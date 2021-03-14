德铁员工屡受拒戴口罩者侮辱和攻击

（德国之声中文网）德国铁路股份公司发言人表示，总体而言，乘客对口罩的接受度很高，99%以上的顾客都遵守了佩戴口罩的规定。但是，德国铁路的列车员和工作人员去年也屡屡受到拒戴口罩者的侮辱和攻击，“我们的员工在2020年和拒戴口罩者发生肢体冲突约200次。”

据《星期日图片报》统计，从2020年9月到2021年3月4日，联邦警察在火车上和火车站共计对31.2万人次违反戴口罩义务者做出告诫，罚款9249人，责令959人离开火车站，539名拒戴口罩者被要求下火车。

艺术家们手中的“新冠口罩” 涂鸦口罩 街头艺术家早已将新冠病毒和口罩当作了自己涂鸦艺术的装饰成份。此图显示一名16岁涂鸦者在雅典一屋顶平台上喷出一副大尺寸图像。这一题材正出现在欧洲众多城市，而街头艺术家们肯定很快还会有新的创意。

艺术家们手中的“新冠口罩” 时髦饰品 时装师们此间也倾心于设计出形式丰富多彩的新一代饰品。并非所有草案都能通过世卫组织的检验。在2020年2月举行的纽约时装周期间，这名模特儿展示了一种极富装饰性但不符合卫生标准的柔软的欧根纱口罩。

艺术家们手中的“新冠口罩” T台上的口罩 这个美国时装品牌口罩是否可在日常生活中使用，尚需在T台之外验证。在二月份举行的纽约2020时装周上，这款口罩更像是饰品。然而，有口罩总比没口罩强。有时尚意识的人们正努力用各种个性化的产品取代无聊的白口罩。

艺术家们手中的“新冠口罩” 创意设计口罩 包括德国在内，一些著名设计师已将口罩作为一种暂新的生意模式，拯救遭受重创的时装业。柏林、科隆和慕尼黑那些年轻的、不知名的、以及大名鼎鼎的时装设计师、时装新创企业现在都在缝制充满艺术性和想象力的口罩。或许，它们会作为2020的冠状病毒时装被馆藏。

艺术家们手中的“新冠口罩” 与领结很般配 穿着讲究，但与时髦不沾边普通男子，在冠状病毒时代也注意简约雅致。柏林领带制作坊也提供和领带、领结般配的口罩，采用专为制作领带的织丝物。一些款式很快销售一空。

艺术家们手中的“新冠口罩” 民族风情的口罩 身处冠状病毒危机，各联邦州的戴口罩规定曾各有不同。自2020年4月27日起，德国实行全国统一规定。各地民族服装团体马上就将口罩作为体现地区特色的手段。它们的口号是：“我在哪里，家乡就在哪里”。在巴伐利亚州，口罩当然用蓝白色——有路德维希头像的用于男士；有茜茜公主头像的用于女士。

艺术家们手中的“新冠口罩” 有创意的多样化口罩 个性化口罩的设计空间辽阔无垠。重要的是所用的材料可以洗涤。这些种精心设计的模式最好不要反复进洗衣机。用滚开的水浇一下也就可以啦，然后，凉一下，小心卷入手巾压平，晾干，完事。

艺术家们手中的“新冠口罩” 从周一到周日不重样 谁若特别讲究，则可每天换一个设计独特的口罩。一份星期计划可以让当事人避免出错，不知哪个口罩刚洗过，哪个已经用过。周六一般是足球日，因此戴上有足球图案的口罩；为表达与自己所喜欢的球队的团结立场，粉丝们亦可戴上有球队标志性颜色的口罩——在电视机前。

艺术家们手中的“新冠口罩” 环保型 谁若认为时髦饰品是纯属多余的消费品，也可以使用大自然提供的材料，自己去摘便是，只要能遮住鼻子和嘴就行。例如，用一根本用于捆扎花束的柔软的橡皮筋就可以把一张大叶子变成口罩。加沙地带的这位巴勒斯坦少女示范在前。

艺术家们手中的“新冠口罩” 戴口罩的雕塑 在欧洲，人们在都市各处表达对冠状病毒的态度。在德国北部城市不来梅，著名的四个“不来梅城市乐手”也戴上了口罩。《格林兄弟童话》让这个驴、狗、猫和公鸡的组合名扬四海，每年吸引来成千上万游人。不过，目前，观光客寥寥可数。

艺术家们手中的“新冠口罩” 新冠时代的艺术 “新冠口罩”也早已作为素材进入了绘画艺术：在油画上传诸永远、印在招贴画上，或者，给漫画上的蒙娜丽莎戴上一只口罩。波兰雕刻家米托拉吉（Igor Mitoraj）给他在克拉科夫一个广场上巨大的室外雕像打上现时包装。或许，这一包装会长期保存——作为“警示”。 作者: Heike Mund



德国铁路运输工会（EVG）的克里斯蒂安·洛罗赫（Kristian Loroch）表示，尤其糟糕和完全不能接受的是，有的乘客在被提醒有义务戴口罩时，对铁路工作人员进行人身攻击和侮辱。她呼吁检方专门对此类攻击行为进行调查。

乐然／张筠青（星期日图片报）

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