Sara Weber）是一名记者，韦伯将围巾的图片发在推特上得到了极大反响，以至于韦伯和妈妈决定把围巾放在网上拍卖，并将把拍卖所得捐给在德国各地火车站为人们提供帮助的慈善机构"车站使命团"（）。
周一，韦伯发推特表示，围巾以7550欧元的价格拍出。"我妈妈很高兴，我也是。我们完全没想到会发生这样的事"，她写道。
据德国《周日图片报》1月13日报道，德铁已经宣布任命一名"准点专员"，来解决其火车持续延误问题。
德铁在去年8月承认，存在严重晚点问题，称2018年在德国，每四趟列车中就有一趟晚点，超过三分之一高铁（ICE）晚点。
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德国火车为什么总晚点？
德国火车常晚点令人恼火
这是在柏林火车总站候车的乘客们。在德国，人们常常为火车晚点感到恼火。虽然德国铁路公司的目标是长途列车要达到82％的准点率。但今年10月份，这一比率仅为71.8％。
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德国火车为什么总晚点？
天气原因
天气对德国铁路运输系统的挑战越来越大。例如夏季就经常发生因列车空调失灵而临时取消运行的情况。而秋、冬季的强风则会刮倒大树导致铁路瘫痪数小时。
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雪上加霜
到了冬季铁路运行也常遇到困难。被冰雪覆盖的铁路列车困难。特别是结冰的铁轨可以很快导致部分铁路交通中断。
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德国火车为什么总晚点？
总要维修
密集的铁路交通给基础设施带来了负担，导致整个铁路网不断采取维修措施。不过也有部分设施被更先进和更现代化的设施所取代。
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德国火车为什么总晚点？
设施陈旧
特别是那些老火车站跟不上时代的要求。德国铁路系统将斯图加特老火车站进行了大规模改造，大部分设施改到地下。但是这项名为“斯图加特21”的火车站改建工程备受争议，估计要耗资82亿欧元。
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德国火车为什么总晚点？
列车起火
2018年10月初，行驶在科隆至法兰克福之间的一辆高速列车突然起火，所幸无人伤亡。但这条繁忙的铁路线却因此被禁行数周，列车只能绕行。
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德国火车为什么总晚点？
更快更贵
柏林至慕尼黑之间的铁路运输及其繁忙。但是从一年前开始，新建的高速列车线路明显缩短了行车时间。这条新建动车线路耗资超过10亿欧元，是成本最高的一项德国铁路工程。
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德国火车为什么总晚点？
人为破坏
德国的火车多次遭到人为的破坏。很多被涂鸦的车厢需要送到维修厂清洗和修理。 其后果是待发列车的数量出现瓶颈。
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德国火车为什么总晚点？
应急出勤
很多列车晚点是因为交通事故造成的。但是也常常有人选择卧轨自杀。对于这样的悲剧，铁路系统束手无策。
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德国火车为什么总晚点？
招聘困难
德国铁路系统急需招聘新员工。但很多人对铁路系统的工作不感兴趣。轮班工作和定期离家令火车司机的生活及其不规律。岗位缺人也是导致火车经常晚点的原因之一。
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德国火车为什么总晚点？
梦想完美
这是黑森州现代化的崴尔瑟巴赫（Wälsebachtalbrücke）铁路大桥。尽管德国铁路为其现代化建设付出巨大努力，但是总长超过33000公里的德国铁路网维修工程不断，说德国铁路是一个永久的建筑工地毫不夸张。