 德铁不准时、机场陷混乱：德国行路难成常态 | 非常德国 | DW | 22.12.2022

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非常德国

德铁不准时、机场陷混乱：德国行路难成常态

德国火车准点率又创下新低 ，相较前两年75%-90%的准点率，今年将近一半的车次都没能准时抵达目的地。而德国机场最近也受到天气和节日的影响而状况百出，不少乘客因此赶不上飞机。

ICE停靠于柏林火车总站

ICE停靠于柏林火车总站

（德国之声中文网）以经常误点而闻名的德国铁路公司（德铁，Deutsche Bahn）今年又破了不守时的纪录，根据《莱茵邮报》引用德国联邦政府向在野党提供的资料显示，在今年5月至9月期间，许多德铁长途火车路线的准点率只有50％至60％。

德国政府在该报告中也称「目前的准点率并不令人满意」，例如，德国西部9月只有55%的ICE（城际特快列车，相当于高铁）和IC（城际列车）准时运行，8月份此数据为48%。另外，在德国东部地区，9月份的数据略低于68%，8月份为63%。

准点率史上最低

在野党基民盟/基社盟议会党团的交通政策发言人巴莱斯（Thomas Bareiß）对《莱茵邮报》表示：「铁路的准点率已经达到历史最低点」。他提到，虽然在2020年和2021年，长途列车的平均准点率达到了75%至90%，但「今年大多数路线的准点率介于50-60%之间」。巴莱斯警告，如果不尽快改善现状，那么「铁路运输的巨大负担将对商业热络的德国造成严重后果」。

显示误点班次的火车站告示牌

显示误点班次的火车站告示牌

机场也一片混乱

除了火车误点令旅客们头疼之外，最近不少德国机场也状况百出。本周受到恶劣天气影响，德国最大交通枢纽之一的法兰克福机场周一（12月19日）关闭了部分跑道，并且取消180个航班。

此外，由于适逢节日出游的高峰期，法兰克福机场航厦内迎来了络绎不绝的旅客。不过机场方面并没有为此做好准备，想通过安检站和完成护照查验有可能需要花上数小时，不少乘客因此赶不上飞机。一名机场发言人向媒体表示，目前混乱的局面是「各种因素的组合」。他提到，现在机场员工的病假率超过15%，再加上低温天气需要除冰以及大量的旅客，都会影响机场运作的情况。

法兰克福机场是德国最繁忙的机场（资料照片）

法兰克福机场是德国最繁忙的机场（资料照片）

在汉堡机场，今年暑假期间发生过的行李乱象现在终于有所改善。当时，许多游客抱怨行李没有按时抵达甚至遗失，一度有高达1000个旅行箱在汉堡机场的存放设施等待认领。目前丢失行李的数量已经减少，根据机场运营公司的数据，现在机场存放设施只有几百个旅行箱。

对于德国机场乱象，航空专家薛伦伯格（Cord Schellenberg）指出，「这是一个组织问题，也是人员配置问题」。他向北德广播公司（NDR）表示，航空公司为了降低成本而将地面服务交给供应商管理，如果他们能支付更多钱，供应商就能雇用更多人。他提到，这当然是在能征到人前提下。由于许多航空业员工在新冠疫情期间转换跑道，现在想要把他们找回来上班是很困难的，如果要征招新员工，也必须花时间进行训练。

  • People at a train station (picture-alliance/dpa)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    那位大妈在说啥？

    你等车的时候站台的大喇叭会播放乘车信息，然并卵！你TM根本听不懂喇叭里的那位大妈在说些啥？每个车站的播音设备都糟糕到极点。与其着急的去听永远像是在水下录制的乘车信息播报，不如借机会学一个德语有关车站的俏皮话：“Ich verstehe nur Bahnhof”，直译是：我只听懂了车站两字。意思是，你毛都没听懂。

  • Red Regionalbahn and ICE train (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    此火车非彼火车

    这是连德国小学生都知道的事情：ICE（城际快车）是德国的“高铁”。每小时时速最高可达300公里（中国高铁：呵呵）。但同时，比它慢一点的IC（城际列车）也是白色和红色相间的，每小时车速最高可达200公里。如果你去小一点的地方，就必须要搭乘RB（地方铁路）。除此以外，还有各种地方的铁路公司列车和所谓城市快车（S-Bahn）。不仔细看好车号，分分钟上错车！

  • Sign for a delayed train (picture-alliance/dpa/F. Tschauner)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    德铁准点只是神话

    德国铁路准点的神话早已经和德国人的严谨、高效一样幻灭。如果你不知道怎么和陌生人搭讪，吐槽德铁总是没错。许多人最经常的经历是：你急急忙忙吐血飞奔至站台，列车已经准时发车。你不慌不忙从容而至，列车晚点一个半小时。有关德铁晚点尺度最大的吐槽是：在德国，卧轨自杀的人都是饿死的。

  • People buying train tickets at vending machines (Deutsche Bahn AG/P. Castagnola)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    越来越贵的票价

    和德国的邮费一样，德国铁路的票价这几年总体上来说是越来越贵，而且越来越复杂。对于有车的你来说，一个人开车比坐火车贵不到哪里去。如果你是三个人一起出行的话，一般来说租车出行都比乘坐德国铁路要便宜，而且能够直接让你享受门对门的舒适。能看懂德国铁路车票定价种类和思维的人，一定是一个接受过高等教育的人。

  • people waiting on a platform as a red train arrives (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    不能来了车就上

    如果你按照列车信息在正确的时间，正确的站台看到一辆火车缓缓进站，并不意味着你就能毫不犹豫地拔脚上车。经常晚点，更换站台的德铁，总是会给你各种各样的“惊喜”。这还不包括不少临时改变线路，或拆分车体的“大招”。如果你刚到德国，建议你不要在没有当地人的陪同下尝试德铁。

  • bikes on a train (DW/Elizabeth Grenier)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    自行车能上火车

    对于某些骑车族来说，部分德铁列车上允许搬自行车上车是一个福音。但不经常这么干的你千万不要忘了给你的自行车兄弟也买张车票。不然被检票员抓住了也算逃票，必须面对高额罚款。而在乘车高峰期间，你想搬个自行车上火车只有两种可能：忍受别人的白眼；或者根本上不了车。

  • Reservation indicator in German train (Deutsche Bahn AG/O. Lang)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    有车票不代表就有座位

    对于德国的快速铁路来说，车票和座位是分开出售的。当你气喘吁吁的终于跑到你的车厢，却发现这里并没有你的栖身之处。所有的座位上都有电子标示显示相应的座位是否被占。但有一种特别反人类的标示是：“ggf. reserviert”，意思是可能被预订了。这时你会问德国人的严谨到哪里去了？到底是订了还是没订？坐在上面的人是订座的人，还是和我一样没有订座的可怜虫？无论如何，等这个座位真正的主人驾到了，他会让你知道的。

  • Sign with carriage information for trains (DW/Elizabeth Grenier)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    正确的时间 正确的地点？

    清楚标记你现在的方位位于即将进站列车的第几节车厢，多么人性化的一个设计，终于值得中国高铁来学习一下。然后你会发现，还是“然并卵”。当你规规矩矩的等在01号车厢的位置时，你会发现进站的列车车厢安排并不是像信息牌上的那样安排的，而是完全相反，你现在在最后一节车厢。恭喜！你的德铁车厢内托行李两万五千里长征已经正式开启。

  • Quiet zone in an ICE (picture alliance/dpa/N. Schmidt)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    清静？在德铁里你就别想了

    不得不说，这也是开车出行的另一大好处:不会有人在“休息区”（Ruhebereich）大声打电话或交谈。也没有哭喊的孩子以及和自己说疯人疯语的流浪汉。最让人受不了的是：那些以为全世界都应该喜欢他的音乐，用各种手机和音响直接大声播放音乐的自私变态狂。

  • Family compartment in ICE (Deutsche Bahn AG/O. Oliver Lang)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    如果你运气好

    当然，以上都是德铁的槽点，并不是你每次都会遇上的事情。如果你运气好，你会准点的乘上干净、整洁的列车。从容的找到靠窗户，带小桌子的座位坐下，享受桌子上的一杯香浓的咖啡，并和你同路人打开心扉，收获新的友谊。但关键词就是“运气”。如今这种“运气”对于德铁的乘客来说，已经越来越稀有了。

    作者: 任琛, Elizabeth Grenier


（综合报道）

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