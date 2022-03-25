德语热词「普京理解者」 指的是谁？

（德国之声中文网）如果能够成为维基百科中的一个条目便是某种程度的认可，那么全世界都应该关注德语词「普京理解者」（Putinversteher）的新英语页面，该词的字面意思是「理解普京的人」。这个词结合了俄罗斯总统普京的名字和德语名词「Versteher」，意思是「理解者」。

在近几年被挪用至英语的德语名词中，一个引人注意的例子是「Lügenpresse」。这是一个在纳粹时代流行的贬义词，字面上的意思是「骗子媒体」，用于诋毁那些与用户意识形态不一致的媒体报道。近年来，这个词被德国极右翼的选项党（AfD）和美国前总统特朗普的支持者发扬光大。

对普京表示同情的人

在德语中，当「理解者」（Versteher）被加在词末时，通常是为了表示讽刺和奉承。例如「女性理解者」（Frauenversteher）通常指一个过度吹嘘他与女性关系的男人。同理，「普京理解者」也经常被用来描述那些对普京表示同情的人，这个具有负面含义的词在俄罗斯吞并克里米亚后就开始被使用。

当俄罗斯发动对乌克兰的攻击时，那些称得上是「普京理解者」的人 —— 包括知名的德国政治家和脱口秀主持人 —— 可能会提出像是「北约的东扩才应该被理解为对俄罗斯的真正威胁」等说法。

「普京理解者」并不一定支持当前的暴力，但是他们对普京和他领导俄罗斯的方式可能带有「是这样没错，但你必须理解普京的立场…」的想法。在「普京理解者」中还普遍存在一种被广泛称为「那…又怎么说」（whataboutism）的策略，或通过指出西方国家犯下的不同侵权行为来转嫁对俄罗斯的批评。

不同政治派别中的「普京理解者」

这种情绪可以在德国的整个政治光谱中发现，特别是在民粹主义政党中 —— 有些在俄罗斯吞并克里米亚之后被贴上「普京理解者」标签的政治家可能后来反悔了，或者至少不再公开表示支持。

早在这个词拥有维基百科页面之前，「普京理解者」这个词已经在各种英语文章中出现。 2021年1月发表在研究俄罗斯政治的网站Riddle上的一篇文章中，政治历史学家Dmitiri Stratievski研究了曾担任德国中右翼政党基民盟领导人的拉舍特（Armin Laschet）是否应被视作「默克尔式的普京理解者」，因为他支持德国对俄罗斯天然气的依赖。

休斯顿大学经济学教授格雷戈里（Paul Gregory）在《福布斯》上有一个博客，他在2014年4月的一篇文章的标题中使用了这个词：「对魔鬼的同情心：德国的普京理解者们如何包庇俄罗斯」。文章详细介绍了一些德国政治高层是如何不顾俄罗斯政府糟糕的人权记录和对克里米亚的吞并而与俄罗斯站在同一边的。

「最恶名昭彰的普京理解者之一」

格雷戈里举了1998年至2005年领导德国的前总理施罗德（Gerhard Schröder）为例，称他「是最恶名昭彰的普京理解者之一」。施罗德在担任总理期间与普京一起策划了北溪天然气管道项目，后来还成为俄罗斯国家能源公司Rosneft的监事会主席。他被认为私下与普京交情不错，即使在俄罗斯入侵乌克兰的时候，施罗德也避免发表可能使俄罗斯政权入罪的言论，以至于他办公室的所有员工都递出了辞职。



柏林东区画廊一幅施罗德拥抱普京的画

3月中旬，施罗德甚至飞往莫斯科，与俄罗斯总统当面交谈。但是，随着乌克兰战争中越来越多暴行被报道出来，制裁施罗德的呼声在德国越来越高，而那些常被「普京理解者」挂在嘴边的论点无疑已经失去了可信度。

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