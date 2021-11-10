以使用国家数量来算，德语是世界排名第六的语言，也是世界大国语言之一以及欧盟内使用最广的母语，德语拥有9000万到9800万使用者。

德语母语使用者的主要分布在德国、奥地利、瑞士北部、列支敦士登和卢森堡。欧洲许多地区（如意大利北部、比利时东部以及波兰等地）和作为原德国殖民地的纳米比亚也有大量的德语使用者，主要为作为当地少数民族的日耳曼人。