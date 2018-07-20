德语达人大比拼——德语界的奥林匹克

（德国之声中文网）“为什麽德国人穿凉鞋裡面又穿袜子呢？”这个问题困惑了来自希腊的彼得罗斯Petros Baloglou已经好一段时间。现在他终于有机会能到当地一探究竟，因为他是希腊最优秀的德语学习者(之一)，并获得到弗莱堡比赛的机会。





在弗莱堡，他可以学习到一些关于德国与德国人的知识，不过最重要的是，他能在德语奥林匹克竞赛(简称IDO)上，与全世界其他14到19岁的学生一同较量。他们分别来自阿尔巴尼亚、印度、日本、哥伦比亚、喀麦隆或澳大利亚等国。

约有1300多万名德语学习者参加初赛，每个国家仅选出两位参赛者赴德。140多名参赛者中，大多数人是第一次来到德国。其中也包括来自罗马尼亚的Codrin Ghidiu。

他对德国之声说，学习德语是他的一大爱好，最喜欢的德文字是蝴蝶(Schmetterling) 。唯一让这位16岁少年无法理解的是，“为什麽要有属性变化？”

语法和诗词

谈到语法和词汇，这些德语奥林匹克选手可是比一些德国人来得厉害。他们能流利说出并掌握状态被动式、不定代名词或时态副词，偶尔才会犯小错误。女生Milica Purović表示，比较有问题的是变音字母的发音，特别是“ö”和“ü”。

虽然她是为了陪两位学生从黑山共和国(Montenegro)过来，但也得先通过那令人紧张而创新的德语课程才有陪同资格。在黑山，Milica Purović想要扭转对德语那种生硬又冰冷的偏见。她兴奋地对德国之声表示：“它(德语)对我来说完全就是诗词”：“我觉得那些最美的诗与长篇小说都是德语写成的。”

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国际交流活动

主办今年IDO的负责人艾伦维恩(Sabine Erlenwein)强调，许多奥林匹克参赛者都已经能读懂德语书籍，而且不是只有程度高的人才行。“活动的目的不是在于一定得获胜和击败其他人”，“更重要的是能有这样的机会与来自世界各地的青少年一起交流同乐，建起各国之间的桥梁”，她说。

活动最棒的部分是他们将会共同完成任务。参赛者在7月16日到7月27日德语奥林匹克竞赛期间会进行团队任务，而不是语法的练习。他们必须在漫步弗莱堡的期间向居民做街访，以帮助他们更加认识这个城市，并将他们所学知识做成拼贴画。参赛者们也会在一些工作坊用德语表演他们的家乡文化。另外，还会有一个与艺术系学生的团队活动和一场校园参访。

获胜不代表一切

德语奥林匹克竞赛是学习德语的一项推动力。竞赛前三名选手将获得诱人的礼物，至于礼物究竟是什么，主办单位现在还不愿透露，以收惊喜之功。艾伦维恩指出，对获胜者的最终评分裡也会包含跨文化能力与团队合作能力，甚至还会有一项“额外公平奖”。

然而，多年来的情况表示，获奖并不就是一切。一位前几届的英国参赛者在活动结束后兴高彩烈地说：“这真是不可思议。如果我没有学德语的话，不知道有多少人是我压根儿都不会遇到的”。许多新的想法必须首先被颠覆。通过参观剧院和博物馆、体验德国待客的不同礼俗，从这些年轻人身上可以理解到的是，赢得奥林匹克竞赛并不是他们的首要追求。

狗年应景：德语里的“狗” Auf den Hund kommen： 字面意思是“朝着狗走过来”。狗在很多谚语中都被视为恭卑屈膝的低等动物，狗对主人摇尾乞怜，很没骨气。所以相比其它动物，狗的地位特别低。当一个人朝着狗走过去，那么表示这个人的境况跟狗类似。所以这个谚语表达的意思是“陷入艰难的处境”（in schlechte Verhältnis geraten），穷困潦倒。

狗年应景：德语里的“狗” unter einem Hunde sein 字面意思是“处在一条狗之下”。如前文所说，狗寓意地位低下，让人瞧不起。当一个人的地位比狗还低，那么他的情况肯定是狼狈不堪，糟糕透顶。所以这句谚语的意思是“非常糟糕”，“还不如狗”，比如我们可以说: Das Essen in der Mensa ist unter einem Hunde ，意为食堂里的饭菜太难吃了。

狗年应景：德语里的“狗” Hunde, die bellen, beißen nicht “bellen”是犬叫得意思。Beißen 则是咬。这句话的字面意思是会叫的狗不咬人。而中文里也有“会叫的狗不咬人，会咬人的狗不会叫”这一说法。这句话比喻“某人外强中干，虚有其表，虚张声势”。

狗年应景：德语里的“狗” Schlafende Hunde wecken 字面意思是“叫醒正在睡觉的狗”。德语里，“Schlafende Hunde ”是危险源头，触碰不得（nicht daran rühren）。这句话的意思是“不要冒险”或者是“莫提不快事”。而它的反义句则是“Den Tiger beim Schwanz packen”，字面意思是“抓住老虎的尾巴”，老虎的尾巴一般用来形容十分棘手的事情或危险的处境。这句话意思与中文里的 “明知山有虎偏向虎山行”也有异曲同工之妙。而中文里也有与此对应的歇后语：“老虎的屁股摸不得”。可见，语言文化其实在很多方面都是相同的。

狗年应景：德语里的“狗” Das ist ein dicker Hund！ 字面意思是“这是一条肥狗”。由于狗的地位低下，被人看不起，所以常态自然是瘦骨嶙峋。当一条不同寻常的肥狗出现在面前，那肯定让人大吃一惊。所以这句谚语意思是：“这是一件大事件！这是个大新闻！这实在太放肆了！”，表达对不同寻常的怪事感到特别惊讶。

狗年应景：德语里的“狗” Wie ein Hund leben 字面意思是“像条狗一样生活”。中文里有“累成狗”来形容累得精疲力尽。德语里对应的单词则是“Hundemüde”。所以当一个人活得如一条狗时，那么就表示这个人过着异常贫困和惨不忍睹的生活。

狗年应景：德语里的“狗” Wie Hund und Katze leben 字面意思是“像猫和狗一样生活”。众所周知，猫和狗是对立面。人们常见猫狗不合，狗追猫逃的画面。当两个人“wie Hund und Katze leben”，表示这两人长期处在争吵中，各不相让。

狗年应景：德语里的“狗” viele Hunde sind des Hasen Tod 字面意思是“很多条狗意味着兔子的死期”相当于中文里的“寡不敌众”表达了面对众多强敌无可奈何的意思，反过来讲也可以是中文里的“众人拾柴火焰高”和“团结就是力量”，比如只要人多力量大，就可以无所畏惧，获得成功。 作者: 姣慧（实习记者）



德语课程需求持续攀升

也难怪，参与IDO的国家不断上升。2010年有46个国家，目前已经有74个国家参与。一般来说，特别是东欧国家盛行学德语。在全世界1300万的德语学习者裡，波兰就佔了超过200万人，与德国相邻的法国也一直有100万人学习德语。在印度、土耳其、甚至越南也开启了学德语的趋势。

行销德国

对歌德学院来说，国际德语奥林匹克竞赛也是 一项对未来的投资。活动负责人Sabine Erlenwein说：“IDO关乎的是，减少彼此的成见与加强跨国的包容与相互理解。它同时也是宣传德国教育和工作一种很好的管道。”或许这些获胜的学生未来会在德国公司工作。