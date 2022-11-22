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以使用国家数量来算，德语是世界排名第六的语言，也是世界大国语言之一以及欧盟内使用最广的母语，德语拥有9000万到9800万使用者。
德语母语使用者的主要分布在德国、奥地利、瑞士北部、列支敦士登和卢森堡。欧洲许多地区（如意大利北部、比利时东部以及波兰等地）和作为原德国殖民地的纳米比亚也有大量的德语使用者，主要为作为当地少数民族的日耳曼人。
至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。
在埃及沙姆沙伊赫举行的联合国气候会议上，经过数天激烈谈判，各国终于就设立基金以补偿因气候灾害造成的“损失和损害”。但全球第二大经济体，同时也是全球最大碳排放国的中国却以仍属发展中国家为由，希望成为该基金的受益国而非出款国。
在G20和APEC峰会上，久违国际舞台的习近平行程满满，与多国领导人举行会晤。《法兰克福汇报》认为，习近平正利用峰会的机会修复与一些国家的外交关系，不过这些国家中显然不包括加拿大。《商报》则认为，拜登未亲赴APEC，将舞台拱手让给习近平，这是一个严重的错误。
“德国编辑部网络”的文章指出，中国领导层目前正面临防疫策略上的一个重大抉择：重新封锁，还是逐步开放？《法兰克福汇报》的文章则关注了中国在低收入国家的债务问题上与其他G20国家的分歧。
G20峰会期间，中国国家主席习近平和美国总统拜登举行了闭门会谈。白宫随后发布的声明称，美国将继续与中国进行激烈的竞争，但这种竞争不应转向冲突。
德语媒体纷纷聚焦本周一在巴厘岛举行的拜习会。有报刊称这次会晤非常重要，美中对话符合全世界的利益。同时，也有评论指出了这次会晤的局限性：它无法改变美中大国竞争的主旋律。
早在分别担任美国副总统和中国国家副主席时，拜登和习近平就已经有过接触。但11月14日的中美首脑峰会上，尽管两人在镜头前握手寒暄，但似乎还是看不出老友相逢的喜悦。
《法兰克福汇报》指出，在经历了北京的铁腕以及对俄罗斯天然气咎由自取的依赖后，最终的问题是如何避免过度依赖导致的重大风险。
中国正在努力提升本土芯片生产的能力，以期在2025年实现芯片领域的自给自足。为此目的，中国正在全球范围内，大规模收购和芯片技术相关的企业。但受地缘政治紧张关系的影响，中国的收购之旅并不畅通。
一段时间来，有关德国与中国经济“脱钩”、“降低依赖性：的争论频见报端。德国8名跨国企业CEO和董事会主席在《法兰克福汇报》联名发表文章强调，独立性无法靠孤立政策来实现，“继续利用中国的增长势能来推动刺激和加强欧洲经济，这才最符合德国的利益”。《世界报》发表评论，寻找中国之外的替代市场不是靠口头上的大话，而须诉诸于行动。
上周日，中国全境出现5400个新冠感染病例，感染者人数同欧洲小国瑞士的感染人数相当。但对于坚持清零政策的中国来说，疫情却是"极其严峻"。有人担心，大规模的停摆浪潮又会来临。
德国总理肖尔茨访华期间，习近平做出了反对核战争和核威胁的表态，被解读为北京首次对普京发出的警告。有德国媒体的分析对此提出质疑。
德语报刊对几天前肖尔茨总理访华行程的关注度依然不减。《商报》认为，和默克尔当年的访华行程相比，此次肖尔茨及其随行代表团在北京的表现很好地体现了德中关系已经发生了剧变。《世界报》的客席评论则批评肖尔茨在对华政策上缺乏与法国的协调。
周六的德语媒体，继续密集关注前一天肖尔茨的北京之行。《法兰克福汇报》警告说，最关键的问题是德国今后如何站队，从而避免重蹈对俄政策的覆辙。《经济周刊》则指出，值得害怕的并非中国本身，而是对中国的经济依赖性。
德语报刊周五都聚焦肖尔茨总理的中国之行。《南德意志报》认为，肖尔茨的对华姿态，既不符合酝酿中的德国新对华战略，也不符合欧盟政策。《新苏黎世报》则指出，欧洲不能唯美国马首是瞻，但是德国也不能撇开欧洲盟友单干独走。
习近平治下的中国已经不再是过去四十年实行改革开放的中国，而已经是对内实行高压，对外炫耀武力的世界第二大经济体。在这种背景下，德国总理肖尔茨今天开始的中国之行，自然也在德国国内引起了激烈的讨论。
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