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德语

以使用国家数量来算，德语是世界排名第六的语言，也是世界大国语言之一以及欧盟内使用最广的母语，德语拥有9000万到9800万使用者。

德语母语使用者的主要分布在德国、奥地利、瑞士北部、列支敦士登和卢森堡。欧洲许多地区（如意大利北部、比利时东部以及波兰等地）和作为原德国殖民地的纳米比亚也有大量的德语使用者，主要为作为当地少数民族的日耳曼人。

Chinese President Xi Jinping speaks at a meeting commemorating the 110th anniversary of Xinhai Revolution at the Great Hall of the People in Beijing, China October 9, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

德语媒体：中国的新纪元 10.11.2021

本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。
Chinese President Xi Jinping waves to spectators after a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

德语媒体：从“开放的时代”进入“习近平的时代” 09.11.2021

为期4天的中共六中全会在北京拉开帷幕。会前便有消息传出，中共第3个历史决议将在此次会议上做出。《南德意志报》 发表分析文章认为，六中全会之后中国将从“开放的时代”进入“习近平的时代”。
A man walks past a newspaper kiosk in Hong Kong on January 12, 2015. Firebomb attacks early on January 12 on the Hong Kong home and office of pro-democracy newspaper tycoon Jimmy Lai have triggered new fears over the safety of outspoken media figures in the city. AFP PHOTO / Philippe Lopez (Photo credit should read PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images)

德语媒体:为什么要批评中国? 08.11.2021

《新苏黎世报》刊发评论指出，认为读者不应当单纯地认定西方记者是在恶意抹黑中国，因为民主国家的新闻媒体的主要职责本来就是批评，而非赞美。《世界报》则批评说，如果中国不加大减排力度，那么其历史碳排放总量也会很快超越西方。
Mathildenhöhe mit dem Hochzeitsturm , Ausstellungsgebäude für freie Kunst, Künstlerkolonie, Mathildenhöhe, Darmstadt, Hessen,Deutschland.

德国境内的世界文化遗产 07.11.2021

德国境内有51处世界文化遗产。除了科隆大教堂、马丁·路德曾在那里将圣经翻译成德语的瓦尔特堡这些举世闻名的景点之外，德国还有大量不为大众所知的世界文化遗产。
29.04.2017 Chinese soldiers touch-up a decommissioned Dongfeng 2 medium range ballistic missile on display at the Chinese Military Museum of the People's Revolution in Beijing on April 29, 2017. Chinese President Xi Jinping told U.S. President Donald Trump China is strongly against any action that would violate UN Security Council resolutions and added that the North Korean nuclear issue can be solved if all parties take responsibility and work together, according to state media. Photo by Stephen Shaver/UPI Photo via Newscom picture alliance |

德语媒体: 比冷战更危险的美中军备竞赛 06.11.2021

美国国防部预测中国核弹头数量将突破1000枚，引发了德语报刊的担忧。《法兰克福汇报》认为，尽管中国核武库比美俄两国弱很多，但是军备竞赛已经开启。《南德意志报》则担心地指出，眼下的这场军备竞赛缺乏当年美苏之间的裁军机制。
Thema Regionalwissenschaften China. Bild 2: Schriftzeichen pauken. Beschreibung: Schriftzeichen, Betonungen, Umschrift - Chinesisch lernen ist eine große Herausforderung Die Rechte der Bilder 1-3 liegen bei mir im Auftrag der Deutschen Welle, die Rechte für Bild 4 liegen bei Josephine Kummer bzw. privat, Nina Treude.

德语媒体：孔子学院与他人嫁衣  05.11.2021

德语媒体继续讨论孔子学院在德国高校扮演的角色及其未来的前景。在联合国气候峰会召开之际，有德国学者分析能源转型与中美两极世界中地缘政治的关系。
BEIJING, CHINA - APRIL 03: Meng Lingxuan and Chen Lang of China compete in the figure skating test event for the 2022 Beijing Winter Olympic Games at the Capital Indoor Stadium on April 3, 2021 in Beijing, China. A Meet in Beijing ice test event for the 2022 Winter Olympics will be held from April 1-10. (Photo by Emmanuel Wong/Getty Images)

德语媒体：北京冬奥与彭帅事件 04.11.2021

《奥格斯堡汇报》评论指出，向年轻的运动员们发出抵制北京冬奥的呼吁是错误的，需要的是彻底改革的国际奥委会。德国《日报》则关注了彭帅事件，表示中国政府看起来并不想公开反思“情妇”的问题。
ZHANGJIAKOU, CHINA - MAY 21, 2021 - Aerial photo taken on May 21, 2021 shows a wind solar hybrid power plant in Zhangjiakou, north China's Hebei Province.

德语媒体：气候保护需要务实态度 03.11.2021

在遏制气候变暖的问题上，人类需要的不是空想家和两面派，而是需要各国政府以务实态度采取共同行动。
HUAINAN, CHINA - JUNE 16 2017: A Chinese state owned coal fired power plant is seen near a large floating solar farm project under construction by the Sungrow Power Supply Company on a lake caused by a collapsed and flooded coal mine on June 16, 2017 in Huainan, Anhui province, China. The floating solar field, billed as the largest in the world, is built on a part of the collapsed Panji No.1 coal mine that flooded over a decade ago due to over-mining, a common occurence in deep-well mining in China's coal heartland. When finished, the solar farm will be made up of more than 166,000 solar panels which convert sunlight to energy, and the site could potentially produce enough energy to power a city in Anhui province, regarded as one of the country's coal centers. Local officials say they are planning more projects like it, marking a significant shift in an area where long-term intensive coal mining has led to large areas of subsidence and environmental degradation. However, the energy transition has its challenges, primarily competitive pressure from the deeply-established coal industry that has at times led to delays in connecting solar projects to the state grid. Chinaâs government says it will spend over US $360 billion on clean energy projects by 2020 to help shift the country away from a dependence on fossil fuels, and earlier this year, Beijing canceled plans to build more than 100 coal-fired plants in a bid to ease overcapacity and limit carbon emissions. Already, China is the leading producer of solar energy, but it also remains the planetâs top emitter of greenhouse gases and accounts for about half of the worldâs total coal consumption. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

德语媒体：过早的掌声 02.11.2021

2020年9月，中国党和国家领导人习近平在联大视频讲话中表示：“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。” 习近平的承诺曾赢得国际社会一片掌声。
FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

德语媒体：捍卫台湾就是捍卫欧洲 01.11.2021

一段时间以来，中国军机频繁进入台湾的防空识别区。台湾总统蔡英文也一再强调，台湾民众会全力捍卫其自由和民主的生活方式。
26.10.2021, Auf einer Fahne vor dem Tectrum in Duisburg weht das Logo des Konfuzius-Institut Metropole Ruhr. Die Absage einer geplanten Lesung aus einer in Deutschland veröffentlichten Biografie über den chinesischen Staatschef Xi Jinping sorgt für Kritik. Konfuzius-Institute sind nach Angaben des Instituts in Hannover offizielle Kultur- und Bildungsinstitutionen, die von einer Unterabteilung des chinesischen Bildungsministeriums gefördert werden. Weltweit gibt es demnach rund 550 Institute, knapp 20 sind in Deutschland ansässig. (zu dpa «Absage zu Lesung aus Buch über Chinas Staatschef sorgt für Kritik»)

德语媒体：欧洲应当自己花钱开展中国研究 30.10.2021

德语报刊继续关注德国孔子学院有关习近平的讲座被北京方面叫停的议题。《新苏黎世报》认为，欧洲的高校应当停止和孔子学院的合作，让这家文化机构像歌德学院那样在各地独立运作。《汉诺威汇报》则批评了德国高校在此问题上的犹豫不决。
FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

德语媒体：德国新政府应为台湾仗义执言 29.10.2021

今年的联邦大选中，绿党和自民党均在其竞选纲领中提出了加强对台关系的主张。那么，由上述两党参与执政的新一届德国政府上台后，德台关系会不会发生变化呢？
Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU) und XU Lin (M), Direktorin Hanban, Geschäftsführerin der Zentrale der Konfuziusinstute, sowie der Botschafter der Volksrepublik China in Deutschland, Shi Mingde (l) stehen am 30.08.2016 in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) im Konfuzius-Institut Stralsund. Die Stadt Stralsund ist ab sofort Sitz einer Dependance der chinesischen Konfuzius-Instituts. Foto: Stefan Sauer/dpa |

德语媒体：孔子学院-中共设在海外的特洛伊木马? 28.10.2021

一场有关习近平新书的研讨会被临时取消，引发德国社会有关孔子学院的讨论：孔子学院是推介中国语言文化的使者，还是中共渗透海外的宣传喉舌呢？
Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu speaks at Globsec forum in Bratislava, Slovakia on October 26, 2021 during his visit to Slovakia and the Czech Republic. (Photo by VLADIMIR SIMICEK / AFP)

德语媒体：中东欧向台湾敞开门户 27.10.2021

一些中东欧国家明显加强了同台湾的互动，这在某种程度上，也反映出该地区对北京经济扩张政策的不满和失望。
Small national flags of the Taiwan on a black background.

德语媒体：台湾属于联合国 26.10.2021

中国对台湾发出的武力威胁，也使台湾问题得到了更多国际关注。大赦国际关闭香港办事处，反对派处境更加险恶。
Teilnehmer einer Protestaktion mehrerer Menschenrechtsorganisationen gegen die Vergabe der Olympischen Winterspiele 2022 an Peking stehen vor dem Brandenburger Tor mit einem Transparent. Darauf steht «Boycott Beijing 2022». +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：被政治化了的北京冬奥会 25.10.2021

人权组织呼吁抵制北京冬奥会，以唤起国际社会对新疆人权状况的关注。而对实行专制统治的中国共产党来说，举办奥运会则是一次展示其“制度优越性”的绝佳机会。
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