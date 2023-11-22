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以使用国家数量来算，德语是世界排名第六的语言，也是世界大国语言之一以及欧盟内使用最广的母语，德语拥有9000万到9800万使用者。
德语母语使用者的主要分布在德国、奥地利、瑞士北部、列支敦士登和卢森堡。欧洲许多地区（如意大利北部、比利时东部以及波兰等地）和作为原德国殖民地的纳米比亚也有大量的德语使用者，主要为作为当地少数民族的日耳曼人。
巴勒斯坦权力机构及部分阿拉伯国家的代表团，选择北京作为其外交斡旋努力的第一站，足见中国在中东不断增强的影响力。但中方既不谴责哈马斯暴行，也不提及人质问题，令德语媒体对北京的中立立场产生了怀疑。
拜习会是否意味着中美两国关系的回暖或是按下“重置键”？《柏林报》对此进行了分析。与此同时，王毅在北京接见阿拉伯和伊斯兰外长联合代表团也吸引了德媒的关注。《日报》指出，王毅和来宾们的合影已经成为中国的一项外交胜利。
上周，中国党和国家领导人习近平高调访美，并同美国总统拜登举行了峰会。这是中国外交路线的重大转折？抑或只是为了缓和同西方阵营的紧张关系、并为国内经济困境寻找出路的权宜之计？
习近平与拜登的会晤依旧是德语媒体关注的重点。《法兰克福汇报》认为，这场会面让世界多了几分安全。而《南德意志报》的一篇评论则指出，习近平的魅力攻势不过是在拖延时间，他对这次会晤的积极态度表明，美国的管制和制裁正在发挥作用。
中美两国领导人时隔一年后举行的首次峰会，也在德国引起了高度的关注。有德语媒体认为，中美峰会上，虽然分歧多于共识，但拜习会仍不失为一次有些瑕疵的成功峰会。
时隔一年，中美首脑终于再次举行了面对面的会谈，这对避免双边关系的进一步恶化显然是个积极信号。但在一系列核心问题上，北京和华盛顿依然存在严重的分歧，因此多数德语媒体认为，中美关系的未来走向依然难以预料。
《柏林晨报》写道，美国总统拜登希望在本国大选的混战阶段前实现与中国关系的正常化。《商报》写道，紧密的贸易关系不再是和平的保障。
美中两大国首脑之间的会晤受到德国媒体的关注：德广联发自华盛顿的报道指出，会晤本身就是最重要的讯号。拜登与习近平的会谈议题预计将包括台湾：《慕尼黑信使报》分析此次会晤对于美国对台军事援助可能产生的影响。
以哈冲突爆发后，中国官方一方面拒绝谴责哈马斯的恐怖暴行，一方面严格管控下的官媒和网络上，反犹言论却在大行其道，有鉴于此，北京在这场冲突中的所谓中立立场也就引起了越来越多的质疑。
德语媒体指出，即将登场的拜习会可以被视为拜登和习近平为稍微缓和局势所做的努力，习近平需要与西方的贸易以挽救陷入困境的经济，拜登则希望防止美中竞争演变成真正的战争。
中美在「拜习会」前进行了军控对话，《慕尼黑水星报》指出，这表明双方都希望管理冲突以免擦枪走火，标志着中美关系解冻。《商报》则认为，美中「熊猫外交」时代终结可被视为双边关系的进一步挫折。
美国总统拜登同中国党和国家领导人习近平下周将在旧金山APEC峰会期间举行会谈似乎已成定局。在国际局势风云莫测的今天，中美领导人的会晤自然引起了德语媒体非同寻常的关注。
中国党和国家领导人习近平在会晤来访的澳大利亚总理阿尔巴尼斯时表示："中澳两国没有历史恩怨纠葛，没有根本利益冲突。"就好像过去六年来，北京对堪培拉的经济制裁和言辞恐吓从来没有发生过一样，那又是什么令中澳两国"重归于好"的呢？
《新苏黎世报》刊出对前中欧商会主席伍德克的采访，他指出，由中国汽车制造商带动的残酷价格战迟早会到来。 《世界报》的分析文章写道，目前欧盟除了德国在内的四个国家以外，其他国家大多没有明确的中国战略。
中澳关系出现了回暖的迹象：11月6日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在北京与中国国家主席习近平举行了会谈，这也是过去近八年来，澳大利亚总理首次访华。由于新冠溯源、5G网建设等方面的问题，中澳关系曾一度降至冰点。
《慕尼黑信使报》分析认为，中国经济之所以没有在疫情结束后迅速复苏，是因为其面临的问题来自深层次的结构弊病，而北京惯用的以基础设施投资来刺激景气的手段，已经不再适用于当下。《法兰克福汇报》则关注到，比亚迪正准备在欧洲设厂，选址锁定了在欧盟内相对“亲中”的匈牙利。
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