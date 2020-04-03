 德邻国逐步解封 丹麦宣布有条件复课 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.04.2020

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时政风云

德邻国逐步解封 丹麦宣布有条件复课

德国的几个邻国已初步宣布放宽疫情间的封锁限制措施，奥地利和捷克考虑近期开放部份商家营业，丹麦则是决定恢复幼儿园和小学上课。

Regierungschefin Mette Frederiksen (Reuters/Ritzau Scanpix)

丹麦首相弗雷德里克森呼吁丹麦人继续遵守健康规则和社会隔离政策。她说:「我们个人行为上的一点小失误都会对这个社会的健康产生很大的影响。」

(德国之声中文网) 丹麦首相弗雷德里克森 (Mette Frederiksen)周一(4月6日)在记者会上说，将逐步开放学校。幼儿园和小学将从4月15日开放，初中和高中则是5月10日开。

她根据卫生部门的说法表示，「开始缓慢开放是适当的，也是合理的。但条件是每个人都要保持距离和洗手。」

目前丹麦的酒吧、餐馆、夜总会、夜总会、购物中心、理发店和按摩店仍暂停营业，10人以上的聚会也仍被禁止。

弗雷德里克森也表示:「日常生活暂时不会恢复到以前那样。我们仍将在许多限制下生活好几个月。」

其它相关限制包括边境封锁、出国旅遊限制也尚未放宽。8月前也禁止大型集会。

丹麦在3月14日出现新冠肺炎病亡首例。同一天丹麦关闭边境，禁止外国人入境，几天后，丹麦关闭了酒吧、餐馆和大多数商店。

Österreich Bundeskanzler Sebastian Kurz (picture-alliance/Apa/R. Jäger)

奥地利总理库尔茨为防疫也戴上口罩出席公开活动。

此前，奥捷也都宣布将放宽封锁限制。奥地利总理库尔茨 (Sebastian Kurz)宣布从4月14日开始，将分几个阶段允许商店和餐馆重新开业，推翻了之前将限制延长至4月底的决定。

奥地利的学校则将继续关闭至5月中旬。在6月底之前，不得举办大型活动。此外，今后在超市和药店之外，民众也将被强制戴口罩出门。

捷克政府则考虑重新开放DIY店家和自行车修理店等商店。高尔夫或网球等运动项目也可能放宽限制。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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