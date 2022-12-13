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以使用国家数量来算，德语是世界排名第六的语言，也是世界大国语言之一以及欧盟内使用最广的母语，德语拥有9000万到9800万使用者。
德语母语使用者的主要分布在德国、奥地利、瑞士北部、列支敦士登和卢森堡。欧洲许多地区（如意大利北部、比利时东部以及波兰等地）和作为原德国殖民地的纳米比亚也有大量的德语使用者，主要为作为当地少数民族的日耳曼人。
上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。世界多数国家逐渐告别新冠之际，中国却有可能会面临迄今为止最为严峻的疫情。
《新苏黎世报》的客席评论指出，西方要想摆脱对华经济依赖将非常困难，因为多年的紧密贸易已在西方社会结成了庞大利益集团，而民主政府却无法像专制政府那样雷霆万钧。《南德意志报》则分析了中国防疫政策的功过得失。
中国国家领导人习近平本周睽违近7年再访沙特阿拉伯，他会见了该国王储、掌握该国实权的穆罕默德‧本‧萨勒曼。德语媒体《每日新闻》和《新苏黎世报》皆认为，中阿双方领导人对于此次会面，都各自在心里打着如意算盘。
多项经济指标的明显恶化，想必也是中国政府终于放弃"清零战略"的原因之一。但经历了近三年的疫情管控之后，中国经济能否在短期内恢复活力，目前还是个未知数。
依照德国政府的说法，时代正面临转折。柏林将俄罗斯入侵乌克兰后德国的外交和国防政策改革称为「时代转折」(Zeitenwende)。这一词汇被选为2022年德语年度热词。
周三开始，中国大幅度放宽疫情控制，以此宣告了"清零战略"的失败。对于一直在亲自部署亲自指挥中国防疫工作的最高领导人习近平来说，这无疑是一件颜面尽失的事情。事实证明，新冠病毒并不听从这位中共领袖的摆布。
本周，中国前任党和国家领导人江泽民的葬礼在北京举行。官方对这位中共前总书记给予高度的评价，与此同时，江的去世也在民间掀起了普遍的怀旧情绪，而这种怀旧也可以被理解为对现状的不满。
"清零政策"在中国引发的抗议浪潮，一方面反映了民间积蓄已久的不满情绪，另一方面也说明，为了维护权力，习近平并不在乎牺牲经济利益。对西方而言，这也是一个危险的发展趋势。
武汉出现首例新冠感染者三年之后，种种迹象显示，中国领导层终于开始了对迄今为止的防疫政策的调整。至于当局是否会彻底告别"清零政策"，目前尚无法定论。但官方宣传机器显然已开始为"与病毒共存"而造势。
德语媒体《世界报》指出，中国近日公布新科研结果强调奥密克戎致病力大幅降低，这是一次巧妙的策略运用，为习近平找到能保全面子并摆脱「清零」窘境的台阶。
正当德国朝野热议如何减少对华经济依赖之际，媒体披露了德国经济部一份拟议中的对华战略。这份文件呼吁对德企的在华投资增设限制，并寻找替代市场，以免德中双边政治关系恶化时，德国陷入被胁迫的境地。
上海和北京上个周末举行抗议集会的地点，现在已经见不到示威者的踪影，取而代之的是高度戒备的警察和安全人员。与此同时，为了缓解民间的不满情绪，一些地方的防疫措施已经有所放松。
周末，中国一系列大中城市爆发大规模抗议活动之后，中国政府明显加强了管控措施。北京和上海发生示威集会的地点，都有大批警力在盘查过往行人。
爆发新冠疫情以来，高压管控下的中国也曾出现过多次零星的抗议活动，但上周末遍及多个中国大中城市的民众抗议活动，却使习近平不得不面临前所未有的挑战。
中国多个城市民众上街抗议“清零”政策，喊出“习近平下台”，也是德国媒体近日关注的焦点。习近平会做出顺应民意的选择吗？
《商报》刊评指出，为了孤立中国，美国不惜得罪欧洲盟友，这一点必须引起欧盟重视。《标准报》的客席评论则认为，美国针对中国的一系列措施其实并非为了所谓的国家安全，而是为了尽量多维持几年全球经济主导权。
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