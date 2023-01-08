德语考试不及格能来德国家庭团聚吗？

（德国之声中文网）琳达·温特 (Linda Wendt) 在莫罗·迪奥普 (Moro Diop)是一对夫妻，但他们的日常生活相距4755 公里——那是德国和塞内加尔之间的距离。“异地恋非常艰难。我整天想念我的妻子——早上、中午和晚上。”莫罗说。

2020年，琳达在莫罗居住的塞内加尔西部姆布尔度假。“我们相遇并一往情深地坠入爱河。”他在通过Zoom接受采访时说。

当时琳达是一名学生，她尽可能经常去塞内加尔旅行。她在那里实习并度过了她的学校假期。2022年，这对夫妇在莫罗的家乡姆布尔举行了婚礼，双方家人和众多宾客都前往恭贺。

没有圆满结局的婚姻

获得在德国与配偶团聚的签证的先决条件是在听、说、读、写方面达到基本的德语能力水平——在欧洲语言共同参考框架（CEFR）中称为A1。莫罗会讲法语和沃洛夫语，并作为一名商人工作了多年。2022年初，他暂停了工作，在塞内加尔首都达喀尔的歌德学院开设的德语课程中学习了几个月。

一边工作一边学习的琳达支付了语言课程、住宿、学习材料、私人辅导和互联网连接的费用。夫妇俩都省吃俭用维持生计。她计算出莫罗学习德语已经花费了大约 6000 欧元。

莫罗已经学习了14个月的德语，但他在A1考试中失败了3次——27分、37分和40分。每次成绩都有所提高，但还没有达到及格要求的60分。琳达说，德语考试对她的丈夫来说是一个压力极大的事情。

莫罗的父亲生病了。他想要供养他的父母和兄弟姐妹。他的一位叔叔要求他与白人妻子分手，说她只是在利用他。但他一直坚持学习。

语言考试的失败率很高

歌德学院这样描述A1级别的要求：“在笔试中，你将听到简短的日常对话、私人电话信息或扩音器中的公共广播，并完成与此相关的考题……你将填写简单的表格，并就日常情况写一篇简短的文章。”

但如果有人不住在德国，对那里的日常生活一无所知，他们就不太容易回答有关德国的问题。2021年，塞内加尔四分之三的参与者未能通过歌德学院的A1语言测试，是30个移民主要来源国中最差的成绩。2022年，失败率超过50%。

没有语言成绩就没有签证

“每年，超过 10000 名配偶未能通过所需的语言考试成绩，因此无法与居住在德国的伴侣团聚。”

这就是为什么反对党左翼党表示要在2022年提出一项法律草案，以便在配偶抵达德国后完成语言考试——毕竟德国是学习德语的最佳国家。

2022年，来自30个最重要的原籍国的学生中有超过三分之一未能通过A1考试。没有语言考试成绩意味着没有签证。德国外交部告诉德国之声，在过去几年中，每年有8000至10000份配偶团聚签证申请被拒绝或撤回。

去年12月，德国政府决定放宽签证规定，但仅限于技术人员——他们的配偶可以在没有语言测试的情况下来德国。

尤克塞尔（Gülistan Yüksel） 是德国执政联盟中社民党（SPD）议员，她为家庭团聚而奔走。她告诉议会，配偶前往德国旅行的规定将在下一个立法提案中放宽：“多年来，我收到不少人的来信，他们因为语言要求而被迫与丈夫或妻子分居——有时是很多年。我相信这个房间里没有人愿意亲身体验。”

两国家庭和伴侣关系协会的律师和顾问格哈德（Gerhard）证实了许多夫妻的困境：“有些关系破裂了，有些人也因此一蹶不振。”该协会正在呼吁取消入境前的语言考试。

呼吁改变签证的语言要求

琳达写了一本关于她的经历的书，书名是《两个世界之间》。与此同时，她向德国联合政府各党派的20多位联邦议员讲述了自己的故事：“我和我丈夫都因此承受着巨大的心理压力。”几位社民党和绿党议员已经做出回应，表达了他们的同情，并承诺做出改变。

“但什么也没有发生。”琳达失望地说。最近一位议员写信给她说，包括改变家庭团聚要求在内的一揽子立法计划已推迟到2023年下半年。

执政联盟中的新自由主义政党自民党（FDP）中，只有家庭委员会的马丁·加斯纳-赫兹（Martin Gassner-Herz）做出了回应。他提到需要防止“强迫婚姻、权宜婚姻和包办婚姻”，以此作为实施语言考试的原因。保守联盟政党基民盟 （CDU)）和基社盟（CSU）在2007年也表达过同样的观点——当时它们是默克尔领导的执政党。他们说，语言考试的目的是移居德国的配偶应该能够独立地与当局沟通——无需伴侣的帮助。

联邦参议院是德国议会的上议院，其中包括来自16个联邦州的代表，它在2015年宣布：由于没有证据表明在进入德国之前对语言证书的要求有助于防止强迫婚姻，“这项规定应该废除。”

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例外的国家

如果琳达是希腊人或罗马尼亚人，如果她来自巴西、萨尔瓦多或韩国，她的丈夫可以无需通过A1语言考试就来德国团聚。

来自欧盟成员国和其他特定国家的公民的配偶可以无需语言考试成绩进入德国。这同样适用于得到普通承认的难民、研究人员、个体经营者或高素质人士的配偶，以及最近规定的熟练专业人员，即使他们都不会说德语。

律师格哈德认为，德国的规定是一种“家庭歧视”。因为行政法是个案处理，每一对夫妻都必须各自争取家庭团聚。

“我对政府感到愤怒。”琳达说，“婚姻制度在德国受到如此高的尊重，然而我却被禁止过婚姻生活。” 德国宪法《基本法》第6条规定“婚姻和家庭受国家权力的特别保护”，因此不能因为语言要求而让德国人被迫居住在国外。

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困难的情况

2012年，德国联邦行政法院的法官裁定，一些困难情况可以免除伴侣团聚的语言考试要求。“在个别情况下，达到语言考试的要求是不可能的、不合理的或难以完成的。” 造成这种情况的原因可能是疾病、残疾或缺乏语言学习机会。

格哈德律师报告说，已婚夫妇往往无法证明此类困难情况。

莫罗正在为他的第四次语言考试潜心学习。如果仍然没有通过，他希望以困难条款为由申请签证。如果是那样，德国驻达喀尔大使馆的签证申请办公室将与德国移民局协调，决定这对夫妻的未来。

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