德邻国逐步解封 丹麦宣布有条件复课

(德国之声中文网) 丹麦首相弗雷德里克森 (Mette Frederiksen)周一(4月6日)在记者会上说，将逐步开放学校。幼儿园和小学将从4月15日开放，初中和高中则是5月10日开。

她根据卫生部门的说法表示，「开始缓慢开放是适当的，也是合理的。但条件是每个人都要保持距离和洗手。」

目前丹麦的酒吧、餐馆、夜总会、夜总会、购物中心、理发店和按摩店仍暂停营业，10人以上的聚会也仍被禁止。

弗雷德里克森也表示:「日常生活暂时不会恢复到以前那样。我们仍将在许多限制下生活好几个月。」

其它相关限制包括边境封锁、出国旅遊限制也尚未放宽。8月前也禁止大型集会。

丹麦在3月14日出现新冠肺炎病亡首例。同一天丹麦关闭边境，禁止外国人入境，几天后，丹麦关闭了酒吧、餐馆和大多数商店。

此前，奥捷也都宣布将放宽封锁限制。奥地利总理库尔茨 (Sebastian Kurz)宣布从4月14日开始，将分几个阶段允许商店和餐馆重新开业，推翻了之前将限制延长至4月底的决定。

奥地利的学校则将继续关闭至5月中旬。在6月底之前，不得举办大型活动。此外，今后在超市和药店之外，民众也将被强制戴口罩出门。

捷克政府则考虑重新开放DIY店家和自行车修理店等商店。高尔夫或网球等运动项目也可能放宽限制。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)